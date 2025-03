Premios Oscar 2025: todos los ganadores de la noche

Todos los ganadores de los Premios Oscar 2025

A continuación, la lista completa de ganadores de los Oscar 2025:

Mejor Película

-Anora (GANADORA)

-The brutalist

-A complete unknown

-Cónclave

-Dune: parte dos

-Emilia Pérez

-I'm still here

-Nickel boys

-La sustancia

-Wicked

Productora Anora.jpg La productora Samantha Quanrecibe el Oscar por Mejor Película por "Anora". REUTERS

Mejor Actor Protagonista

-Adrien Brody (The Brutalist) GANADOR

-Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

-Colman Domingo (Sing Sing)

-Ralph Fiennes (Cónclave)

-Sebastian Stan (The Apprentice)

Adrien Brody.jpg

Mejor Actriz Protagonista

-Cynthia Erivo (Wicked)

-Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

-Mikey Madison (Anora) GANADORA

-Demi Moore (The Substance)

-Fernanda Torres (Aún estoy aquí)

Mikey Madison.jpg

Mejor Actor en Papel Secundario

-Yura Borisov (Anora)

-Kieran Culkin (A Real Pain) GANADOR

-Edward Norton (A Complete Unknown)

-Guy Pearce (The Brutalist)

-Jeremy Strong (The Apprentice)

Kieran Culkin.jpg

Mejor Actriz en Papel Secundario

-Mónica Bárbaro (A Complete Unknown)

-Ariana Grande (Wicked)

-Felicity Jones (The Brutalist)

-Isabella Rossellini (Cónclave)

-Zoe Saldaña (Emilia Pérez) GANADORA

Zoe Saldana.jpg

Mejor Dirección

-Sean Baker (Anora) GANADOR

-Brady Corbet (The Brutalist)

-James Mangold (A Complete Uknown)

-Jacques Audiard (Emilia Pérez)

-Coralie Fargeat (The Substance)

Sean Beker.jpg Sean Baker ganó por Mejor Guión Original por "Anora" REUTERS

Mejor fotografía

-The Brutalist (GANADOR)

-Dune: Part Two

-Emilia Pérez

-Maria

-Nosferatu

Lol Crawley.jpg Lol Crawley ganó el Oscar por Mejor Fotografía por "The Brutalist". REUTERS

Mejor largometraje internacional

-I’m Still Here (GANADORA)

-The Girl with the Needle

-Emilia Pérez

-The Seed of the Sacred Fig

-Flow

Embed Brazil takes home Best International Feature Film for I'M STILL HERE with Walter Salles flashing a smile at the 97th #Oscars.



Photo Credit: Matt Sayles pic.twitter.com/GlqncNzc3Z — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Mejor guion adaptado

-A Complete Unknown

-Conclave (GANADORA)

-Emilia Pérez

-Nickel Boys

-Sing Sing

Peter Straughan.jpg Peter Straughan ganó por Mejor Guión Adaptado por Conclave. REUTERS

Mejor guion original

-Anora (GANADORA)

-The Brutalist

-A Real Pain

-September 5

-The Substance

Mejor cortometraje de acción real

-Alien

-Anuja

-I’m Not a Robot (GANADOR)

-The Last Ranger

-A Man Who Would Not Remain Silent

Mejor cortometraje de animación

-Beautiful Men

-In the Shadow of the Cypress (GANADOR)

-Magic Candies

-Wander to Wonder

-Yuck!

Mejor largometraje de animación

-Flow (GANADORA)

-Inside Out 2

-Memoir of a Snail

-Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

-The Wild Robot

Mejor cortometraje documental

-Death By Numbers

-I Am Ready, Warden

-Incident

-Instruments of a Beating Heart

-The Only Girl in the Orchestra (GANADOR)

Mejor largometraje documental

-Black Box Diaries

-No Other Land (GANADOR)

-Porcelain War

-Soundtrack to a Coup d’Etat

-Sugarcane

Mejor canción original

-“El Mal,” de "Emilia Pérez” (GANADORA)

-“The Journey,” de “The Six Triple Eight”

-“Like a Bird,” de “Sing Sing”

-“Mi Camino,” de “Emilia Pérez”

-“Never Too Late,” de “Elton John: Never Too Late”

Mejor banda sonora original

-The Brutalist (GANADORA)

-Conclave

-Emilia Pérez

-Wicked

-The Wild Robot

El mejor maquillaje y peluquería

-A Different Man

-Emilia Pérez

-Nosfroatue

-The Substance (GANADORA)

-Wicked

Mejor diseño de vestuario

-A Complete Unknown

-Conclave

-Gladiator II

-Nosferatu

-Wicked (GANADORA)

Paul Tazewell.jpg Paul Tazewell con su Oscar como Mejor Vestuario por "Wicked". REUTERS

Mejor edición

-Anora (GANADORA)

-The Brutalist

-Conclave

-Emilia Pérez

-Wicked

Mejor sonido

-A Complete Unknown

-Dune: Part Two (GANADORA)

-Emilia Pérez

-Wicked

-The Wild Robot

Mejor diseño de producción

-The Brutalist

-Conclave

-Dune: Part Two

-Nosferatu

-Wicked (GANADORA)

Paul Lambert Stephen James Rhys Salcombe y Gerd Nefzer.jpg Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe y Gerd Nefzer ganaron el Oscar a Mejores Efectos Especiales por "Dune: Part Two" REUTERS

Los mejores efectos visuales

-Alien: Romulus

-Better Man

-Dune: Part Two (GANADORA)

-Kingdom of the Planet of the Apes

-Wicked