Senado: juraron los senadores entrerrianos electos

Los jefes de bloques en el Senado acordaron mandar el pliego de la senadora Lorena Villaverde a Asuntos Constitucionales. Quiénes juraron por Entre Ríos

Los jefes de bloques en el Senado acordaron mandar el pliego de la senadora Lorena Villaverde a Asuntos Constitucionales. Quiénes juraron por Entre Ríos

Por Entre Ríos, prestan juramento los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y por FP lo hará Adán Bahl.

Los jefes de bloques en el Senado acordaron mandar el pliego de la senadora Lorena Villaverde a Asuntos Constitucionales. Quiénes juraron por Entre Ríos

Por Entre Ríos, prestaron juramento los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y por FP, Adán Bahl.

La Cámara de Senadores realizó este viernes su sesión de jura pero, en vez de jurar los 24 senadores electos el 26 de octubre pasado, lo hicieron solo 23. La excepción corresponde a la rionegrina Lorena Villaverde , cuyo pliego se acordó que vuelva a comisión para analizar las impugnaciones presentadas en su contra. Por Entre Ríos, prestaron juramento los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y por FP, Adán Bahl.

Fue toda una novedad la noticia que se conoció este jueves por la noche, cuando se daba por descontado que el tema despertaría una previsible controversia entre el oficialismo y la oposición más dura, pero que finalmente el tema sería saldado a favor de La Libertad Avanza a través de los votos que terminarían favoreciendo a la senadora electa por la minoría en la provincia de Río Negro. Sin embargo los jefes de bloques terminaron acordando postergar la eventual jura de Villaverde, mandando de vuelta su pliego a la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar las impugnaciones en su contra.

Senado senadores jura Adán Bahl

La decisión adoptada por el oficialismo de aceptar retirar el pliego de la polémica senadora electa podría enmarcarse dentro del pragmatismo que puede esperarse de la nueva jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. Los senadores del radicalismo y provinciales, indispensables para conseguir los votos para aprobar a Villarruel habían expresado sus reparos, lo que redundó en la decisión final del oficialismo. Esos votos que ahora estaban en duda serán indispensables para aprobar las leyes que mandará el Poder Ejecutivo para extraordinarias.

El pliego de Villarruel había sido tratado el 19 de noviembre en la Comisión de Asuntos Constitucionales a la que ahora volverá. En esa oportunidad, la oposición se alzó con el dictamen de mayoría en contra del pliego de la rionegrina, que recibió dos impugnaciones: una del Partido Justicialista de Río Negro, y otra de una particular llamada Noelia Nerina Vásquez.

Karina Milei Lorena Villaverde La Libertad Avanza LLA Río Negro

Polémica

Se la relaciona con Federico “Fred” Machado, empresario argentino extraditado a EE.UU. por narcotráfico y lavado de dinero. También se menciona su cercanía con Claudio Ciccarelli, primo de Machado y señalado como presunto testaferro. Los registros judiciales indican que Villaverde fue detenida en Miami en 2002, acusada de comprar cocaína. También se menciona una detención previa en 2001 por “obstrucción de la Justicia”.

Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales ingresaron también impugnaciones contra los miembros de Fuerza Patria Martín Soria y Jorge Capitanich, quienes sin embargo podrán jurar este viernes sin problemas.

Sin la asunción de Villaverde, el bloque de La Libertad Avanza quedará con 19 miembros. De ahí que sea realmente importante saber cuándo se resolverá su situación. En el caso que resuelvan retirar el pliego, debería asumir en lugar de la rionegrina Enzo Fullone, quien era segundo en la lista de La Libertad Avanza.

Quien no va a estar en esta sesión es la senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo, por razones de salud familiar de público conocimiento: su esposo, el exgobernador cordobés y diputado nacional electo Juan Schiaretti, será sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Vigo notificó su ausencia, formal y oportunamente, ante la Secretaría Parlamentaria del Senado de la Nación y sus pares del interbloque que conforma, informó Parlamentario.

Senado senadores jura Joaquín Benegas Lynch

Quiénes prestan juramento

Más allá de la cuestión Villaverde, cuya ausencia en la sesión permitirá liberar a la misma de tensiones, prestarán juramento este viernes, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Patricia Bullrich y Agustín Monteverde por La Libertad Avanza, y Mariano Recalde por Fuerza Patria.

Producto de la alianza entre LLA y el radicalismo gobernante en el Chaco, asumirán por la mayoría los senadores Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, actual vicegobernadora radical, que renunciará a ese cargo. Y por la minoría lo hará el exgobernador Jorge Capitanich.

Senado senadores jura Romina Almeida

En representación de Neuquén, jurarán por La Libertad Avanza Nadia Márquez y Pablo Cervi, mientras que por La Neuquinidad lo hará Julieta Corroza.

Por Entre Ríos, prestarán juramento los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y por FP lo hará Adán Bahl.

En representación de Salta, los libertarios María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán, mientras que por Primero Los Salteños, lo hará Flavia Royón, cercana al gobernador Gustavo Sáenz.

Por Santiago del Estero, jurará el gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, y Elia Montero, los dos por el Frente Cívico, en tanto que por Fuerza Patria lo hará José Neder, alineado también con Zamora.

Por la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, asumirán los libertarios Agustín Coto y Belén Monte de Oca, más la kirchnerista Cándida López, quien resultó reelecta.

Finalmente por la provincia de Río Negro, solo jurarán Martín Soria y Ana Marks, representantes de Fuerza Patria, quedando pendiente quien vaya a representar a la minoría votada el 26 de octubre pasado.