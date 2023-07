"La Mañana de la Red" con Roni Amore y equipo

"Hace 10 meses que me incorporé y pensé que nos iba a llevar un año hacer pie con el programa en el aire y fue una sorpresa que a los tres meses ya se había posicionado. Con el equipo me da la sensación que con el paso del tiempo nos iremos afianzando cada vez mas y encontraremos la dinámica y el rumbo de lo que queremos hacer", indicó Roni y agregó que es fundamental la creatividad y la química con los compañeros de trabajo: "La radio es información, pero también entretenimiento y todavía no hemos encontrado ese equilibrio pero se lo adjudico a que todavía no tenemos la confianza suficiente en el equipo. Pero si tenemos un ambiente de amistad, donde trabajamos relajados y no nos sale otra manera que no sea empatizar". La Mañana de la Red está compuesta por Roni Amore en la conducción principal; Laura Mollnar como locutora; Matías Larraule en la información deportiva; Aldana Martínez en la producción y Arturo Sánchez como operador técnico.