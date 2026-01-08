Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná.

UNO dijo presente en la presentación de los Corsos de Gualeguay en la Secretaría de Turismo de la provincia, una de las fiestas del verano entrerriano.

Este jueves se realizó en la Secretaría de Turismo de la provincia la presentación oficial de los Corsos de Gualeguay , una de las fiestas populares más emblemáticas de Entre Ríos. Del acto participaron el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto; la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan; y la secretaria de Turismo, Cultura y Deporte del municipio, Florencia Fernández.

Durante el encuentro se destacó la importancia cultural, turística y social de esta celebración que, año tras año, convoca a miles de vecinos y turistas durante los meses de enero y febrero.

El orgullo de Gualeguay

Corsos de Gualeguay (1).jpeg Foto: UNO/Gerónimo Flores

El mayor orgullo de Gualeguay lo constituye la Fiesta del Corso, que al comienzo de cada año desborda las calles de música, color y ritmo tropical. En cada noche de desfile, cientos de personas salen a escena en el Corsódromo decididas a brindar un espectáculo vibrante, cargado de baile, alegría y pasión popular.

La tradición del corso se remonta a los tiempos de la inmigración, cuando los festejos se realizaban en clubes sociales. Con el correr de los años, ya entrado el siglo XX, se sumaron nuevas atracciones, aparecieron los disfraces y las murgas barriales comenzaron a marcar el ritmo con tambores improvisados. Más tarde, los festejos se trasladaron a las calles principales de la ciudad (por entonces de adoquines) y surgieron los carros adornados y temáticos, una de las incorporaciones más significativas a la fiesta.

Historia y comparsas

Sum-Sum y Batucada fueron las primeras comparsas en conformarse en la década del '70. Luego surgió Macumba, la primera en desfilar por la ciudad y gran impulsora del crecimiento del corso. En 1980 nació Si-Sí, su histórica rival, consolidando un espectáculo que comenzó a adquirir gran nivel y jerarquía. También Marabá fue parte de aquellos inicios compartiendo escenario con las más tradicionales.

En la actualidad, Si-Sí, K'Rumbay y Samba Verá son las tres comparsas que dan brillo al corso gualeyo, con trajes deslumbrantes, carrozas imponentes, batucadas, simpatía y el acompañamiento de ciudadanos y turistas que iluminan las noches de verano.

Fechas de los Corsos de Gualeguay

Las Noches de Corso se desarrollarán durante los meses de enero y febrero, de acuerdo al siguiente cronograma:

Enero - Noches de Corso (sábados): 10, 17, 24 y 31.

Febrero - Noches de Corso (sábados y feriados de Carnaval): 7, 14, 15, 16, 21 y 28.

El Corsódromo, el espacio de las sensaciones gualeyas

Los desfiles se realizan en el Corsódromo de Gualeguay, inaugurado el 15 de enero de 2005 en el predio de la antigua estación del ferrocarril. El espacio combina pasado histórico y entretenimiento actual, en un entorno cargado de identidad y alegría popular.

El circuito cuenta con 450 metros de extensión para el paso de carrozas y comparsas, iluminado por 37 columnas de luminarias a lo largo de toda la pista. El complejo posee una capacidad para 5.400 espectadores, distribuidos en tribunas, sectores de mesas, plateas, tarimas y palcos terraza.

El predio dispone además de servicios gastronómicos, cantinas a cargo de clubes locales, estacionamientos, sanitarios, seguridad, asistencia médica privada y policía montada en los alrededores. Entre las mejoras incorporadas se destacan el escenario elevado, la terraza de la confitería, los asientos, y el edificio restaurado de la vieja estación con boleterías y molinetes.

Capacidad del Corsódromo

Tribunas: más de 2.900 localidades

Mesas (con 5 sillas): más de 1.500 localidades

Tarimas (con 5 sillas): más de 230 localidades

Butacas: más de 1.000 localidades

Números del corso

Más de 600 pasistas

Más de 200 integrantes de batucadas

Capacidad para más de 5.400 personas

Diversión 100% asegurada

La palabra de la intendenta

En diálogo con UNO, la intendenta Dora Bogdan expresó su orgullo por la presentación y el trabajo colectivo que sostiene la fiesta: "Es una satisfacción inmensa y el resultado de un trabajo conjunto. Esto no es mérito exclusivo del municipio; si la Municipalidad no trabajara junto a los directores de las tres comparsas, a los clubes que tienen las cantinas, la espuma y acompañan permanentemente, nada de esto sería posible. Las comparsas son las verdaderas hacedoras de este gran espectáculo de Gualeguay y nosotros debemos acompañarlas para que sigan generando este producto maravilloso, que es motivo de orgullo para todos".

Bogdan remarcó además el carácter familiar del evento: "Nuestros corsos crecen año a año y tienen la particularidad de ser un corso familiar, donde pueden venir chicos, adultos y personas mayores. Se juega muchísimo con espuma, por lo que nadie es un mero espectador: todos son parte de esta gran fiesta".

Finalmente, la intendenta invitó a vecinos y turistas a disfrutar de las diez noches de corso: "Los esperamos a partir de este sábado, durante todo enero y febrero. Estamos muy cerca de Paraná y para nosotros será un gusto recibirlos. Vengan, disfruten, no se van a arrepentir: este espectáculo merece ser vivido".

Con una propuesta que combina tradición, identidad y participación popular, los Corsos de Gualeguay se preparan una vez más para ser protagonistas del verano entrerriano.