La FHAyCS realizará el Encuentro Anual de los Talleres UPAMI

El Programa Adulteces y Vejeces de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER) llevará adelante este viernes 28, desde las 18, el Encuentro Anual de los Talleres UPAMI. La actividad tendrá lugar en Paraná y reunirá a participantes de distintas localidades de la provincia.

Durante la jornada se presentarán muestras de varios talleres que se dictan a lo largo del año, entre ellos Teatro, Ritmos, Tango y Estimulación Cognitiva. El encuentro se propone compartir procesos, fomentar la participación y visibilizar el trabajo que sostiene la comunidad de personas mayores en cada espacio.

El Programa Adulteces y Vejeces coordina los talleres UPAMI en toda la provincia, a partir del convenio vigente entre la Facultad y PAMI, renovado desde 2023. Actualmente funcionan propuestas en Paraná, María Grande, Villa Urquiza, La Paz, Ramírez, Crespo, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, Villa del Rosario y Chajarí.

El programa se creó el 7 de diciembre de 2021 y desarrolla acciones que van más allá de la coordinación de talleres. Entre ellas se encuentran la Facultad de Personas Mayores, los cursos de formación y capacitación para cuidadores, y ciclos de charlas orientados a promover el buen trato, el gerontoactivismo y la perspectiva de derechos. Estas iniciativas se articulan con cátedras de la Facultad, centros comunitarios, residencias, municipios y la Unidad Penal, fortaleciendo redes de acompañamiento y participación.