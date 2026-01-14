Noche histórica para la electrónica entrerriana: Kevin Di Serna se presenta en Concepción del Uruguay.

Kevin Di Serna se presentará este sábado en Concepción del Uruguay con un show exclusivo que marca un hito para la escena electrónica entrerriana.

La escena electrónica entrerriana vivirá una noche histórica el próximo sábado con la presentación de Kevin Di Serna en Concepción del Uruguay . El artista argentino, una de las figuras de mayor proyección internacional de la música electrónica, ofrecerá un show exclusivo desde las 23 en VP Eventos (34 del Oeste Sur), bajo la producción de Aurora, en un formato especialmente concebido para la ocasión.

La llegada de Di Serna representa mucho más que una fecha dentro del circuito electrónico: se trata de un verdadero hito para la escena local, que continúa creciendo y consolidándose al recibir a un artista de talla global en un contexto cuidado, conceptual y de alto nivel técnico, artístico y estético.

Reconocido por su capacidad de fusionar música electrónica, espiritualidad y experiencias sensoriales profundas, Kevin Di Serna atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Su presentación en Entre Ríos se enmarca dentro de un recorrido internacional que lo ha llevado a escenarios emblemáticos como Tomorrowland Bélgica y Brasil, Pacha Ibiza, Zamna Tulum, Brunch Electronik (Madrid e Ibiza) y KaterBlau Berlín, entre otros. En 2025 fue, además, el único artista argentino en presentarse en Tomorrowland Brasil.

Su música ha sido editada por sellos de prestigio mundial como Innervisions, Last Night On Earth, Sudbeat, Watergate Records, The Soundgarden y Siamese, y ha compartido cabina con referentes indiscutidos de la escena como Paul Kalkbrenner, Sasha, Bicep, Hernán Cattáneo, Dixon, Âme, Tale of Us y Mind Against.

Desde 2012, Di Serna integra de manera orgánica la meditación y la espiritualidad en su proceso creativo. A partir de un profundo despertar de conciencia, su propuesta artística evolucionó hacia un lenguaje sonoro orientado a generar conexión, introspección y expansión emocional. En sus sets incorpora frecuencias específicas, vocales con mensajes espirituales y elementos inspirados en la musicoterapia, construyendo atmósferas que invitan a vivir la música desde un lugar más sensible y consciente.

Cada presentación se convierte así en un viaje único, donde la pista de baile se transforma en un espacio de encuentro energético y emocional. Para el público entrerriano, esta fecha representa una oportunidad inédita de experimentar en vivo una propuesta artística de estas características, pensada especialmente para potenciar la experiencia colectiva.

El line up de la noche se completa con Ffina, DJ nacional de destacado presente en la escena electrónica, reconocida por su identidad musical y su paso por escenarios de jerarquía, y Ramiro Flores, DJ entrerriano oriundo de Concordia, quien estará a cargo de la apertura y de marcar la frecuencia inicial de la noche.

"Cada show es una oportunidad para generar un viaje introspectivo a través de la música, donde la energía del público tiene un rol fundamental. Presentarme en Entre Ríos, en una ciudad donde la escena electrónica está creciendo, me entusiasma y me inspira mucho. La idea es compartir una experiencia profunda y sensible, y dejar que la música nos conecte desde un lugar más consciente", expresó Kevin Di Serna en la previa.

La fecha en Concepción del Uruguay forma parte de un período clave para el artista, que incluye presentaciones en distintas ciudades del país, su participación en prestigiosos escenarios internacionales y la proyección de nuevos lanzamientos y giras de cara a 2026.