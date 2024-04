Mateando con El Cóndor, desde Malvinas hasta San Benito

mateando con el condor.jpg

El programa en San Benito

"Mateando con el Cóndor" es un programa radial que se emite los lunes de 17 a 19; miércoles de 19 a 21 y viernes de 18 a 19 por Radio San Benito 92.7 mhz. Y surge por una necesidad de El Cóndor de contar su historia, desde el conocimiento y experiencia en hechos históricos del país.

En ese sentido, Miguel Ángel lleva 11 años en la actividad y fue su propio operador por mucho tiempo. Además, en sus inicios dudó mucho en iniciar su camino ya que consideraba que para ejercer la vocación, necesitaba de formación académica de Comunicación. Sin embargo, sus años de estudio en el profesorado de Historia, los años en el servicio a la Patria y los diferentes saberes que adquirió a lo largo del tiempo, permitieron que tenga contenido al momento de comenzar.

Posteriormente comenzó a estudiar para perfeccionarse en el aire. El locutor por vocación tuvo su programa en simultáneo en San Benito y en Radio La Ret 104.9 en Colonia Avellaneda pero eligió la 92.7 por su alcance en el área metropolitana. "El desafío era hacer distintos programas", dijo ya que hacía tres días en San Benito y dos en Colonia Avellaneda: "Era mucho trabajo, horas de esfuerzo y concentración".

Dónde nace El Cóndor

Nacido en Paraná pero radicado en San Benito, Miguel Ángel formó parte del ejército argentino y ayudó a Haití en su peor momento humanitario. El terremoto de 2010 fue debastador con una de las magnitudes mas altas registradas en el mundo (7 en la escala de Richter).

Allí se le asignó un apodo que lo acompaña hasta hoy con sus 64 años: El Cóndor. "No nos manejábamos con nombres propios, me asignaron ese apodo y hoy lo uso para no olvidarme nunca", comentó a UNO. Hoy es ciudadano destacado de la ciudad de San Benito por su participación en la guerra de Malvinas en 1982. Fue candidato a intendente de la ciudad de San Benito y precandidato a vicegobernador de la provincia de Entre Ríos. Se recibió como periodista en zona hostil en el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ), un curso arduo e intensivo de seis meses y lleva 11 años en la actividad.

Hombre de la Patria

Finalmente, dijo: "Le solicito a aquellos que tienen la responsabilidad de premiar a un Programa Radial, que no solo miren para las grandes capitales sino también que lo hagan en los pueblos o ciudades porque ahí también hacemos grandes producciones radiales y en muchos casos son trabajos duros e individuales. como yo , que lo. hago solo y además de también hacer el trabajo de operador . Porque hacemos de la profesión un arte y del micrófono la gran responsabilidad de ser Independiente". En ese sentido, criticó el periodismo que "lleva mentira a la masa popular". Por otro lado, reflexionó que todo lo vivido hasta el momento le sirvió para apreciar cada detalle de la ida: "Vivo minutos a minuto porque tengo otra concepción de la vida. Disfrutando cada momento, entiendo que la vida es esto".