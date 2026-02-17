Uno Entre Rios | Escenario | Carnaval

El Carnaval de Paraná celebró la tercera noche y se prepara para el cierre

La tercera noche de competencia de los Carnavales 2026 volvió a convocar a un amplio público en el Corsódromo de calle Salvador Maciá

17 de febrero 2026 · 15:01hs
El Carnaval de Paraná celebró la tercera noche y se prepara para el cierre

La tercera noche de competencia de los Carnavales 2026 volvió a convocar a un amplio público en el Corsódromo de calle Salvador Maciá. Comparsas y baterías desplegaron sus propuestas artísticas ante tribunas colmadas, en una edición que sostiene la participación de vecinos y visitantes.

Con gran convocatoria, el carnaval entra en su tramo final

Desde el Municipio destacaron la incorporación de nuevas tribunas y el esquema organizativo que incluye puestos gastronómicos, sanitarios, hidratación y cobertura sanitaria. El valor de la entrada, fijado en 5.000 pesos, se distribuye entre las comparsas como aporte al trabajo anual.

En la pista se presentaron, entre otras, Iporá con su temática “Una noche en Broadway” y Emperatriz, cuyos referentes subrayaron el acompañamiento del público y el esfuerzo colectivo que demanda cada temporada.

El calendario continuará este martes con la Noche de Coronación y el Carnaval de las Infancias, que marcarán el cierre de la edición 2026.

