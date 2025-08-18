El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto de Nos convocó a miles de personas en el Estadio Cubierto del Club Unión de Santa Fe y en el Bioceres Arena de Rosario

El Cuarteto de Nos convocó a miles de personas el viernes 15 de agosto en el Estadio Cubierto del Club Unión de Santa Fe y el sábado 16 en el Bioceres Arena de Rosario. La banda uruguaya presentó su nuevo disco y combinó estrenos con los clásicos que marcaron a varias generaciones.

Cuarteto De Nos - Santa Fe 2025 FERNANDA RIVERO / UNO

El Cuarteto De Nos en Club Unión de Santa Fe

En Santa Fe, el público acompañó cada tema y no faltaron los momentos emotivos, como cuando sonó No llora, coreada por todos. El cierre llegó con Yendo a la casa de Damián, que puso a saltar a todo el estadio y generó un pogo total. Entre la multitud se destacaba la presencia de familias enteras y varios niños que, con la misma entrega que los mayores, se sabían de memoria cada canción.