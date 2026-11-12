La realidad que presenta la construcción en tiempos difíciles

En un escenario complicado, Javier Cornaló describió cómo vive el sector de la construcción, cuáles son las principales dificultades y qué espera en el futuro.

Considerado uno de los sectores claves para el crecimiento de las economías regionales y del país, la construcción es una de las actividades que mayor mano de obra genera en nuestra región y la convierte en uno de los más importantes sectores generadores de empleo. Por otro lado, tiene un efecto multiplicador muy importante en la economía, por la amplia variedad de insumos que demanda y la gran cantidad de empresas constructoras que involucra.

La construcción, como actividad en sí misma, comprende el levantamiento, ampliación, reparación y remodelación de edificios o estructuras tales como viviendas, comercios, edificios industriales, entre otras. En Concordia y dedicado a esta profesión desde hace más de 12 años es uno de los promotores de esta actividad Javier Cornaló. Maestro Mayor de Obras y dedicado plenamente a la actividad desde 2014, su vínculo con el oficio comenzó mucho antes, a partir de una historia familiar.

Su experiencia le permite no solo concretar lo que los clientes tienen como objetivo de concretar, sino que su asesoramiento le permite acortar caminos o resolver situaciones que muchas veces escapa al conocimiento de quienes se encaminan por un proyecto, ya que detrás de cada vivienda, ampliación o reforma hay una inversión, un proyecto familiar y, muchas veces, el esfuerzo de años de ahorro. Sin embargo, en el contexto económico actual, concretar esos proyectos se vuelve cada vez más difícil para una parte importante de la población. En Concordia, el sector también siente las consecuencias de este escenario y el deseo está en que la situación se revierta para pensar en una proyección esperanzadora hacia un corto plazo.

En una entrevista con UNO, Cornaló contó que “mi acercamiento al mundo de la construcción comenzó a través de mis estudios. Me formé como Maestro Mayor de Obras y me recibí con la idea de desarrollarme profesionalmente en este rubro. También fue algo que tuve muy presente desde chico, porque mi papá era albañil y se dedicaba a la construcción. De alguna manera siempre estuve vinculado a este ambiente y finalmente, en el año 2014 comencé a dedicarme de lleno a la actividad”.

Al describir el momento que atraviesa el rubro, Cornaló no duda en señalar que el panorama es complicado. La falta de inversión y la pérdida del poder adquisitivo de la población son algunos de los factores que más afectan al sector. “La actividad de la construcción está pasando por un momento complicado por la falta de inversión, sueldos muy bajos en el común de la gente que no puede construir, reformar o hacer arreglos en su casa. Sumado a eso, la caída de las obras públicas hizo que muchas empresas constructoras se volcaran a la obra privada generando una mayor competencia en el rubro”, manifestó.

Márgenes de ganancia en la construcción

Si bien considera que la construcción continúa siendo una actividad rentable, reconoce que los márgenes de ganancia se redujeron considerablemente. “La construcción sigue siendo un rubro rentable, pero debido a la mucha competencia los márgenes de ganancia bajaron”, apuntó el constructor que mantiene una cuadrilla de aproximadamente ocho personas, quienes también buscan desarrollarse y crecer en este ambiente laboral.

Pese a los cíclicos cambios soportados por la economía del país, las empresas de construcción han mantenido e incrementado su equipamiento y organización, para adecuarlo a las condiciones del país, habiendo sabido dar respuesta adecuada a los tirones de la demanda.

Cornaló indicó que se achicaron los márgenes de ganancia.

Otro de los cambios que observa tiene que ver con la incorporación de trabajadores que anteriormente se desempeñaban en obras públicas y que ahora ofrecen sus servicios en el ámbito privado, muchas veces con presupuestos inferiores a los de las empresas constructoras. “En los últimos años, el cambio que se nota en la construcción es que al bajar la obra pública y quedar mucha mano de obra afuera, se han dedicado a hacer trabajos privados y a cobrar menos que una empresa constructora. A su vez, construir hoy en Argentina cuesta muchos más dólares porque el tipo de cambio se mantuvo quieto mientras que los materiales y la mano de obra siguieron subiendo en pesos. En la práctica, el dólar rinde mucho menos: a quien ahorra para hacerse su casa no le alcanza el presupuesto, y para los que construyen para vender el margen de ganancia se achicó tanto que frena nuevos proyectos”, consideró.

Se construyen menos obras

Y de esa conclusión la pregunta que se desprende es si la gente está construyendo menos que años anteriores, a lo cual respondió: “La gente que tiene un sueldo fijo está construyendo cada vez menos debido a lo bajos que son los mismos. Un sueldo bajo no les permite construir, reformar y ampliar sus casas ya que destinan su dinero para satisfacer sus necesidades básicas; mientras que las pocas personas que sí están construyendo, lo hacen porque necesitan construir un galpón, un depósito o alguna reforma urgente”.

