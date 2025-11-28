Gustavo Sylvestre ganó el Martín Fierro de Oro 2025, recordando sus inicios en Concepción del Uruguay y su amor por el periodismo en una emotiva gala.

Martín Fierro de Cable: el entrerriano Gustavo Sylvestre se llevó el Oro y recordó sus inicios.

La edición 2025 de los Premios Martín Fierro de Cable reunió a figuras de la televisión paga argentina en una ceremonia marcada por la camaradería. La gala celebró a las producciones más destacadas del año y tuvo como figura central al periodista entrerriano Gustavo Sylvestre , quien se consagró con el Martín Fierro de Oro, el mayor galardón de la noche.

El conductor de C5N recibió el premio entre abrazos de colegas y compañeros. Al subir al escenario, dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a Aptra y evocó sus primeros pasos en el periodismo. "El 30 de octubre de 1983 voté por primera vez y comenzaba mi labor periodística aquí en Buenos Aires. Venía de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, de trabajar en LT11 donde empecé a laburar como periodista. Mi recuerdo para los medios del interior" , expresó rodeado de cámaras y teléfonos.

El entrerriano Gustavo Sylvestre, gran ganador del Martín Fierro de Oro 2025

Gustavo Sylvestre (1).jpeg

Durante su discurso, Sylvestre hizo un repaso por su extensa carrera: "23 años en Canal 13, 15 años de A dos voces, 11 años en C5N. Pasé por Radio El Mundo, Radio del Plata, Radio La Red y ahora en Radio 10. 42 años he cumplido el 30 de octubre en esta vocación que tengo y que amo que es el periodismo", afirmó con voz emocionada.

El conductor también dedicó unas palabras de agradecimiento a su familia: "Gracias a C5N por bancarme, por estar. Gracias a mi familia que me banca, a mi esposa Marcela, a mis hijas Paz y Angie, a mi madre y a mi hermano que están en Concepción del Uruguay y gracias a todos".

Finalmente, levantó la estatuilla y lanzó un mensaje contundente: "¡Viva el periodismo que no muere y nadie lo podrá matar! ¡Que viva la televisión y todos los medios! ¡Vamos por mucho más!".

La ceremonia comenzó cerca de las 21.30 con la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale. A lo largo de la noche se vivieron momentos emotivos, como el tradicional segmento In Memoriam y homenajes a señales deportivas y de noticias. Tagliani bajó del escenario en varias oportunidades para dialogar con invitados y candidatos, aportando humor y dinamismo a la transmisión.

En la apertura, el presidente de Aptra, Luis Ventura, destacó una novedad: "Vamos a tener el estreno de la primera estatuilla con un baño de oro genuino. El Martín Fierro de Oro va a ser una estatuilla de oro genuino". Además, respondió a críticas recientes hacia la premiación al sostener que el galardón mantiene su prestigio y trayectoria: "Esto nos permite terminar con el 'boludaje' de los últimos días donde todo el mundo empezó a despotricar en contra de un premio que hace años está instalado".

Los ganadores

Martín Fierro de Oro

Gustavo Sylvestre – Minuto Uno (C5N)

Entrevistas

Caras – Héctor Mauggeri (CARAS TV)

Deportv textual – Cecilia Ruffa (DEPORTV)

Entrevistas – Luis Novaresio (LN+)

Temas Médicos

Doctor C – Guillermo Capuya (C5N)

El secreto mejor guardado – Fernando Felice (A24)

Las tardes con Pink – Judith Casal (KZO)

Documental

Cromañón: Cartas y Señales – TN

Hambre de Futuro – Micaela Urdinez (LN+)

Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente – Discovery Channel

Arte, Moda y Tendencia

ADN moda – Fabiana Araujo (METRO)

La jaula de la moda – Joaquín "El Pollo" Álvarez (CIUDAD MAGAZINE)

Planeta urbano – Pía Slapka (IP)

Deportivo

ESPN F1 – Matías Martin y Martín Souto (ESPN)

La Vuelta – Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora (Fox Sports)

Última Vuelta – Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz (DeporTV)

Programa Económico

Comunidad de Negocios – José Del Rio (LN+)

La Ley de la Selva – Alejandro Bercovich (C5N)

MMC – Maximiliano Montenegro (A24)

Aviso Publicitario

Infinia – YPF (Liebre)

Shell — Campaña Aniversario 110 años – DON by Havas

Noticiero

El noticiero – Eduardo Feinmann (LN+)

El diario – Daniela Ballester y Julián Guarino

TN de noche – Franco Mercuriali (TN)

Último momento – CRÓNICA HD

Cronista/Movilero

Adrián Salonia – C5N

Manuel "Manu" Jove – TN

Rodrigo Porto – LN+

Interés General Semanal

Chicas pochocleras – Fernanda Arena y Barbie Simons (C5N)

Dicen que dicen – Alberto Lotuf (METRO)

Gps – Rolando Graña (A24)

Mi mejor versión – Vani Balena (CIUDAD MAGAZINE)

Sobredosis de tv – Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky (C5N)

Labor Periodística Deportiva

Laura Couto – Deportv Central (DeporTV)

Gustavo Grabia – Presión Alta (TyC Sports)

Morena Beltrán – Generación F (ESPN)

Sebastián Vignolo – ESPN F90 (ESPN)

Musical (Jazz/Tango/Folklore)

