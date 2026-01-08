Uno Entre Rios | La Provincia | Corsos

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

UNO dijo presente en la presentación de los Corsos de Gualeguay en la Secretaría de Turismo de la provincia, una de las fiestas del verano entrerriano.

8 de enero 2026 · 12:33hs
Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná.

Foto: UNO/Gerónimo Flores

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná.

Este jueves se realizó en la Secretaría de Turismo de la provincia la presentación oficial de los Corsos de Gualeguay, una de las fiestas populares más emblemáticas de Entre Ríos. Del acto participaron el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto; la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan; y la secretaria de Turismo, Cultura y Deporte del municipio, Florencia Fernández.

Durante el encuentro se destacó la importancia cultural, turística y social de esta celebración que, año tras año, convoca a miles de vecinos y turistas durante los meses de enero y febrero.

Matías Colaprete, falleció por la picadura de una abeja.

Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú.

Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú

LEER MÁS: Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

El orgullo de Gualeguay

Corsos de Gualeguay (1).jpeg

El mayor orgullo de Gualeguay lo constituye la Fiesta del Corso, que al comienzo de cada año desborda las calles de música, color y ritmo tropical. En cada noche de desfile, cientos de personas salen a escena en el Corsódromo decididas a brindar un espectáculo vibrante, cargado de baile, alegría y pasión popular.

La tradición del corso se remonta a los tiempos de la inmigración, cuando los festejos se realizaban en clubes sociales. Con el correr de los años, ya entrado el siglo XX, se sumaron nuevas atracciones, aparecieron los disfraces y las murgas barriales comenzaron a marcar el ritmo con tambores improvisados. Más tarde, los festejos se trasladaron a las calles principales de la ciudad (por entonces de adoquines) y surgieron los carros adornados y temáticos, una de las incorporaciones más significativas a la fiesta.

Historia y comparsas

Sum-Sum y Batucada fueron las primeras comparsas en conformarse en la década del '70. Luego surgió Macumba, la primera en desfilar por la ciudad y gran impulsora del crecimiento del corso. En 1980 nació Si-Sí, su histórica rival, consolidando un espectáculo que comenzó a adquirir gran nivel y jerarquía. También Marabá fue parte de aquellos inicios compartiendo escenario con las más tradicionales.

En la actualidad, Si-Sí, K'Rumbay y Samba Verá son las tres comparsas que dan brillo al corso gualeyo, con trajes deslumbrantes, carrozas imponentes, batucadas, simpatía y el acompañamiento de ciudadanos y turistas que iluminan las noches de verano.

Fechas de los Corsos de Gualeguay

Las Noches de Corso se desarrollarán durante los meses de enero y febrero, de acuerdo al siguiente cronograma:

Enero - Noches de Corso (sábados): 10, 17, 24 y 31.

Febrero - Noches de Corso (sábados y feriados de Carnaval): 7, 14, 15, 16, 21 y 28.

El Corsódromo, el espacio de las sensaciones gualeyas

Los desfiles se realizan en el Corsódromo de Gualeguay, inaugurado el 15 de enero de 2005 en el predio de la antigua estación del ferrocarril. El espacio combina pasado histórico y entretenimiento actual, en un entorno cargado de identidad y alegría popular.

El circuito cuenta con 450 metros de extensión para el paso de carrozas y comparsas, iluminado por 37 columnas de luminarias a lo largo de toda la pista. El complejo posee una capacidad para 5.400 espectadores, distribuidos en tribunas, sectores de mesas, plateas, tarimas y palcos terraza.

El predio dispone además de servicios gastronómicos, cantinas a cargo de clubes locales, estacionamientos, sanitarios, seguridad, asistencia médica privada y policía montada en los alrededores. Entre las mejoras incorporadas se destacan el escenario elevado, la terraza de la confitería, los asientos, y el edificio restaurado de la vieja estación con boleterías y molinetes.

