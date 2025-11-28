La edición 2025 de los Premios Martín Fierro de Cable reunió a figuras de la televisión paga argentina en una ceremonia marcada por la camaradería. La gala celebró a las producciones más destacadas del año y tuvo como figura central al periodista entrerriano Gustavo Sylvestre, quien se consagró con el Martín Fierro de Oro, el mayor galardón de la noche.
Martín Fierro de Cable: el entrerriano Gustavo Sylvestre se llevó el Oro y recordó sus inicios
Gustavo Sylvestre ganó el Martín Fierro de Oro 2025, recordando sus inicios en Concepción del Uruguay y su amor por el periodismo en una emotiva gala.
El conductor de C5N recibió el premio entre abrazos de colegas y compañeros. Al subir al escenario, dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a Aptra y evocó sus primeros pasos en el periodismo. "El 30 de octubre de 1983 voté por primera vez y comenzaba mi labor periodística aquí en Buenos Aires. Venía de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, de trabajar en LT11 donde empecé a laburar como periodista. Mi recuerdo para los medios del interior", expresó rodeado de cámaras y teléfonos.
El entrerriano Gustavo Sylvestre, gran ganador del Martín Fierro de Oro 2025
Durante su discurso, Sylvestre hizo un repaso por su extensa carrera: "23 años en Canal 13, 15 años de A dos voces, 11 años en C5N. Pasé por Radio El Mundo, Radio del Plata, Radio La Red y ahora en Radio 10. 42 años he cumplido el 30 de octubre en esta vocación que tengo y que amo que es el periodismo", afirmó con voz emocionada.
El conductor también dedicó unas palabras de agradecimiento a su familia: "Gracias a C5N por bancarme, por estar. Gracias a mi familia que me banca, a mi esposa Marcela, a mis hijas Paz y Angie, a mi madre y a mi hermano que están en Concepción del Uruguay y gracias a todos".
Finalmente, levantó la estatuilla y lanzó un mensaje contundente: "¡Viva el periodismo que no muere y nadie lo podrá matar! ¡Que viva la televisión y todos los medios! ¡Vamos por mucho más!".
La ceremonia comenzó cerca de las 21.30 con la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale. A lo largo de la noche se vivieron momentos emotivos, como el tradicional segmento In Memoriam y homenajes a señales deportivas y de noticias. Tagliani bajó del escenario en varias oportunidades para dialogar con invitados y candidatos, aportando humor y dinamismo a la transmisión.
En la apertura, el presidente de Aptra, Luis Ventura, destacó una novedad: "Vamos a tener el estreno de la primera estatuilla con un baño de oro genuino. El Martín Fierro de Oro va a ser una estatuilla de oro genuino". Además, respondió a críticas recientes hacia la premiación al sostener que el galardón mantiene su prestigio y trayectoria: "Esto nos permite terminar con el 'boludaje' de los últimos días donde todo el mundo empezó a despotricar en contra de un premio que hace años está instalado".
Los ganadores
Martín Fierro de Oro
-
Gustavo Sylvestre – Minuto Uno (C5N)
Entrevistas
-
Caras – Héctor Mauggeri (CARAS TV)
Deportv textual – Cecilia Ruffa (DEPORTV)
Entrevistas – Luis Novaresio (LN+)
Temas Médicos
-
Doctor C – Guillermo Capuya (C5N)
El secreto mejor guardado – Fernando Felice (A24)
Las tardes con Pink – Judith Casal (KZO)
Documental
-
Cromañón: Cartas y Señales – TN
Hambre de Futuro – Micaela Urdinez (LN+)
Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente – Discovery Channel
Arte, Moda y Tendencia
-
ADN moda – Fabiana Araujo (METRO)
La jaula de la moda – Joaquín "El Pollo" Álvarez (CIUDAD MAGAZINE)
Planeta urbano – Pía Slapka (IP)
Deportivo
-
ESPN F1 – Matías Martin y Martín Souto (ESPN)
La Vuelta – Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora (Fox Sports)
Última Vuelta – Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz (DeporTV)
Programa Económico
-
Comunidad de Negocios – José Del Rio (LN+)
La Ley de la Selva – Alejandro Bercovich (C5N)
MMC – Maximiliano Montenegro (A24)
Aviso Publicitario
-
Infinia – YPF (Liebre)
Shell — Campaña Aniversario 110 años – DON by Havas
Noticiero
-
El noticiero – Eduardo Feinmann (LN+)
El diario – Daniela Ballester y Julián Guarino
TN de noche – Franco Mercuriali (TN)
Último momento – CRÓNICA HD
Cronista/Movilero
-
Adrián Salonia – C5N
Manuel "Manu" Jove – TN
Rodrigo Porto – LN+
Interés General Semanal
-
Chicas pochocleras – Fernanda Arena y Barbie Simons (C5N)
Dicen que dicen – Alberto Lotuf (METRO)
Gps – Rolando Graña (A24)
Mi mejor versión – Vani Balena (CIUDAD MAGAZINE)
