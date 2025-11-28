Uno Entre Rios | Escenario | Martín Fierro

Martín Fierro de Cable: el entrerriano Gustavo Sylvestre se llevó el Oro y recordó sus inicios

Gustavo Sylvestre ganó el Martín Fierro de Oro 2025, recordando sus inicios en Concepción del Uruguay y su amor por el periodismo en una emotiva gala.

28 de noviembre 2025 · 13:31hs
Martín Fierro de Cable: el entrerriano Gustavo Sylvestre se llevó el Oro y recordó sus inicios.

Martín Fierro de Cable: el entrerriano Gustavo Sylvestre se llevó el Oro y recordó sus inicios.

La edición 2025 de los Premios Martín Fierro de Cable reunió a figuras de la televisión paga argentina en una ceremonia marcada por la camaradería. La gala celebró a las producciones más destacadas del año y tuvo como figura central al periodista entrerriano Gustavo Sylvestre, quien se consagró con el Martín Fierro de Oro, el mayor galardón de la noche.

El conductor de C5N recibió el premio entre abrazos de colegas y compañeros. Al subir al escenario, dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a Aptra y evocó sus primeros pasos en el periodismo. "El 30 de octubre de 1983 voté por primera vez y comenzaba mi labor periodística aquí en Buenos Aires. Venía de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, de trabajar en LT11 donde empecé a laburar como periodista. Mi recuerdo para los medios del interior", expresó rodeado de cámaras y teléfonos.

El entrerriano Gustavo Sylvestre, gran ganador del Martín Fierro de Oro 2025

Gustavo Sylvestre (1).jpeg

Durante su discurso, Sylvestre hizo un repaso por su extensa carrera: "23 años en Canal 13, 15 años de A dos voces, 11 años en C5N. Pasé por Radio El Mundo, Radio del Plata, Radio La Red y ahora en Radio 10. 42 años he cumplido el 30 de octubre en esta vocación que tengo y que amo que es el periodismo", afirmó con voz emocionada.

El conductor también dedicó unas palabras de agradecimiento a su familia: "Gracias a C5N por bancarme, por estar. Gracias a mi familia que me banca, a mi esposa Marcela, a mis hijas Paz y Angie, a mi madre y a mi hermano que están en Concepción del Uruguay y gracias a todos".

Finalmente, levantó la estatuilla y lanzó un mensaje contundente: "¡Viva el periodismo que no muere y nadie lo podrá matar! ¡Que viva la televisión y todos los medios! ¡Vamos por mucho más!".

La ceremonia comenzó cerca de las 21.30 con la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale. A lo largo de la noche se vivieron momentos emotivos, como el tradicional segmento In Memoriam y homenajes a señales deportivas y de noticias. Tagliani bajó del escenario en varias oportunidades para dialogar con invitados y candidatos, aportando humor y dinamismo a la transmisión.

En la apertura, el presidente de Aptra, Luis Ventura, destacó una novedad: "Vamos a tener el estreno de la primera estatuilla con un baño de oro genuino. El Martín Fierro de Oro va a ser una estatuilla de oro genuino". Además, respondió a críticas recientes hacia la premiación al sostener que el galardón mantiene su prestigio y trayectoria: "Esto nos permite terminar con el 'boludaje' de los últimos días donde todo el mundo empezó a despotricar en contra de un premio que hace años está instalado".

Los ganadores

Martín Fierro de Oro

  • Gustavo Sylvestre – Minuto Uno (C5N)

Entrevistas

  • Caras – Héctor Mauggeri (CARAS TV)

  • Deportv textual – Cecilia Ruffa (DEPORTV)

  • Entrevistas – Luis Novaresio (LN+)

Temas Médicos

  • Doctor C – Guillermo Capuya (C5N)

  • El secreto mejor guardado – Fernando Felice (A24)

  • Las tardes con Pink – Judith Casal (KZO)

Documental

  • Cromañón: Cartas y Señales – TN

  • Hambre de Futuro – Micaela Urdinez (LN+)

  • Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente – Discovery Channel

Arte, Moda y Tendencia

  • ADN moda – Fabiana Araujo (METRO)

  • La jaula de la moda – Joaquín "El Pollo" Álvarez (CIUDAD MAGAZINE)

  • Planeta urbano – Pía Slapka (IP)

Deportivo

  • ESPN F1 – Matías Martin y Martín Souto (ESPN)

  • La Vuelta – Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora (Fox Sports)

  • Última Vuelta – Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz (DeporTV)

Programa Económico

  • Comunidad de Negocios – José Del Rio (LN+)

  • La Ley de la Selva – Alejandro Bercovich (C5N)

  • MMC – Maximiliano Montenegro (A24)

Aviso Publicitario

  • Infinia – YPF (Liebre)

  • Shell — Campaña Aniversario 110 años – DON by Havas

Noticiero

  • El noticiero – Eduardo Feinmann (LN+)

  • El diario – Daniela Ballester y Julián Guarino

  • TN de noche – Franco Mercuriali (TN)

  • Último momento – CRÓNICA HD

Cronista/Movilero

  • Adrián Salonia – C5N

  • Manuel "Manu" Jove – TN

  • Rodrigo Porto – LN+

Interés General Semanal

  • Chicas pochocleras – Fernanda Arena y Barbie Simons (C5N)

  • Dicen que dicen – Alberto Lotuf (METRO)

  • Gps – Rolando Graña (A24)

  • Mi mejor versión – Vani Balena (CIUDAD MAGAZINE)

  • Sobredosis de tv – Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky (C5N)

Labor Periodística Deportiva

  • Laura Couto – Deportv Central (DeporTV)

  • Gustavo Grabia – Presión Alta (TyC Sports)

  • Morena Beltrán – Generación F (ESPN)

  • Sebastián Vignolo – ESPN F90 (ESPN)

Musical (Jazz/Tango/Folklore)

  • Fiesta Gaucha – Daniel San Luis (América Sports)

  • Jam Session – Diego Mizrahi (Canal de la Ciudad)

  • Tango BA – V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri (Canal de la Ciudad)

Panelista

  • Mariana Brey – C5N

  • Nicolás Pizzi – TN

  • Santiago Cuneo – Gps (A24)

Magazine

  • Chiche 2024 – Samuel "Chiche" Gelblung (CRÓNICA TV)

  • El run run del espectáculo – Lio Pecoraro y Fer Piaggio (CRÓNICA TV)

  • Empezar el día – Amalia "Yuyito" González (CIUDAD MAGAZINE)

  • Nuestra tarde – Federico Wiemeyer y Eleonora Cole (TN)

  • Vamos las chicas – M. Cordero (Canal de la Ciudad)

Revelación

  • Agustín "Agusneta" Rodríguez – TNT SPORTS

  • Ornella Flench – Emprendi2 (CIUDAD MAGAZINE)

  • Juan Manuel Boccaci – TN

Columnista Económico

  • Alfredo Zaiat – IP

  • Rosalía Costantino – Duro de domar (C5N)

  • Sofía Diamante – LN+

Labor Periodística Masculina

  • Carlos Pagni – Odisea Argentina (LN+)

  • Eduardo Feinmann – El noticiero (LN+)

  • Gustavo Sylvestre – Minuto Uno (C5N)

  • Nelson Castro – El corresponsal (TN)

Deportes Extremos

  • Abriendo Pistas

  • Argentina Xtreme – Santiago Serrano (América Sports)

  • Surf & Rock – Ramiro "Rama" Quesada (Fox Sports)

  • Winter News – María Ungaro (ESPN/Disney)

Columnista Policial/Judicial (Empate)

  • Ariel Zak – Minuto Uno (C5N)

  • Rodolfo "Fito" Baqué – A24

  • Rodrigo Alegre – TN

Culinario

  • Argentina cocina – Juan Braceli y Juani Ferrara (C5N)

