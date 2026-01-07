Uno Entre Rios | La Provincia | Parque Gazzano

Parque Gazzano: tras un tiempo resguardados, pequeños gansos regresaron al lago

7 de enero 2026 · 14:27hs
Unos 19 gansos fueron reintegrados a la laguna artificial del parque Gazzano en Paraná hace unas horas y se suman a otros cuatro que fueron devueltos a su hábitat hace 15 días. Desde septiembre habían sido reubicados en otro sector de la reserva natural para ser protegidos del ataque de las tortugas que si bien, es común verlos coexistir en la laguna, cuando los gansos son muy pequeños y aún no emplumaron las tortugas "se los comen", según explicó a UNO el coordinador del parque, Bernardo Arosteguy.

"El pichón tiene un plumín muy fino y al contacto con el agua la tortuga ve carne, por eso es tan difícil salvarlos. Una vez que ya emplumaron cesa el riesgo y pueden coexistir tranquilamente como pueden observar quienes nos visitan a diario”, detalló el consultado. Mencionó que otros depredadores son los caranchos.

Gazzano

Insistió: "Cuando recién nacen, ni bien bajan al lago las tortugas se los comen, entonces estuvimos atentos y mas o menos a los dos días de nacidos los fuimos retirando del lugar para garantizar que puedan crecer y recién ahí devolverlos.

parque gazzano gansos (4)
En esta ocasión fueron 19, pero quince días atras largamos cuatro más. El ganso es un animal que tiene cría una sola vez al año, por eso en septiembre estuvimos atentos para poder protegerlos. En otro sector del parque se los alimenta con iniciador y se les brinda seguridad", señaló.

Durante ese período de resguardo, los animales fueron cuidados por Daniel Villalba, un empleado municipal y ambientalista que se ofreció voluntariamente para albergarlos.

En fila

Nada más tierno que una familia de gansos en pleno paseo. Los pequeños, siguen a mamá y papá en fila india. Los gansos son muy protectores y tienen una estructura familiar organizada. Los gansitos observan y siguen a sus padres para aprender habilidades esenciales, como alimentarse y buscar refugio.

Los gansos utilizan sonidos específicos para comunicarse, y dentro de la familia pueden reconocer las llamadas y tonos únicos de sus compañeros, algo que se puede entender como una "comunicación familiar".

La cría de gansos se llama ansarino (o ansarina para hembras), aunque también se les conoce comúnmente como polluelos de ganso, gansitos, o a veces simplemente pichones .

WhatsApp Video 2026-01-07 at 10.42.21 (1)

Reserva natural

En la laguna artificial del parque Gazzano de Paraná conviven diferentes animales, entre patos, gansos, tortugas y otras especies que habitan allí.

parque gazzano gansos (1)

Con más de ocho hectáreas de dimensión y una forestación muy variada, el Parque Gazzano es un lugar de esparcimiento y recreación emblemático de la ciudad. Ubicado al sureste de Paraná, sobre avenida Zanni, el predio cuenta con sector de juegos infantiles, piletas recreativas y canchas deportivas.

Fue inaugurado el 3 de febrero de 1983, sobre terrenos que pertenecían al inmigrante italiano José Gazzano. En 1920 adquirió la quinta que luego se convertiría en la actual reserva natural y recién el 3 de febrero de 1983 fue inaugurado como un lugar de esparcimiento al aire libre. Se caracteriza por tener una laguna artificial, con patos, gansos, tortugas y otras especies que habitan allí y atraen a niños y grandes. Con el paso del tiempo, se fue dotando de infraestructura y hoy sirve de espacio para que vecinos y visitantes realicen distintas actividades.

Parque Gazzano Paraná
