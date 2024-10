Nahuel Borrá, el artista entrerriano que brilla en los escenarios

“Como solista, canto folclore desde el 2018, pero anteriormente pasé por varios proyectos musicales. Desde muy pequeño añoraba tener una guitarra, y por cuestiones económicas en la familia no podía tenerla, ningún instrumento. Recuerdo que unos vecinos tenían una guitarra guardada en un ropero, sin funda, sin nada, y siempre que iba a visitarlos les pedía que sacaran la guitarra, pero me decían que no se podía porque los iban a retar”, dijo y agregó: “Cuando cumplí 16 años empecé a hacer mis primeras changas e iba guardando plata porque sabía que lo primero que me iba a comprar sería una guitarra. Ahorré, y cuando fui a comprarla no me alcanzó, salía muy cara. En ese momento mi empleador era mi tío, me preguntó si yo realmente quería la guitarra, le dije que sí, y me contestó que al otro día íbamos a ir a sacar la guitarra con la tarjeta. Y así fue que gracias a mi tío pude adquirir mi primera guitarra”.

En ese sentido, Borrá también contó en una reciente entrevista con UNO que compone canciones desde muy pequeño porque siempre tuvo una inclinación por escribir poesías y versos. “Cuando llegó la pandemia, se cerraron todos los escenarios y, afortunadamente, Cultura de la Provincia me ofreció una ayuda que decidí utilizar para realizar mi primera grabación. En ese momento, no tenía nada grabado y todo estaba cerrado, además de que no se podía viajar. En mi ciudad, no contamos con un estudio de grabación, así que, junto a mis amigos, improvisamos un estudio en casa y comenzamos a grabar algunas canciones. Así fue como pude presentar mis primeras composiciones. Nunca antes me había atrevido a compartir una canción con el público. Grabé Viale, una chamarrita que escribí como homenaje a mi pueblo, y también Pescador del Litoral”.

Borrá se dedica y disfruta del folclore, especialmente de la música del litoral, como la chamarrita y el chamamé. Entre los artistas que admira, destaca a Nahuel Pennisi. Además, contó que lo que más le apasiona es tocar en vivo, “esa conexión especial que se crea con el público”. Le encanta actuar para quienes están allí, expectantes y escuchando atentamente, así como para aquellos que se levantan a bailar y disfrutan de la música. También valora mucho las amistades que la música le ha brindado. En cada viaje y en los lugares donde ha tocado, siempre surgen nuevas amistades que se suman a su vida.