Una mujer mayor de edad sufrió principio de asfixia al tratar de apagar el incendio que se produjo en la noche de este martes en su casilla ubicado al borde del arroyo La Santiagueña, en la zona de calle Moreno, en Paraná. Los bomberos trataron de sofocar el fuego, aunque las llamas consumieron la humilde vivienda.
Paraná: una mujer fue hospitalizada tras el incendio de su casa en barrio Macarone
Una mujer sufrió principio de asfixia y algunas quemaduras al tratar de apagar el incendio que se produjo en su casa en el barrio Macarone de Paraná.
6 de enero 2026 · 23:49hs
La señora, de nombre Marta según manifestaron los vecinos, tuvo que ser trasladada por una ambulancia al hospital San Martín ya que se encontraba semi inconsciente por la cantidad de humo que inhaló.
La vivienda que se incendió se ubica en un pasaje que tiene entrada sobre la calle Rosa Eloisa Paniagua en el barrio Macarone de Paraná.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos y dos dotaciones de Bomberos, una de los Voluntarios y otra de Zapadores.
NOTICIA EN DESARROLLO