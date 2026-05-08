El muralismo vuelve a tomar las paredes de Maciá este fin de semana

La ciudad de Maciá vivirá un fin de semana atravesado por el arte con una nueva edición del Encuentro Provincial de Muralismo

La ciudad de Maciá vivirá un fin de semana atravesado por el arte y la participación comunitaria con una nueva edición del Encuentro Provincial de Muralismo . La propuesta se desarrollará desde este viernes 8 hasta el domingo 10 de mayo con actividades gratuitas abiertas a todo público.

El 4° Encuentro Provincial de Muralismo es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura provincial, junto a la Municipalidad de Maciá. Durante las tres jornadas habrá intervenciones artísticas en distintos puntos de la ciudad, capacitaciones, talleres, música y danza.

Artistas entrerrianos seleccionados mediante convocatoria abierta realizarán murales sobre paredes cedidas por vecinos y por el Municipio. Las pintadas se concretarán en distintos sectores de la ciudad: Gualeguaychú entre 25 de Mayo y San Martín; Pellegrini y Presidente Perón; Pellegrini entre 25 de Mayo y San Martín; Presidente Perón entre San Martín y 25 de Mayo; 25 de Mayo y Presidente Perón; y Presidente Perón 764, entre Mitre y Urquiza.

Las jornadas de trabajo comenzarán el viernes a las 11, el sábado desde las 11.30 y el domingo a partir de las 9.

Además de las intervenciones urbanas, el encuentro incluirá distintas actividades abiertas a la comunidad. El viernes a las 19 se realizará el acto de apertura en el Teatro Jorge Alfredo Alasino, con entrega de reconocimientos y presentaciones del taller municipal de folclore Che Rojaijú y de la cantante Luz Quintana Grasso.

El sábado a las 9 tendrá lugar la capacitación “Murales con tiempo propio. Ideas para antes y después de la pared”, coordinada por Camila Guerra, conocida como China del Río, de Rosario. La actividad será en el Salón Comedor del Predio de la Expo.

Ese mismo día, a las 14.30, se desarrollará el Taller Mural Comunitario y Participativo, coordinado por Florencia Albornoz, de Paraná, en el paredón de la Escuela José M. Paz. La programación continuará a las 21 con una peña en Gulp, en el Club Martín Fierro, organizada por La Familia del Folklore.

El cierre será el domingo a las 17.30 con la entrega de certificados de capacitación y la actuación del grupo Nomeleskatime, frente al Albergue Municipal sobre calle Eva Perón.

La convocatoria de este año alcanzó un récord de inscripciones, con más de 50 postulaciones de artistas de distintas localidades entrerrianas. Los seleccionados reciben materiales y premios económicos para concretar sus obras y, en los casos necesarios, alojamiento y comidas durante el encuentro.

La temática elegida para esta edición es “Pueblos Entrerrianos, arte e identidad”. El jurado estuvo integrado por Camila Guerra, Melisa Eugenia Jatib y María Florencia Albornoz.

La iniciativa forma parte de CUAC! Cultura Activa, un programa impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que busca ampliar los circuitos artísticos, promover el intercambio cultural y acercar propuestas a distintas localidades de la provincia.