Uno Entre Rios | Escenario | Cine Club Musidora

Cine Club Musidora presenta "Los Abrazos"

Cine Club Musidora invita al estreno en Paraná de “Los Abrazos”, ópera prima del realizador santafesino Fabián Cabrera

11 de febrero 2026 · 12:49hs
Cine Club Musidora presenta Los Abrazos

Cine Club Musidora invita al estreno en Paraná de “Los Abrazos”, ópera prima del realizador santafesino Fabián Cabrera. La función será este miércoles 11 de febrero a las 20.30 (puntual) en la sede de Barriletes (Courreges 418). La entrada es un bono contribución de 2.000 pesos y la actividad se suspende en caso de lluvia.

Javier Bonatti presenta “Los Abrazos” en Paraná

La proyección contará con la presencia del protagonista, Javier Bonatti, quien acompañará la función. La presentación estará a cargo del escritor Gustavo Labriola. Además, habrá servicio de cantina y se invita al público a llevar reposeras.

Oro Verde Canta y Baila vuelve el 14 de febrero con música en vivo y propuestas locales

Oro Verde Canta y Baila vuelve el 14 de febrero con música en vivo y propuestas locales

babasonicos confirmo show en santa fe y presentara su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Filmada entre Santa Fe y Rincón, “Los Abrazos” pone en primer plano los afectos y los vínculos familiares. La historia narra el regreso inesperado de Emma a su hogar luego de dos años de ausencia. Sus hermanas, Amanda y Malena, y su madre habían perdido la esperanza de volver a verlo. Nadie sabe dónde estuvo ni por qué se fue.

El reencuentro abre un territorio atravesado por el amor y la incertidumbre. Cada integrante de la familia intenta recomponer el vínculo a su manera, mientras persiste un temor silencioso: el de una nueva partida.

La película está protagonizada por Javier Bonatti, junto a Alejandrina Echarte, Sofía Gerboni y María Rosa Pfeiffer. El guion fue escrito por Cabrera en colaboración con Bonatti y Victoria Cozzarín. La propuesta se apoya en actuaciones de fuerte naturalismo y en una puesta en escena que construye su potencia en lo cotidiano.

La función forma parte del ciclo de cine argentino que Cine Club Musidora desarrollará durante todos los miércoles de febrero en la sede de la radio comunitaria y revista Barriletes, que este año celebra su 25° aniversario.

LEER MÁS: Exponen objetos históricos por el aniversario de la Batalla de Caseros

Cine Club Musidora Los Abrazos Barriletes Cine Paraná
Noticias relacionadas
colon ultima detalles para la 41° fiesta nacional de la artesania

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

llega el festival teatro de verano: el arte se encuentra en los barrios

Llega el Festival "Teatro de Verano": el arte se encuentra en los barrios

el jovencito frankenstein llega al ciclo verano frankenstiano

"El jovencito Frankenstein" llega al ciclo Verano Frankenstiano

la mitad del mundo, homenaje a mujeres cientificas en gualeguay

"La Mitad del Mundo", homenaje a mujeres científicas en Gualeguay

Ver comentarios

Lo último

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Ultimo Momento
Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Policiales
Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Ovación
Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

La provincia
Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Llega el Festival Teatro de Verano: el arte se encuentra en los barrios

Llega el Festival "Teatro de Verano": el arte se encuentra en los barrios

El jovencito Frankenstein llega al ciclo Verano Frankenstiano

"El jovencito Frankenstein" llega al ciclo Verano Frankenstiano

Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

Dejanos tu comentario