Sobredosis de tv – Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky (C5N)
Labor Periodística Deportiva
-
Laura Couto – Deportv Central (DeporTV)
Gustavo Grabia – Presión Alta (TyC Sports)
Morena Beltrán – Generación F (ESPN)
Sebastián Vignolo – ESPN F90 (ESPN)
Musical (Jazz/Tango/Folklore)
-
Fiesta Gaucha – Daniel San Luis (América Sports)
Jam Session – Diego Mizrahi (Canal de la Ciudad)
Tango BA – V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri (Canal de la Ciudad)
Panelista
-
Mariana Brey – C5N
Nicolás Pizzi – TN
Santiago Cuneo – Gps (A24)
Magazine
-
Chiche 2024 – Samuel "Chiche" Gelblung (CRÓNICA TV)
El run run del espectáculo – Lio Pecoraro y Fer Piaggio (CRÓNICA TV)
Empezar el día – Amalia "Yuyito" González (CIUDAD MAGAZINE)
Nuestra tarde – Federico Wiemeyer y Eleonora Cole (TN)
Vamos las chicas – M. Cordero (Canal de la Ciudad)
Revelación
-
Agustín "Agusneta" Rodríguez – TNT SPORTS
Ornella Flench – Emprendi2 (CIUDAD MAGAZINE)
Juan Manuel Boccaci – TN
Columnista Económico
-
Alfredo Zaiat – IP
Rosalía Costantino – Duro de domar (C5N)
Sofía Diamante – LN+
Labor Periodística Masculina
-
Carlos Pagni – Odisea Argentina (LN+)
Eduardo Feinmann – El noticiero (LN+)
Gustavo Sylvestre – Minuto Uno (C5N)
Nelson Castro – El corresponsal (TN)
Deportes Extremos
-
Abriendo Pistas
Argentina Xtreme – Santiago Serrano (América Sports)
Surf & Rock – Ramiro "Rama" Quesada (Fox Sports)
Winter News – María Ungaro (ESPN/Disney)
Columnista Policial/Judicial (Empate)
-
Ariel Zak – Minuto Uno (C5N)
Rodolfo "Fito" Baqué – A24
Rodrigo Alegre – TN
Culinario
-
Argentina cocina – Juan Braceli y Juani Ferrara (C5N)
Historias ricas 4 – Pietro Sorba y Diego Valenzuela (TN)
Ruta 40 – Tupac Guantay (El Gourmet)
Labor Periodística Femenina
-
Luciana Geuna – Verdad consecuencia (TN)
Marina Calabró – +Info a la tarde (LN+)
Melina Fleiderman – Último momento (CRÓNICA HD)
Rosario Ayerdi – Minuto Uno, Argenzuela (C5N)
Aviso Institucional
-
Banco Nación — "Me Banco" (Lado C)
Banco Provincia — "17 Millones" (La América)
Betsson — "Cuidamos la pasión"
Productor General
-
Exequiel Darío Sanitz – TN
Facundo Pedrini – Crónica TV
Nicolás Boccache – C5N
Turismo y Tiempo Libre
-
Aguas Abiertas – ESPN
El Turismo y la Hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26)
Vivir Viajando – Ariel Divincky (Ciudad Magazine)
Periodístico Deportivo
-
ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN)
Pelota parada – Pablo Giralt (TNT SPORTS)
TN deportivo – M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer (TN)
Labor Conducción Femenina
-
Carolina Amoroso – Está pasando (TN)
Débora Plager – +Info Tarde y +Periodismo (LN+)
Lucila “Luli” Trujillo – De una (C5N)
Mercedes Cordero – Vamos las chicas (Canal de la Ciudad)
Cultural/Educativo
-
Biblioteca IP – Maxi Legnani (IP)
El Baúl de Charlie – Charlie López (TN)
Los 7 Locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad)
Programa Periodístico
-
A dos voces – Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano (TN)
ADN federal – Tomás Méndez (Canal 26)
Argenzuela – Jorge Rial (C5N)
¿La ves? – Jonatan Viale (TN)
Minuto Uno – Gustavo "Gato" Sylvestre (C5N)
Programa Rural
-
A Corral – Silvio Baiocco (Canal Rural)
Bichos de Campo – Matías Longoni (Metro)
TN Campo – Eleonora Cole (TN)
Columnista Político (Empate)
-
Daniel Bilotta – LN+
Iván Schargrodsky – C5N
Esteban Godoy – CRÓNICA TV
De Servicios
-
El defensor – Adrián y Facundo Fracino (CRÓNICA TV)
Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN)
Lo justo y necesario – Clara Salguero (A24)
Transición 2030 – Cata de Elía (A24)
Interés General Diario
-
+Verdad – Esteban Trebucq (LN+)
Basta baby – Baby Etchecopar (A24)
Duro de domar – Pablo Duggan (C5N)
La pinta es lo de menos – Nacho Goano (Canal de la Ciudad)
Musical (Rock/Pop/Urbana)
-
Banda Soporte – Quiero
La Viola – Fernando Molinero (TN)
Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad)
Noticiero Deportivo
-
Campeones News – Carlos Legnani y Nara Yoli (El Garage)
Deportv Central – Laura Couto y Diego Contreras (DeporTV)
La Zona Central – Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo (Fox Sports)
SportsCenter – P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros (ESPN)
Servicio Informativo
-
A24
C5N
CRÓNICA TV
TN
Labor Conducción Masculina
-
Cecilio Flematti – Resumen 26 (Canal 26)
David Kavlin – Quedate con nosotros (Crónica TV)
Diego Sehinkman – Sólo una vuelta más (TN)
Jonatan Viaje – ¿La ves? (TN)
Nacho Goano – La pinta es lo de menos (Canal de la Ciudad)
Sebastián Dumont – La noche de Canal 26 (Canal 26)
Producción Integral
-
A24
Canal de la Ciudad
C5N
TN