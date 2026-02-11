Cine Club Musidora presenta "Los Abrazos"

Cine Club Musidora invita al estreno en Paraná de “Los Abrazos”, ópera prima del realizador santafesino Fabián Cabrera. La función será este miércoles 11 de febrero a las 20.30 (puntual) en la sede de Barriletes (Courreges 418). La entrada es un bono contribución de 2.000 pesos y la actividad se suspende en caso de lluvia.

La proyección contará con la presencia del protagonista, Javier Bonatti , quien acompañará la función. La presentación estará a cargo del escritor Gustavo Labriola . Además, habrá servicio de cantina y se invita al público a llevar reposeras.

Filmada entre Santa Fe y Rincón, “Los Abrazos” pone en primer plano los afectos y los vínculos familiares. La historia narra el regreso inesperado de Emma a su hogar luego de dos años de ausencia. Sus hermanas, Amanda y Malena, y su madre habían perdido la esperanza de volver a verlo. Nadie sabe dónde estuvo ni por qué se fue.

El reencuentro abre un territorio atravesado por el amor y la incertidumbre. Cada integrante de la familia intenta recomponer el vínculo a su manera, mientras persiste un temor silencioso: el de una nueva partida.

La película está protagonizada por Javier Bonatti, junto a Alejandrina Echarte, Sofía Gerboni y María Rosa Pfeiffer. El guion fue escrito por Cabrera en colaboración con Bonatti y Victoria Cozzarín. La propuesta se apoya en actuaciones de fuerte naturalismo y en una puesta en escena que construye su potencia en lo cotidiano.

La función forma parte del ciclo de cine argentino que Cine Club Musidora desarrollará durante todos los miércoles de febrero en la sede de la radio comunitaria y revista Barriletes, que este año celebra su 25° aniversario.