Se inauguró la Biblioteca "Profesor Juan Carlos Dahlquist" en el Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento

El Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento inauguró su biblioteca, un espacio que desde ahora lleva el nombre “Profesor Juan Carlos Dahlquist”, en homenaje a la familia que decidió donar decenas de ejemplares para impulsar este proyecto comunitario.

La iniciativa comenzó a gestarse en 2013 y, tras años de trabajo y organización, quedó oficialmente habilitada como un nuevo punto de acceso a la lectura y la información. La biblioteca cuenta con obras de literatura nacional e internacional, historia, educación, ciencia y filosofía, entre otras disciplinas, y está abierta a toda la ciudadanía.

La directora del Centro, Verónica Ramírez, destacó que la concreción del espacio representa un logro colectivo construido a lo largo del tiempo y valoró el acompañamiento de quienes continúan donando libros para ampliar el catálogo.

Por su parte, la responsable de la biblioteca, Claudia Ulián, subrayó que se trata de un proyecto largamente esperado y remarcó que las puertas permanecen abiertas para recibir a vecinos y vecinas interesados en consultar o aportar material.

La ceremonia de inauguración contó con la participación del cantautor de tango Claudio Cortez. También asistieron los concejales Fernando Quinodóz y Susana Farías, autoridades de la Biblioteca Laura Vicuña y de la Biblioteca Fundación Paradar, y la escritora entrerriana Griselda Sandillú.

El nuevo espacio se incorpora a la red de instituciones culturales de la ciudad y fortalece el acceso público al libro como herramienta de formación y encuentro.