La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Escuela Municipal de Danza presentó este miércoles su muestra anual “Rock Nacional” en el Teatro 3 de Febrero

La Escuela Municipal de Danza presentó este miércoles su muestra anual “Rock Nacional” en el Teatro 3 de Febrero. La propuesta reunió a estudiantes, docentes y familias en una jornada que exhibió los procesos formativos que la institución desarrolla a lo largo del año.

El espectáculo, inspirado en referentes y clásicos del rock argentino, mostró el trabajo pedagógico y artístico que sostiene la formación pública en danza. La puesta en escena contó con dos funciones y ambas se realizaron a sala llena.

El subsecretario de Cultura de la Municipalidad, Joaquín Arijón, valoró la convocatoria y destacó el acompañamiento del público. Señaló que la muestra refleja el compromiso de quienes concurren a la Escuela Municipal de Danza, así como de las familias que acompañan cada instancia del proceso educativo.

En relación con el trabajo institucional, Arijón remarcó el impulso a la formación cultural como uno de los ejes de la gestión de la intendenta Rosario Romero y destacó la articulación con el Consejo General de Educación, que posibilita el desarrollo de distintas trayectorias artísticas básicas.

La directora de Formación Cultural, Rocío Panozzo, subrayó que la muestra permite visibilizar los aprendizajes construidos durante el año y el esfuerzo conjunto entre estudiantes y docentes. También mencionó el desafío que implica presentarse en un escenario con la magnitud del Teatro Municipal.

Por su parte, la coordinadora general de la Escuela Municipal de Danza, María Eugenia Brown, celebró el crecimiento de la matrícula y el acompañamiento del público en las dos funciones, hecho que confirma el lugar que la institución ocupa dentro de la propuesta cultural y educativa de la ciudad.

La muestra “Rock Nacional” cerró el año académico con una apuesta que reunió formación, identidad y trabajo colectivo.