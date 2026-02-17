Uno Entre Rios | Escenario | Cine

Cine gratuito en Paraná: proyecciones al aire libre en Parque Gazzano y Lomas del Mirador II

Se vienen dos noches de cine al aire libre en Paraná con las proyecciones de "La larga noche" y "La Niebla"

17 de febrero 2026 · 14:47hs
El sábado 21 de febrero, desde las 20, en el Playón del Parque Gazzano, se proyectará el largometraje La larga noche de Francisco Sanctis (2016), dirigido por Andrea Testa y Francisco Márquez. Basada en la novela de Humberto Costantini, la historia transcurre en 1977 y plantea el dilema de un hombre que recibe información para salvar a dos personas perseguidas por la dictadura. Es apta para todo público.

Antes se exhibirá el cortometraje entrerriano Parte del río, dirigido por Fernando Solanas e Irina Muñoz, que recupera la memoria de la lucha contra la represa Paraná Medio y reflexiona sobre el cuidado ambiental.

La programación continuará el sábado 28, a las 20, en el Polideportivo del barrio Lomas del Mirador II. Allí se presentará el corto La Niebla, de Ana Laura Seijas, y el film animado Gigantes, dirigido por Gonzalo Gutiérrez, una aventura infantil sobre la amistad y el trabajo en equipo.

Las funciones son con entrada libre y gratuita y están pensadas para públicos de todas las edades.

Cine Parque Gazzano Lomas del Mirador Paraná
