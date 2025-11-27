Con la clasificación de Tigre, quedaron confirmados los duelos de cuartos de final del Torneo Clausura, que iniciarán este sábado. Y en línea con esto, desde AFA se dieron a conocer quienes serán los encargados de impartir justicia en los cuatro escenarios en los que buscarán un lugar en semifinales.
Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final
En primer lugar, el árbitro del partido entre Central Córdoba y Estudiantes, que tendrá lugar en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, será Yael Falcón Pérez. Mientras tanto, Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
Al otro día, en La Bombonera, Fernando Echenique impartirá justicia en el cruce entre Boca y Argentinos Juniors, acompañado por Lucas Novelli en el VAR. Casualmente, es quien mandó a “leer el reglamento” a Edinson Cavani en un partido.
Para el lunes, Hernán Mastrángelo fue el designado para Barracas Central y Gimnasia, junto con Jorge Baliño en el VAR, mientras que Andrés Merlos para el último partido entre Racing y Tigre, acompañado Pablo Dóvalo en las pantallas.
Sábado 29 de noviembre
21:30 Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Iván Núñez
- Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Fabrizio Llobet
Domingo 30 de noviembre
18:30 Boca (1A) – Argentinos (5A)
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Diego Verlota
Lunes 1 de diciembre
17:00 Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Diego Romero
21:30 Racing (3A) – Tigre (7A)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Juan Pafundi