  • Historias ricas 4 – Pietro Sorba y Diego Valenzuela (TN)

  • Ruta 40 – Tupac Guantay (El Gourmet)

Labor Periodística Femenina

  • Luciana Geuna – Verdad consecuencia (TN)

  • Marina Calabró – +Info a la tarde (LN+)

  • Melina Fleiderman – Último momento (CRÓNICA HD)

  • Rosario Ayerdi – Minuto Uno, Argenzuela (C5N)

Aviso Institucional

  • Banco Nación — "Me Banco" (Lado C)

  • Banco Provincia — "17 Millones" (La América)

  • Betsson — "Cuidamos la pasión"

Productor General

  • Exequiel Darío Sanitz – TN

  • Facundo Pedrini – Crónica TV

  • Nicolás Boccache – C5N

Turismo y Tiempo Libre

  • Aguas Abiertas – ESPN

  • El Turismo y la Hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26)

  • Vivir Viajando – Ariel Divincky (Ciudad Magazine)

Periodístico Deportivo

  • ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN)

  • Pelota parada – Pablo Giralt (TNT SPORTS)

  • TN deportivo – M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer (TN)

Labor Conducción Femenina

  • Carolina Amoroso – Está pasando (TN)

  • Débora Plager – +Info Tarde y +Periodismo (LN+)

  • Lucila “Luli” Trujillo – De una (C5N)

  • Mercedes Cordero – Vamos las chicas (Canal de la Ciudad)

Cultural/Educativo

  • Biblioteca IP – Maxi Legnani (IP)

  • El Baúl de Charlie – Charlie López (TN)

  • Los 7 Locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad)

Programa Periodístico

  • A dos voces – Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano (TN)

  • ADN federal – Tomás Méndez (Canal 26)

  • Argenzuela – Jorge Rial (C5N)

  • ¿La ves? – Jonatan Viale (TN)

  • Minuto Uno – Gustavo "Gato" Sylvestre (C5N)

Programa Rural

  • A Corral – Silvio Baiocco (Canal Rural)

  • Bichos de Campo – Matías Longoni (Metro)

  • TN Campo – Eleonora Cole (TN)

Columnista Político (Empate)

  • Daniel Bilotta – LN+

  • Iván Schargrodsky – C5N

  • Esteban Godoy – CRÓNICA TV

De Servicios

  • El defensor – Adrián y Facundo Fracino (CRÓNICA TV)

  • Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN)

  • Lo justo y necesario – Clara Salguero (A24)

  • Transición 2030 – Cata de Elía (A24)

Interés General Diario

  • +Verdad – Esteban Trebucq (LN+)

  • Basta baby – Baby Etchecopar (A24)

  • Duro de domar – Pablo Duggan (C5N)

  • La pinta es lo de menos – Nacho Goano (Canal de la Ciudad)

Musical (Rock/Pop/Urbana)

  • Banda Soporte – Quiero

  • La Viola – Fernando Molinero (TN)

  • Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad)

Noticiero Deportivo

  • Campeones News – Carlos Legnani y Nara Yoli (El Garage)

  • Deportv Central – Laura Couto y Diego Contreras (DeporTV)

  • La Zona Central – Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo (Fox Sports)

  • SportsCenter – P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros (ESPN)

Servicio Informativo

  • A24

  • C5N

  • CRÓNICA TV

  • TN

Labor Conducción Masculina

  • Cecilio Flematti – Resumen 26 (Canal 26)

  • David Kavlin – Quedate con nosotros (Crónica TV)

  • Diego Sehinkman – Sólo una vuelta más (TN)

  • Jonatan Viaje – ¿La ves? (TN)

  • Nacho Goano – La pinta es lo de menos (Canal de la Ciudad)

  • Sebastián Dumont – La noche de Canal 26 (Canal 26)

Producción Integral

  • A24

  • Canal de la Ciudad

  • C5N

  • TN

Martín Fierro Gustavo Sylvestre Concepción del Uruguay
Dejanos tu comentario