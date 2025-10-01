Uno Entre Rios | Escenario | Eugenia Quevedo

Eugenia Quevedo y LBC llegan a Paraná con todo su cuarteto

El domingo 12 de octubre, el Club Universitario de Paraná recibirá a LBC – La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo

1 de octubre 2025 · 15:13hs
El domingo 12 de octubre, el Club Universitario de Paraná (Río Negro 605) recibirá a LBC – La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo, quienes se presentarán en el marco de Baila Baila Paraná.

Las puertas se abrirán a las 17 y el show está previsto para las 22. El cuarteto cordobés que convoca multitudes en cada presentación, se presentará con un repertorio que brinda clásicos del género y las canciones que hoy son tendencia.

Las entradas están disponibles en Plateavip.com.ar

