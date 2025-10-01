Nicki Nicole vuelve a su tierra natal: estará en Rosario con entrada libre y gratuita

Nicki Nicole estará en Rosario: dará un concierto sinfónico cargado de emoción en la ciudad que la vio crecerla artista rosarina le regala a su ciudad una versión sinfónica de su música para celebrar los 300 años en el monumento a la bandera. Junto a la orquesta sinfónica provincial, con entrada libre y gratuita.

El 7 de octubre, a partir de las 18 hs y a cielo abierto, en el monumento a la bandera, emblema de nuestro país, la rosarina dará uno de los espectáculos más simbólicos de su carrera. Luego de ser nominada por octava vez a los latin grammy por su álbum “naiki”, la artista realizará su primer sinfónico conmemorando el 300 aniversario de su ciudad natal.

Desde Rosario, Argentina, el próximo 7 de octubre a partir de las 18 , Nicki Nicole celebrará los 300 años de su ciudad natal con un show sinfónico sin precedentes en el Monumento a la Bandera. Será el primer concierto de este formato en su carrera, con más de 70 músicos en escena de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario bajo la dirección de Nicolás Sorín, y un repertorio original preparado especialmente para esta ocasión histórica.

Orquesta sinfónica

Para Nicolás Sorín, Director de la orquesta, la obra de Nicki Nicole abre un abanico de universos sorprendentes: “cada canción es como una película distinta: algunas tienen la fuerza de un western, otras un tono más poético, otras una luz desbordante. No se trata solo de hacer arreglos, sino de descubrir el espíritu que habita en cada tema y vestirlo de gala”.

Además, Sorín celebra la decisión de Nicki de llevar su obra al formato sinfónico: “Durante mucho tiempo la orquesta fue vista como un dinosaurio en extinción, algo difícil de montar. Que una artista como Nicki decida abrazar este lenguaje es reivindicar una forma y un medio musical que sigue siendo inmenso, lleno de colores y capaz de contener todos los sentimientos que un artista puede transmitir”.

La artista rosarina unirá su voz a la fuerza de una orquesta completa en un escenario emblemático, dando vida a un espectáculo único donde lo urbano se reinterpreta en clave sinfónica. Cada pieza de su repertorio fue cuidadosamente repensada y adaptada para este encuentro, buscando revelar nuevas capas de emoción y darle una dimensión inédita a canciones que ya forman parte del corazón de sus seguidores. También será parte de esta celebración Juan Carlos Baglietto, un artista que une generaciones y estilos y que ha sido parte de la historia y el presente musical de la ciudad.

A orillas del río Paraná, Nicki transformará su música en una experiencia colectiva, íntima y monumental a la vez. El evento será gratuito y abierto a todo el público, invitando a toda la ciudad a compartir un hito irrepetible que quedará marcado en la memoria cultural de Rosario.

Además, de una celebración, este show busca también dejar una huella solidaria. En la previa y durante el evento, el público tendrá la posibilidad de realizar donaciones voluntarias a la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, contribuyendo así a fortalecer una institución emblemática que cuida de la salud y el futuro de las infancias de la ciudad. “Hoy mi corazón vuelve al lugar donde todo comenzó, de Rosario para Rosario”.

Nicki Nicole y su carrera musical

Nicki cuenta con 22.7 millones de seguidores en Instagram, 20 millones de oyentes mensuales en Spotify, 14.9 millones de seguidores en TikTok y 5.2 millones de suscriptores en YouTube.

Agotó nueve shows en el Movistar Arena de Buenos Aires en 2023, actuó ante 500.000 fans en escenarios y festivales completamente sold-out a lo largo de 13 ciudades europeas y Marruecos y concluyó su inolvidable primera gira en Estados Unidos con shows sold-out del “ALMA World Tour” en Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston y más.

Finalizando el 2024, la artista rosarina lanzó su álbum “NAIKI”, el mismo debutó en el Top #9 Global de Spotify y supera los 150 millones de streams en plataformas digitales. El álbum fue producido junto a Tatool e incluye grandes colaboraciones con Duki y Khea. Uno de los adelantos más esperados luego de filtrarse en redes fue “We Love That Shit” junto a Khea, cuyo videoclip alcanzó el puesto #3 global entre los más vistos en YouTube. A eso se suma “MÁSCARA”, que llegó al #4 global en YouTube. Con este proyecto, Nicki lleva al frente a Naiki, transformando su apodo en un manifiesto artístico auténtico.

2025

Nicki Nicole comenzó el año presentandose por primera vez con una performance arrolladora en la edición 25 aniversario del Cosquín Rock, uno de los festivales más relevantes del país. Durante esta presentación, la artista rosarina llevó su impronta a un escenario dominado históricamente por el rock, dejando en claro su versatilidad y talento. Además de sus canciones, incluyó en su repertorio un emotivo homenaje a Serú Girán, la icónica banda de rock argentino interpretando Seminare cautivando a miles de personas.

Recientemente, fue nominada a los Latin Grammy 2025 en la categoría “Mejor Álbum de Música Urbana” por “NAIKI”, un proyecto de 9 canciones donde volvió a los géneros que marcaron el inicio de su carrera. Con este reconocimiento, Nicki alcanza un total de ocho nominaciones a lo largo de su trayectoria, consolidándose como una de las voces más destacadas de la música en español.