También explicó que existen personas que continúan invirtiendo en refacciones y ampliaciones, especialmente aquellas que cuentan con créditos bancarios o ahorros en dólares. “Eso se da gracias a los créditos bancarios y al ahorro en dólares de los clientes”, contó. Siempre resaltando que esta actividad tiene un efecto multiplicador muy importante en la economía, por la amplia variedad de insumos que demanda y la gran cantidad de empresas constructoras que involucra.

En ese sentido, consideró que la situación económica tiene un impacto negativo directo sobre la actividad y que la falta de inversión pública perjudica tanto a las empresas constructoras como a los trabajadores.

“La situación económica del país tiene un impacto negativo porque, trayendo lo que mencioné anteriormente, no todas las personas pueden acceder a un crédito bancario, a muchos se les dificulta lograr ahorrar en dólares, como así también lo ven como algo imposible debido a sus bajos sueldos en donde destinan su dinero a la satisfacción de sus necesidades y no a la construcción, salvo que sea urgente. Agregando a esto, el tipo de cambio no ayuda a las personas. Todos estos motivos solo generan una brecha entre los ciudadanos, donde las oportunidades de construcción dejaron de ser un deseo para pasar a ser una necesidad en casos de urgencia”, explicó Cornaló.

Por dónde pasa la actividad

El constructor también hizo referencia a por dónde pasa actualmente el escenario de la actividad, con un interés de recuperar el dinamismo que supo tener en épocas pasadas, pese a que los clientes enfrentan mayores dificultades porque los costos son elevados. “Actualmente –en la ciudad– predominan viviendas familiares, galpones, depósitos y construcciones horizontales de departamento para alquilar”, admitió.

Al ser consultado si la falta de inversión pública está afectando al trabajo de las empresas constructoras y de los trabajadores, volvió a repetir: “como mencioné anteriormente, sí, la falta de inversión pública está afectando al trabajo de las empresas constructoras y de los trabajadores”.

A pesar de las dificultades, Javier Cornaló mantiene una mirada esperanzadora sobre el futuro. Al ser consultado por sus expectativas para los próximos meses, eligió una palabra que resume el deseo de quienes trabajan en el sector: esperanza.

“Me gustaría hablar de esperanza en vez de expectativa, ya que uno como constructor tiene la esperanza que la situación económica mejore para que las personas puedan volver a construir y cumplir sus sueños, lograr crecer y desarrollarse en una vivienda con todas las necesidades básicas cubiertas”, expresó.

Su reflexión pone en palabras una realidad que atraviesa a muchas familias concordienses: la construcción no representa solamente una actividad económica, sino también la posibilidad de mejorar la calidad de vida, ampliar un hogar y concretar el sueño de la casa propia.

El dato interanual que mostró el Indec

La actividad de la construcción creció 5,1% interanual en septiembre de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el 6 de noviembre. El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) acumula en lo que va del año una suba de 1,3% frente a igual período de 2025.

El desempeño del sector a lo largo del año muestra un saldo favorable, con cinco meses de subas –donde marzo marcó el pico con un 12,5%– frente a cuatro meses de retrocesos, entre los que sobresale la caída de julio (-4,5%).

En la comparación mensual contra agosto, el rubro experimentó su incremento más alto en lo que va del año, al anotar una suba del 7,8%, superando el registro de mayo (6%). El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró públicamente estos indicadores a través de sus redes sociales, resaltando la tracción que mostró el sector respecto del mes previo.

El INDEC midió el consumo aparente de los insumos de la construcción en septiembre, en comparación con el mismo mes de 2025. Las mayores subas fueron para las pinturas para construcción (22,4%) y el hormigón elaborado (12,8%). Les siguieron el rubro "resto" (12,2%), que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano, el hierro redondo y los aceros (5,2%), el cemento pórtland (4,6%), las placas de yeso (1,2%) y el asfalto (0,5%).

Números en Concordia

La construcción en Concordia atraviesa un escenario complejo, marcado por las dificultades económicas, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los costos de los materiales y la incertidumbre que afecta tanto a las empresas constructoras como a los trabajadores del sector.

En este contexto, construir se ha convertido en un desafío. Las familias postergan la decisión de levantar su vivienda o realizar ampliaciones, mientras que los empresarios y profesionales deben hacer un esfuerzo cada vez mayor para sostener la actividad.

En el caso de Concordia, hay además una preocupación particular: la situación de la obra pública y la continuidad de proyectos de infraestructura. Desde la UOCRA Entre Ríos se advirtió que la provincia pasó de unos 8.900 trabajadores registrados en la construcción en 2023 a alrededor de 5.300 en septiembre de 2026. También se señaló la paralización de obras importantes, como la planta potabilizadora de Concordia.