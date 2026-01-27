Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan "Del camino" en Paraná

El viernes 30 de enero, los músicos Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentarán “Del camino” en el Almacén de los 33, un cruce entre vientos andinos y charango

El viernes 30 de enero, desde las 21, los músicos Walter Arjona y Nicolás Faes Micheloud presentarán “Del camino” en el Almacén de los 33, con un recital que propone el cruce entre vientos andinos y charango, dos instrumentos emblemáticos de la música latinoamericana.

La noche combinará las propuestas individuales de ambos intérpretes y momentos compartidos, con un repertorio que recorre las músicas que marcaron sus trayectorias. El concierto contará con artistas invitados: César Martínez en piano y Nicolás Mayor , Mateo David y Alejandro Mosmann en vientos andinos.

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Walter Arjona, músico jujeño radicado en Buenos Aires, desarrolla una búsqueda que amplía los límites expresivos de la quena y actualmente integra el grupo Urubamba. Nicolás Faes Micheloud, nacido en Paraná, ha representado a la Argentina en festivales internacionales y centra su trabajo en el desarrollo del charango como instrumento solista.

El recital será el viernes 30 de enero a las 21 en el Almacén de los 33. El aporte al arte será de 10.000 pesos.