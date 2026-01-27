Uno Entre Rios | Escenario | Chango Spasiuk

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Este sábado 31 se realizará una nueva edición de Música en el Anfiteatro con la presencia Chango Spasiuk. La entrada será libre y gratuita

27 de enero 2026 · 11:44hs
Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Este sábado 31 de enero se realizará una nueva edición de Música en el Anfiteatro, con una propuesta especial dedicada al folklore y la presencia de Chango Spasiuk. La cita será desde las 20, en el Anfiteatro Héctor Santángelo, ubicado en la zona del Puerto Nuevo de Paraná, con entrada libre y abierta a todo público.

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

La noche tendrá como protagonista al reconocido músico, una de las figuras más influyentes de la música del Litoral, cuya obra ha trascendido fronteras y estilos sin perder el arraigo en las raíces chamameceras. Su presentación se suma a una grilla que pone en valor el trabajo colectivo y el cruce de generaciones.

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona en concierto

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan "Del camino" en Paraná

Momento ideal. Disfrutar de la lectura de uno o varios libros en la playa es una opción que muchos valoran.

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

También formarán parte de la jornada Tierra Nativa Folklore, Litoral Mitá, Estudio Expresarte y Bernardita Gutiérrez, en un recorrido musical que reunirá canciones, danzas y expresiones propias de la identidad regional. La propuesta combina artistas con trayectoria y espacios de formación, reforzando el sentido de encuentro que caracteriza a este ciclo.

Música en el Anfiteatro continúa consolidándose como un espacio de acceso gratuito para disfrutar de producciones locales y nacionales, en un entorno que invita a compartir la música en familia y con amigos. La actividad comenzará a las 20 y se recomienda asistir con tiempo para disfrutar de toda la programación.

Embed

LEER MÁS: Feliciano: tres comparsas y mucho brillo en la primera noche de Carnaval

Chango Spasiuk Música en el Anfiteatro Paraná Folklore
Noticias relacionadas
Las comparsas Marabú, Ivotí Porá e Irupé desfilaron y deslumbraron este fin de semana en el corsódromo de Feliciano.

Feliciano: tres comparsas y mucho brillo en la primera noche de Carnaval

El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria

El Carnaval del País tuvo otra noche multitudinaria en Gualeguaychú

Mario Pereyra en la Fiesta de la Playa de Paraná

La Fiesta de la Playa tuvo un sábado exitoso y cierra este domingo

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan Del camino en Paraná

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan "Del camino" en Paraná

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Ultimo Momento
El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan Del camino en Paraná

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan "Del camino" en Paraná

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Policiales
Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Ovación
Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

La provincia
Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Feria judicial en Entre Ríos: consejos de especialista en Derecho de Familia

Feria judicial en Entre Ríos: consejos de especialista en Derecho de Familia

Entre Ríos: oficializaron la organización ministerial

Entre Ríos: oficializaron la organización ministerial

SMN: persisten las alertas naranja y amarilla para Entre Ríos

SMN: persisten las alertas naranja y amarilla para Entre Ríos

Dejanos tu comentario