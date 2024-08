Pablo Millán vuelve a presentarse en el Teatro Municipal 3 de Febrero

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Millan (@pablomillanok)

Pablo Millán

El artista que supo conquistar el corazón de los entrerrianos gracias a su talento y humor, volverá a subirse al escenario para hacer reír a su fiel público como desde hace 37 años. Las entradas se pueden adquirir en plateavip.com.ar. Millán dio sus primeros pasos artísticos en 1987 en Santa Fe. “Lo que me motiva a seguir después de tantos años es la risa, la gente, el público, la recepción que tiene mi personaje, el escenario es el único lugar donde soy plenamente feliz. Me gusta hacer reír, es una pasión. Me encanta mi personaje, me enfundo en mi personaje y siento que es el puente. Y para seguir creando creo que la principal fuente de inspiración es la gente, lo que nos va pasando a diario. Yo además tengo una peluquería, así que ahí me cuentan muchas historias y eso me motiva a la creación. Me gusta mucho homenajear al amor, soy una persona que reivindica el amor”, sostuvo hace poco en una nota con UNO.