Colón es sede del 1° Encuentro Nacional de Protección para Mujeres en Situación de Violencias

Este jueves se llevó a cabo en Colón la jornada inaugural del 1° Encuentro Nacional de Dispositivos Territoriales de Protección (DTP) para Mujeres en Situación de Violencias.

Con la presencia de autoridades provinciales, locales y equipos de todo el país, dio inicio el evento bajo el lema “El cuidado de quienes cuidan. Hacia la conformación de la RED”. Este jueves se llevó a cabo en Colón la jornada inaugural del 1° Encuentro Nacional de Dispositivos Territoriales de Protección (DTP) para Mujeres en Situación de Violencias.

El 1° Encuentro Nacional de Dispositivos Territoriales de Protección para Mujeres en Situación de Violencias es una instancia inédita que reúne a equipos, referentes y especialistas de diversas provincias argentinas y países de la región. El objetivo central es fortalecer el cuidado de quienes acompañan a mujeres que atraviesan violencias, consolidar políticas públicas de protección y avanzar hacia la conformación de una red nacional de dispositivos.

La apertura estuvo encabezada por el intendente José Luis Walser y el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein; estuvieron presentes el senador departamental Ramiro Favre; el diputado provincial Mauro Godein; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villaba, la viceintendente María Dalleves, la directora de Promoción de Derechos, Delfina Morel Chevillet, la secretaria Gimena Bordet, el secretario de Gobierno, Mariano Bravo, funcionarios y funcionarias provinciales y municipales; concejales y representantes de instituciones vinculadas a la temática, además de los equipos técnicos que trabajan diariamente en territorio.

El cuidado como política pública irrenunciable

En su mensaje de bienvenida, el intendente José Luis Walser destacó que el cuidado “es una política pública de este gobierno de la que no vamos a retroceder por más que cambien los tiempos o las miradas”. Señaló que el compromiso de la gestión municipal abarca no solo a las mujeres, sino también a niños, personas mayores y personas con discapacidad, y subrayó la necesidad de respaldar a los equipos de trabajo con recursos concretos.

Walser remarcó que el amor y la pasión con los que se trabaja tienen un límite, y que por eso es indispensable “nutrir las áreas con recursos profesionales”, para que quienes acompañan a otras mujeres también tengan espacios de escucha, contención y descanso. “Este encuentro tiene que ver con eso: reconocernos, encontrarnos, abrazarnos y compartir para después salir fortalecidos a poner el hombro a todas esas mujeres que todavía no tuvieron la oportunidad de encontrarse con un dispositivo como los que tenemos”, expresó.

ENCUENTRO DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN COLON

Articulación, abordajes integrales y presencia del Estado

El Intendente también hizo referencia al observatorio de salud mental existente en la ciudad y a la importancia de articular dispositivos frente a problemáticas complejas como los consumos problemáticos o las violencias de género. “Los recursos son pocos y los problemas muchos, por eso necesitamos abordajes integrales”, señaló, destacando el rol del Hogar de Protección Integral Panambí como parte del camino hacia nuevas oportunidades de vida para las mujeres.

Walser reivindicó la necesidad de un Estado presente y eficiente: “No queremos un Estado aburguesado que levante banderas pero no sea coherente en los hechos. Si decimos que trabajamos por los derechos, tenemos que ser consecuentes y poner los recursos”. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto entre Municipio, Provincia y Nación, y el compromiso de los equipos que sostienen, muchas veces de manera silenciosa, los procesos de acompañamiento.

Acompañamiento provincial y reconocimiento a los equipos

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, celebró la realización del encuentro en formato presencial y subrayó la importancia de “poner nuevamente en relieve” la problemática de las violencias por motivos de género, escuchando el trabajo cotidiano de los dispositivos.

Por su parte, desde el Área de Equidad de Género y la Dirección de Promoción de Derechos de la Municipalidad de Colón, referentes como Leticia Otorgués y Delfina Morel Chevillet agradecieron la presencia de equipos de distintos puntos del país y destacaron el enorme esfuerzo que implica dejar sus lugares de residencia, organizar viajes y sostener la tarea diaria. Resaltaron que “lo más importante son quienes ponen el cuerpo todos los días”, y que la posibilidad de encontrarse, compartir y abrazarse entre pares resulta clave para seguir acompañando a las mujeres que transitan violencias.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Colón (@municoloner)

Paneles, expertas y continuidad del encuentro

Durante la jornada se desarrollaron paneles con profesionales de reconocida trayectoria, entre ellas Vita Escardó y Carina Rago, integrantes del programa “El cuidado de los cuidadores”, así como la antropóloga y socióloga Montserrat Sagot (Costa Rica) y Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios de México, quienes participan en días sucesivos del encuentro.

El 1° Encuentro Nacional de DTP continuará hasta el 29 de noviembre con paneles de alto nivel, intercambio de experiencias de redes de refugios y dispositivos territoriales, espacios de trabajo para la conformación de una red nacional y actividades de autocuidado como yoga, senderismo y termas. Colón se posiciona, así, como sede de un espacio clave para la construcción de políticas públicas de cuidado y protección en todo el país.