Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Fernando Echenique impartirá justicia en el duelo de Boca ante Argentinos. Entérate de los demás árbitros designados para los cruces del Torneo Clausura.

Con la clasificación de Tigre, quedaron confirmados los duelos de cuartos de final del Torneo Clausura, que iniciarán este sábado. Y en línea con esto, desde AFA se dieron a conocer quienes serán los encargados de impartir justicia en los cuatro escenarios en los que buscarán un lugar en semifinales.

En primer lugar, el árbitro del partido entre Central Córdoba y Estudiantes, que tendrá lugar en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, será Yael Falcón Pérez. Mientras tanto, Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Al otro día, en La Bombonera, Fernando Echenique impartirá justicia en el cruce entre Boca y Argentinos Juniors, acompañado por Lucas Novelli en el VAR. Casualmente, es quien mandó a “leer el reglamento” a Edinson Cavani en un partido.

Para el lunes, Hernán Mastrángelo fue el designado para Barracas Central y Gimnasia, junto con Jorge Baliño en el VAR, mientras que Andrés Merlos para el último partido entre Racing y Tigre, acompañado Pablo Dóvalo en las pantallas.

Sábado 29 de noviembre

21:30 Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

Domingo 30 de noviembre

18:30 Boca (1A) – Argentinos (5A)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota

Lunes 1 de diciembre

17:00 Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero

21:30 Racing (3A) – Tigre (7A)