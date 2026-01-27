El viernes 30 de enero, desde las 21, los músicos Walter Arjona y Nicolás Faes Micheloud presentarán “Del camino” en el Almacén de los 33, con un recital que propone el cruce entre vientos andinos y charango, dos instrumentos emblemáticos de la música latinoamericana.
Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan "Del camino" en Paraná
El viernes 30 de enero, los músicos Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentarán “Del camino” en el Almacén de los 33, un cruce entre vientos andinos y charango
La noche combinará las propuestas individuales de ambos intérpretes y momentos compartidos, con un repertorio que recorre las músicas que marcaron sus trayectorias. El concierto contará con artistas invitados: César Martínez en piano y Nicolás Mayor, Mateo David y Alejandro Mosmann en vientos andinos.
Walter Arjona, músico jujeño radicado en Buenos Aires, desarrolla una búsqueda que amplía los límites expresivos de la quena y actualmente integra el grupo Urubamba. Nicolás Faes Micheloud, nacido en Paraná, ha representado a la Argentina en festivales internacionales y centra su trabajo en el desarrollo del charango como instrumento solista.
El recital será el viernes 30 de enero a las 21 en el Almacén de los 33. El aporte al arte será de 10.000 pesos.