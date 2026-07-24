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Cayó un prófugo por homicidio agravado: lo detuvieron en un allanamiento y arrestaron a quienes lo ocultaban

El procedimiento se realizó este viernes en el barrio La Higuera. Además del prófugo, una pareja fue arrestada acusada de haber ocultado al sospechoso

24 de julio 2026 · 14:37hs
Cayó un prófugo por homicidio agravado: lo detuvieron en un allanamiento y arrestaron a quienes lo ocultaban

Cayó un prófugo por homicidio agravado: lo detuvieron en un allanamiento y arrestaron a quienes lo ocultaban

Personal de la División Investigaciones y del Grupo Especial (GEPER) de la Jefatura Departamental Uruguay detuvo este viernes por la mañana a Germán Rossi, alias "Tara", quien se encontraba prófugo de la Justicia en el marco de una causa por homicidio agravado.

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Cayó un prófugo por homicidio agravado: lo detuvieron en un allanamiento y arrestaron a quienes lo ocultaban

El operativo se llevó a cabo minutos antes de las 8 en una vivienda ubicada sobre calle Maipú al 1100, en el barrio La Higuera de Concepción del Uruguay, en cumplimiento de una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del juez Gustavo Ariel Díaz, con intervención de la fiscal María de los Ángeles Becker.

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En el lugar fue detenido Rossi, señalado como el principal sospechoso en la investigación. Asimismo, por disposición judicial también fueron arrestados un hombre y una mujer mayores de edad, propietarios de la vivienda, quienes quedaron imputados por el delito de encubrimiento agravado, acusados de haber brindado refugio al prófugo.

prófugo Homicidio Allanamiento
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