San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

28 de noviembre 2025 · 09:22hs
En la madrugada de este viernes, un hombre fue detenido en San Benito luego de que una intervención policial por un presunto caso de violencia de género derivara en el hallazgo de un arma de fuego en su poder.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30, en la intersección de Avenida San Martín y Avenida Friuli, frente a la dependencia policial. La División 911 había comisionado el móvil 1522 en respuesta al aviso del suboficial de guardia sobre una posible situación de violencia de género en el lugar.

Al llegar, los efectivos observaron a una pareja dialogando junto a un sargento. La mujer, de 24 años, manifestó que había mantenido una discusión con su pareja de 44 años, luego de haber consumido bebidas alcohólicas. Según su testimonio, el hombre habría intentado subirla por la fuerza a un automóvil Peugeot 3008, aunque la joven indicó que no deseaba radicar una denuncia.

Arma ilegal

Mientras los efectivos identificaban al hombre y le solicitaban la documentación personal y la del vehículo, el hombre extrajo una riñonera para entregarla al sargento. Al abrirla, los policías advirtieron la presencia parcial de un arma de fuego, por lo que procedieron inmediatamente a retenerlo y asegurar el elemento.

Dentro de la riñonera se encontró un revólver marca Amadeo Rossi calibre .32 largo, serie N° Y009382, cargado con seis cartuchos, además de otros 30 cartuchos del mismo calibre.

Tras comunicar lo sucedido a la fiscal Valeria Vílchez, esta dispuso la detención del individuo por portación ilegítima de arma de fuego.

El automóvil quedó bajo resguardo policial junto a las pertenencias del detenido. En el lugar intervino personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes de fotografía y balística.

