Uno Entre Rios | Escenario | Nicolás Faes Micheloud

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan "Del camino" en Paraná

El viernes 30 de enero, los músicos Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentarán “Del camino” en el Almacén de los 33, un cruce entre vientos andinos y charango

27 de enero 2026 · 11:54hs
Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona en concierto

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona en concierto

El viernes 30 de enero, desde las 21, los músicos Walter Arjona y Nicolás Faes Micheloud presentarán “Del camino” en el Almacén de los 33, con un recital que propone el cruce entre vientos andinos y charango, dos instrumentos emblemáticos de la música latinoamericana.

Walter Arjona y Nicolás Faes Micheloud en concierto

La noche combinará las propuestas individuales de ambos intérpretes y momentos compartidos, con un repertorio que recorre las músicas que marcaron sus trayectorias. El concierto contará con artistas invitados: César Martínez en piano y Nicolás Mayor, Mateo David y Alejandro Mosmann en vientos andinos.

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Momento ideal. Disfrutar de la lectura de uno o varios libros en la playa es una opción que muchos valoran.

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Walter Arjona, músico jujeño radicado en Buenos Aires, desarrolla una búsqueda que amplía los límites expresivos de la quena y actualmente integra el grupo Urubamba. Nicolás Faes Micheloud, nacido en Paraná, ha representado a la Argentina en festivales internacionales y centra su trabajo en el desarrollo del charango como instrumento solista.

El recital será el viernes 30 de enero a las 21 en el Almacén de los 33. El aporte al arte será de 10.000 pesos.

LEER MÁS: Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Nicolás Faes Micheloud Walter Arjona Del camino Almacén de los 33
Noticias relacionadas
Las comparsas Marabú, Ivotí Porá e Irupé desfilaron y deslumbraron este fin de semana en el corsódromo de Feliciano.

Feliciano: tres comparsas y mucho brillo en la primera noche de Carnaval

El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria

El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria en Gualeguaychú

Mario Pereyra en la Fiesta de la Playa de Paraná

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan Del camino en Paraná

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan "Del camino" en Paraná

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Ultimo Momento
El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan Del camino en Paraná

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan "Del camino" en Paraná

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Policiales
Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Ovación
Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

La provincia
Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Feria judicial en Entre Ríos: consejos de especialista en Derecho de Familia

Feria judicial en Entre Ríos: consejos de especialista en Derecho de Familia

Entre Ríos: oficializaron la organización ministerial

Entre Ríos: oficializaron la organización ministerial

SMN: persisten las alertas naranja y amarilla para Entre Ríos

SMN: persisten las alertas naranja y amarilla para Entre Ríos

Dejanos tu comentario