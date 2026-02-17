El Carnaval de Paraná celebró la tercera noche y se prepara para el cierre

La tercera noche de competencia de los Carnavales 2026 volvió a convocar a un amplio público en el Corsódromo de calle Salvador Maciá

El carnaval reunió a miles en la tercera noche y se prepara para el cierre

La tercera noche de competencia de los Carnavales 2026 volvió a convocar a un amplio público en el Corsódromo de calle Salvador Maciá. Comparsas y baterías desplegaron sus propuestas artísticas ante tribunas colmadas, en una edición que sostiene la participación de vecinos y visitantes.

Desde el Municipio destacaron la incorporación de nuevas tribunas y el esquema organizativo que incluye puestos gastronómicos, sanitarios, hidratación y cobertura sanitaria. El valor de la entrada, fijado en 5.000 pesos, se distribuye entre las comparsas como aporte al trabajo anual.

Feriado de Carnaval récord: viajaron 3 millones de turistas y gastaron más de 1 billón de pesos

En la pista se presentaron, entre otras, Iporá con su temática “Una noche en Broadway” y Emperatriz, cuyos referentes subrayaron el acompañamiento del público y el esfuerzo colectivo que demanda cada temporada.

El calendario continuará este martes con la Noche de Coronación y el Carnaval de las Infancias, que marcarán el cierre de la edición 2026.