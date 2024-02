Oro Verde Canta y Baila 2024: esta noche a las 20.30

Oro Verde se prepara para una nueva edición del ciclo Oro Verde Canta y Baila. Esta noche, a partir de las 20.30, habrá shows musicales y gran variedad de puestos gastronómicos. La cita es en calle Los Tordos y los Sauces y la entrada es un alimento no perecedero que será destinado al comedor de la Escuela J. B. Alberdi. También piden útiles escolares que serán destinados a las escuelas de la localidad.

LEER MÁS: NOTICIAS SOBRE ORO VERDE

Pablo Acosta, secretario de Cultura, dijo a UNO: “Tenemos muchas muchas expectativas con respecto al evento, desde la gente que está colaborando, también desde otras localidades y las instituciones que participan. Es una linda fecha y no hay muchas ofertas, así que la expectativa es muy buena y estamos ansiosos. El objetivo del evento es poder brindarle a la gente un espectáculo cultural de calidad, que puedan venir a pasar una linda noche, que disfruten de la carta gastronómica y de la música. Para el pueblo es muy importante esta fiesta, ya que le permite a las instituciones locales, a las cooperadoras de la escuela, a distintos clubes y asociaciones civiles, trabajar y hacerse de un capital para afrontar los gastos del año”.

Gilda.jpg

Además, habrá una muestra llamada El viaje al Oro Verde de ayer y la misma es de carácter histórico. Allí se podrán observar los momentos significativos del lugar plasmados en fotografías, infografías, líneas de tiempo y audiovisuales de la pantalla interactiva. También muestra a las primeras familias de la localidad, el loteo que le da nombre a la misma, la primera Junta de Gobierno, la fundación del Municipio y el perfil de la Ciudad Universitaria. Ante la inestabilidad que presenta el clima durante el fin de semana, Pablo aseguró: “Se suspende por lluvia en el caso de que empiece a llover hoy al mediodía y no pare. En el lugar ya está todo armado, así que la lluvia no nos va a molestar mucho, a no ser que llueva durante todo el día sin parar”. Por eso, se recomienda revisar las redes sociales de la Municipalidad de Oro Verde ante cualquier duda.

Las Voces de Montiel

El histórico grupo será de la partida y se sumará a los festejos. Victor Acosta, escritor, cantautor y uno de los fundadores del grupo, contó a Escenario: “Junto a mis dos hermanos, Coco Acosta y el Cumpita Jorge Acosta, fundamos Las Voces de Montiel allá por el año 1979. Es decir que este año cumplimos 45 años en la profesión. Siempre el objetivo fue cantarle a Entre Ríos, a su paisaje, sus oficios, sus penas y alegrías. Y defender en los escenarios a La Chamarrita Entrerriana. Como somos familia, hoy en día, integran el grupo nuestros hijos. Alejandro Acosta, Sergio Acosta y mi hija Chari Acosta Crick. Después de mucho trabajo, hemos recogido innumerables distinciones en todo el país, 17 discos grabados y actuamos en los festivales más importantes del país y del Uruguay. Cosquín, Jesús María, Diamante, La Chaya en La Rioja, Salta, Jujuy, Tucumán, la Vendimia en Mendoza, todo el sur, toda Entre Ríos. Y en Uruguay el Festival Nacional de Folklore del Durazno y del Caballo en Dolores. Este finde tenemos lo que se llama doblete, ya que actuaremos en Oro Verde y en la Fiesta del Yeso en Hernandarias. La semana que viene estaremos también en el Festival del Canto Entrerriano de Gobernador Echagüe. Festejaremos en cada lugar de la provincia los 45 años incesantes de rica trayectoria. Haremos una Muestra Museística en Diamante con todos nuestros recuerdos de festivales, indumentarias, fotografías, instrumentos, reconocimientos, y demás. Mañana esperamos poder contagiarle alegría a todo el pueblo de Oro Verde. Esperamos que el público nos acompañe con sus voces y, si se animan, que bailen también. Luego de tantos años, conservamos la fuerza que caracteriza a Las Voces de Montiel y los jóvenes le han imprimido sus conocimientos académicos y nuevos acordes vocales sin perder el espíritu del grupo. Aprovechamos para agradecer a la gente por tantos años de afecto constante, el respeto de siempre y gracias, además, por considerar a Las voces de Montiel como una Leyenda de la Música Entrerriana. Los cuatros amigos músicos que nos acompañan hoy son Raúl Fadel, Sebastián Moreyra, Sergio Buiatti y Jonathan Efstatápulos”.

Las Voces de Montiel.jpg

Gastronomía y precios

Estos serán los precios en detalle que habrá durante el festival: Asado con cuero 8.500 pesos el kilo; Sándwich de asado con cuero 2.400 pesos; choripán 1.500 pesos; hamburguesa simple 1.100 pesos; hamburguesa con doble carne 1.800 pesos; la docena de empanadas 6.000 pesos y 10.000 pesos dos docenas; cono de papas frita 1.500 pesos; torta frita 300 por unidad o cuatro por 1.000 pesos; pancho 1.000 pesos; super pancho 1.500 pesos; sándwich de bondiola 2.000 pesos; sándwich de cerdo 1.500 pesos. Bebidas: vaso de Fernet 3.000 pesos; vaso de Gancia 2.500 pesos; lata de cerveza 1.500 pesos; vino 2.500 pesos; agua saborizada 1.500 pesos; Coca/Sprite 2.500 pesos; agua mineral 500 pesos y la soda a 500 pesos. Desde la organización destacaron la alegría de poder realizar el festival a pesar de la situación económica actual. Y Gildas Bailanta brindará color y alegría con las queridas y recordadas canciones de la cantante. “Deseamos que el evento alegre un poco los corazones de los visitantes y vivan la fiesta con el mismo entusiasmo con que nosotros la planificamos”, resaltaron con entusiasmo.