Fiesta Gaucha – Daniel San Luis (América Sports)

Jam Session – Diego Mizrahi (Canal de la Ciudad)

Tango BA – V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri (Canal de la Ciudad)

Panelista

Mariana Brey – C5N

Nicolás Pizzi – TN

Santiago Cuneo – Gps (A24)

Magazine

Chiche 2024 – Samuel "Chiche" Gelblung (CRÓNICA TV)

El run run del espectáculo – Lio Pecoraro y Fer Piaggio (CRÓNICA TV)

Empezar el día – Amalia "Yuyito" González (CIUDAD MAGAZINE)

Nuestra tarde – Federico Wiemeyer y Eleonora Cole (TN)

Vamos las chicas – M. Cordero (Canal de la Ciudad)

Revelación

Agustín "Agusneta" Rodríguez – TNT SPORTS

Ornella Flench – Emprendi2 (CIUDAD MAGAZINE)

Juan Manuel Boccaci – TN

Columnista Económico

Alfredo Zaiat – IP

Rosalía Costantino – Duro de domar (C5N)

Sofía Diamante – LN+

Labor Periodística Masculina

Carlos Pagni – Odisea Argentina (LN+)

Eduardo Feinmann – El noticiero (LN+)

Gustavo Sylvestre – Minuto Uno (C5N)

Nelson Castro – El corresponsal (TN)

Deportes Extremos

Abriendo Pistas

Argentina Xtreme – Santiago Serrano (América Sports)

Surf & Rock – Ramiro "Rama" Quesada (Fox Sports)

Winter News – María Ungaro (ESPN/Disney)

Columnista Policial/Judicial (Empate)

Ariel Zak – Minuto Uno (C5N)

Rodolfo "Fito" Baqué – A24

Rodrigo Alegre – TN

Culinario

Argentina cocina – Juan Braceli y Juani Ferrara (C5N)

Historias ricas 4 – Pietro Sorba y Diego Valenzuela (TN)

Ruta 40 – Tupac Guantay (El Gourmet)

Labor Periodística Femenina

Luciana Geuna – Verdad consecuencia (TN)

Marina Calabró – +Info a la tarde (LN+)

Melina Fleiderman – Último momento (CRÓNICA HD)

Rosario Ayerdi – Minuto Uno, Argenzuela (C5N)

Aviso Institucional

Banco Nación — "Me Banco" (Lado C)

Banco Provincia — "17 Millones" (La América)

Betsson — "Cuidamos la pasión"

Productor General

Exequiel Darío Sanitz – TN

Facundo Pedrini – Crónica TV

Nicolás Boccache – C5N

Turismo y Tiempo Libre

Aguas Abiertas – ESPN

El Turismo y la Hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26)

Vivir Viajando – Ariel Divincky (Ciudad Magazine)

Periodístico Deportivo

ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN)

Pelota parada – Pablo Giralt (TNT SPORTS)

TN deportivo – M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer (TN)

Labor Conducción Femenina

Carolina Amoroso – Está pasando (TN)

Débora Plager – +Info Tarde y +Periodismo (LN+)

Lucila “Luli” Trujillo – De una (C5N)

Mercedes Cordero – Vamos las chicas (Canal de la Ciudad)

Cultural/Educativo

Biblioteca IP – Maxi Legnani (IP)

El Baúl de Charlie – Charlie López (TN)

Los 7 Locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad)

Programa Periodístico

A dos voces – Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano (TN)

ADN federal – Tomás Méndez (Canal 26)

Argenzuela – Jorge Rial (C5N)

¿La ves? – Jonatan Viale (TN)

Minuto Uno – Gustavo "Gato" Sylvestre (C5N)

Programa Rural

A Corral – Silvio Baiocco (Canal Rural)

Bichos de Campo – Matías Longoni (Metro)

TN Campo – Eleonora Cole (TN)

Columnista Político (Empate)

Daniel Bilotta – LN+

Iván Schargrodsky – C5N

Esteban Godoy – CRÓNICA TV

De Servicios

El defensor – Adrián y Facundo Fracino (CRÓNICA TV)

Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN)

Lo justo y necesario – Clara Salguero (A24)

Transición 2030 – Cata de Elía (A24)

Interés General Diario

+Verdad – Esteban Trebucq (LN+)

Basta baby – Baby Etchecopar (A24)

Duro de domar – Pablo Duggan (C5N)

La pinta es lo de menos – Nacho Goano (Canal de la Ciudad)

Musical (Rock/Pop/Urbana)

Banda Soporte – Quiero

La Viola – Fernando Molinero (TN)

Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad)

Noticiero Deportivo

Campeones News – Carlos Legnani y Nara Yoli (El Garage)

Deportv Central – Laura Couto y Diego Contreras (DeporTV)

La Zona Central – Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo (Fox Sports)

SportsCenter – P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros (ESPN)

Servicio Informativo

A24

C5N

CRÓNICA TV

TN

Labor Conducción Masculina

Cecilio Flematti – Resumen 26 (Canal 26)

David Kavlin – Quedate con nosotros (Crónica TV)

Diego Sehinkman – Sólo una vuelta más (TN)

Jonatan Viaje – ¿La ves? (TN)

Nacho Goano – La pinta es lo de menos (Canal de la Ciudad)

Sebastián Dumont – La noche de Canal 26 (Canal 26)

Producción Integral