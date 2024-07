El cantante vialense Nahuel Borrá presenta su último videoclip "Déjame"

—Siendo músico y cantante, ¿qué instrumento tocás y a dónde aprendiste?

—Siempre me gustó tocar la guitarra. Vengo de una familia muy humilde, la cual no me pudo ofrecer un instrumento, así que cuando empecé a trabajar a los 16 años, mis primeros ahorros fueron destinados a esa tan anhelada guitarra. En su momento, un amigo me prestó un cancionero y me enseñó más o menos cómo afinar la guitarra y fue así que comencé a ejecutar mis primeros acordes, mis primeras melodías, mis primeros acompañamientos con la guitarra. Desde muy pequeño me gustó cantar y participaba en la iglesia o en los actos escolares ya tenía un poco de facilidad. Luego comencé a tomar clases en el museo de acá de la ciudad de Viale, clases gratuitas dictadas por el profesor Miguel Ángel López, quien me empujó a tener mis primeros grupos y bueno, ahí vivencié lo que era tocar para un público, lo que era tocar sobre un escenario y me di cuenta que era eso lo que quería para mi vida. Toqué en algunos proyectos musicales hasta que en 2018 decidí emprender mi viaje como solista y de a poquito fui armando mi grupo.

—¿Componés? ¿Qué te inspira?

—Sí, compongo. De chico me gustó escribir poesías, escribir versos. Llegó la pandemia, se cerraron los escenarios y Cultura de la Provincia me brindó una ayuda que destiné para hacer mi primera grabación. No tenía nada grabado y estaba todo cerrado, tampoco se podía viajar. En mi ciudad no tenemos estudio, entonces con mis amigos montamos un estudio en casa y comenzamos a grabar algunas canciones, y fue así que presenté mis primeras composiciones. Nunca me había animado a presentar alguna canción hacia un público. Grabé Viale, que es un homenaje, una chamarrita que le escribí a mi pueblo, y grabé Pescador del Litoral.

—¿Qué género musical te gusta y a qué artistas admirás?

—Hago y me gusta el folclore. Estoy muy enfocado en la música del litoral, lo que es principalmente la chamarrita, el chamamé. Y artistas que admiro podría nombrar a Nahuel Pennisi.

—¿Qué es lo que más disfrutás de tu profesión?

—Tocar en vivo, esa conexión con la gente. Tocar para esas personas que están sentadas prestando atención, o también tocar para esas personas que están disfrutando, bailando al mismo tiempo. También disfruto de las amistades que me dio la música. En los viajes o en los lugares donde hemos tocado, siempre alguna que otra amistad se termina cosechando.

"Déjame"

—¿De qué se trata Déjame y a dónde grabaron el videoclip?

—Es una canción de mi autoría que grabamos con Herederos Producciones bajo la tutela de Francisco Cuestas y Alicia Cuestas, grabada, editada y masterizada ahí, teniendo como invitado a Juan Manuel Bilat. Fue un honor y un agrado para mí haberlo tenido como invitado y que haya sido parte.

—¿Qué sueños tenés a futuro?

—Mi sueño es poder seguir viviendo la música, poder seguir transitando este hermoso camino y seguir creando, dejando canciones y con esas canciones poder llegar a los más jóvenes. Creo que el futuro está en los más jóvenes y creo que es nuestro deber plantar una semillita que ojalá el día de mañana florezca y pueda mantener viva la llama de nuestra música, de nuestra cultura, de nuestro folclore.