Airbag prepara su show más grande en Rosario

Airbag llegará al Hipódromo de Rosario el viernes 28 de noviembre con un concierto que se perfila como el más imponente de su trayectoria en la ciudad

2 de octubre 2025 · 10:21hs
Airbag se presentará el viernes 28 de noviembre en el Hipódromo de Rosario (Parque Independencia), en lo que promete ser el show más grande que hayan realizado en la ciudad.

La banda llega apenas cuatro meses después de agotar dos funciones en el Salón Metropolitano y ahora apuesta por un escenario al aire libre, con una capacidad mayor y una producción renovada. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Tuentrada.com y en el punto de venta físico Amadeus (Córdoba 1369, local 9), únicamente en efectivo.

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

Memphis La Blusera tocará en el Teatro 3 de Febrero

El recital comenzará a las 21, con la apertura de puertas desde las 18.30. La producción informó que podrán ingresar menores a partir de 5 años, siempre acompañados por un padre, madre o tutor y con su respectiva entrada. Los menores de esa edad no tendrán acceso al predio.

Asimismo, se dispuso un cupo especial para titulares de Certificado Único de Discapacidad (CUD), que podrá solicitarse a partir del 28 de octubre, un mes antes del show. Los interesados deberán consultar por correo electrónico a [email protected], adjuntando copia del CUD oficial y del DNI, sujeto a disponibilidad y capacidad del lugar.

Con una trayectoria que los convirtió en referentes del rock nacional, Airbag sigue llenando estadios en todo el país.

