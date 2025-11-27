Uno Entre Rios | Ovación | Argentinos

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Argentinos padeció las lesiones de los experimentados Diego Rodríguez y Sergio Romero, mientras que Gonzalo Siri sufrió molestias en su cadera ante Vélez.

27 de noviembre 2025 · 22:03hs
Argentinos Juniors jugará ante Boca el domingo por los cuartos de final del Torneo Clausura, pero aún tiene un gran interrogante para visitar la Bombonera: el arquero Gonzalo Siri terminó el duelo contra Vélez con molestias en la cadera y, en caso de no llegar en óptimas condiciones, sería reemplazado por el juvenil Agustín Mangiaut, quien aún no debutó en Primera.

La odisea del Bicho con los arqueros comenzó en la derrota ante Defensa y Justicia por la fecha 12 del torneo, en la que Diego Rodríguez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Con el objetivo de reemplazar al Ruso, el conjunto de Nicolás Diez sumó a Sergio Romero, quien acordó su salida del Xeneize.

No obstante, Chiquito, cuestionado por su actuación en la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, se lesionó ante Belgrano, en la jornada siguiente. En principio, parecía una sobrecarga, pero los estudios confirmaron que fue un desgarro y aún continúa en proceso de recuperación.

Gonzalo Siri, tercer arquero, tomó el testigo en los cuatro duelos más recientes, pero disputó los últimos 20 minutos del éxito por 2-0 frente a Vélez por los octavos de final con molestias en su cadera y su recuperación no fue la esperada.

Con este panorama, Mangiaut, de 21 años, fue apartado de la concentración de la Reserva del conjunto de la Paternal, que hoy visita a Gimnasia por las semifinales de la Copa Proyección. Según averiguó TyC Sports, la idea de Diez es esperar hasta el final a Siri, pero -en caso de no progresar favorablemente- Mangiaut será el titular. El santafesino, oriundo de San Carlos Centro, disputó 10 partidos en la temporada, en los que sufrió 10 goles y mantuvo tres veces su valla invicta.