Capacidad del Corsódromo

  • Tribunas: más de 2.900 localidades

  • Mesas (con 5 sillas): más de 1.500 localidades

  • Tarimas (con 5 sillas): más de 230 localidades

  • Butacas: más de 1.000 localidades

Números del corso

  • Más de 600 pasistas

  • Más de 200 integrantes de batucadas

  • Capacidad para más de 5.400 personas

  • Diversión 100% asegurada

La palabra de la intendenta

En diálogo con UNO, la intendenta Dora Bogdan expresó su orgullo por la presentación y el trabajo colectivo que sostiene la fiesta: "Es una satisfacción inmensa y el resultado de un trabajo conjunto. Esto no es mérito exclusivo del municipio; si la Municipalidad no trabajara junto a los directores de las tres comparsas, a los clubes que tienen las cantinas, la espuma y acompañan permanentemente, nada de esto sería posible. Las comparsas son las verdaderas hacedoras de este gran espectáculo de Gualeguay y nosotros debemos acompañarlas para que sigan generando este producto maravilloso, que es motivo de orgullo para todos".

Bogdan remarcó además el carácter familiar del evento: "Nuestros corsos crecen año a año y tienen la particularidad de ser un corso familiar, donde pueden venir chicos, adultos y personas mayores. Se juega muchísimo con espuma, por lo que nadie es un mero espectador: todos son parte de esta gran fiesta".

Finalmente, la intendenta invitó a vecinos y turistas a disfrutar de las diez noches de corso: "Los esperamos a partir de este sábado, durante todo enero y febrero. Estamos muy cerca de Paraná y para nosotros será un gusto recibirlos. Vengan, disfruten, no se van a arrepentir: este espectáculo merece ser vivido".

Con una propuesta que combina tradición, identidad y participación popular, los Corsos de Gualeguay se preparan una vez más para ser protagonistas del verano entrerriano.

Corsos Gualeguay Entre Ríos
Noticias relacionadas
Recurrir a sitios reconocidos y verificados que ofrecen alquileres temporarios y evitar los avisos en redes sociales es clave

Alquileres temporarios: cómo evitar estafas que arruinan las vacaciones

Tras someterse a una cirugía, ladrillero pide ayuda a la comunidad

Tras someterse a una cirugía, ladrillero pide ayuda a la comunidad

Emitieron alerta naranja por lluvias y tormentas para un sector de Entre Ríos.

Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

José Luis Walser dio un nuevo parte del estado de salud de su esposa, Gimena Bordet.

Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Ver comentarios

Lo último

Anmat advierte que un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas es falso

Anmat advierte que un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas es falso

Fue un calvario: el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

"Fue un calvario': el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

Patronato tiene fecha para el regreso al Grella

Patronato tiene fecha para el regreso al Grella

Ultimo Momento
Anmat advierte que un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas es falso

Anmat advierte que un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas es falso

Fue un calvario: el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

"Fue un calvario': el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

Patronato tiene fecha para el regreso al Grella

Patronato tiene fecha para el regreso al Grella

Cayó un blindex y casi mata a un hombre en Palermo

Cayó un blindex y casi mata a un hombre en Palermo

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Policiales
Fue un calvario: el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

"Fue un calvario': el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Gresca entre tarjeteros: ¿Están esperando que mate a mi hermana?

Gresca entre tarjeteros: "¿Están esperando que mate a mi hermana?

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

Ovación
El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

La Selección Femenina de sóftbol en un nuevo proceso

La Selección Femenina de sóftbol en un nuevo proceso

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

La provincia
Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú

Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú

Alquileres temporarios: cómo evitar estafas que arruinan las vacaciones

Alquileres temporarios: cómo evitar estafas que arruinan las vacaciones

Tras someterse a una cirugía, ladrillero pide ayuda a la comunidad

Tras someterse a una cirugía, ladrillero pide ayuda a la comunidad

Dejanos tu comentario