Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Este sábado 31 se realizará una nueva edición de Música en el Anfiteatro con la presencia Chango Spasiuk. La entrada será libre y gratuita

Este sábado 31 de enero se realizará una nueva edición de Música en el Anfiteatro, con una propuesta especial dedicada al folklore y la presencia de Chango Spasiuk . La cita será desde las 20, en el Anfiteatro Héctor Santángelo, ubicado en la zona del Puerto Nuevo de Paraná, con entrada libre y abierta a todo público.

La noche tendrá como protagonista al reconocido músico, una de las figuras más influyentes de la música del Litoral, cuya obra ha trascendido fronteras y estilos sin perder el arraigo en las raíces chamameceras. Su presentación se suma a una grilla que pone en valor el trabajo colectivo y el cruce de generaciones.

También formarán parte de la jornada Tierra Nativa Folklore, Litoral Mitá, Estudio Expresarte y Bernardita Gutiérrez, en un recorrido musical que reunirá canciones, danzas y expresiones propias de la identidad regional. La propuesta combina artistas con trayectoria y espacios de formación, reforzando el sentido de encuentro que caracteriza a este ciclo.

Música en el Anfiteatro continúa consolidándose como un espacio de acceso gratuito para disfrutar de producciones locales y nacionales, en un entorno que invita a compartir la música en familia y con amigos. La actividad comenzará a las 20 y se recomienda asistir con tiempo para disfrutar de toda la programación.