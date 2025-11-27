La FHAyCS realizará el Encuentro Anual de los Talleres UPAMI

Uno Entre Rios | Escenario | FHAyCS

El Programa Adulteces y Vejeces de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER) llevará adelante este viernes 28, desde las 18, el Encuentro Anual de los Talleres UPAMI

27 de noviembre 2025 · 13:07hs
El Programa Adulteces y Vejeces de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER) llevará adelante este viernes 28, desde las 18, el Encuentro Anual de los Talleres UPAMI. La actividad tendrá lugar en Paraná y reunirá a participantes de distintas localidades de la provincia.

Durante la jornada se presentarán muestras de varios talleres que se dictan a lo largo del año, entre ellos Teatro, Ritmos, Tango y Estimulación Cognitiva. El encuentro se propone compartir procesos, fomentar la participación y visibilizar el trabajo que sostiene la comunidad de personas mayores en cada espacio.

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

ayan el brahman presenta artleta groove en la casa de la cultura

Ayan El Brahman presenta "Artleta Groove" en La Casa de la Cultura

El Programa Adulteces y Vejeces coordina los talleres UPAMI en toda la provincia, a partir del convenio vigente entre la Facultad y PAMI, renovado desde 2023. Actualmente funcionan propuestas en Paraná, María Grande, Villa Urquiza, La Paz, Ramírez, Crespo, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, Villa del Rosario y Chajarí.

El programa se creó el 7 de diciembre de 2021 y desarrolla acciones que van más allá de la coordinación de talleres. Entre ellas se encuentran la Facultad de Personas Mayores, los cursos de formación y capacitación para cuidadores, y ciclos de charlas orientados a promover el buen trato, el gerontoactivismo y la perspectiva de derechos. Estas iniciativas se articulan con cátedras de la Facultad, centros comunitarios, residencias, municipios y la Unidad Penal, fortaleciendo redes de acompañamiento y participación.

