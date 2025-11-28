Uno Entre Rios | La Provincia | FICER

Entre Ríos otorgó un Aporte No Reintegrable de $90 millones al FICER

Se hizo la premiación del Forum, espacio dedicado a proyectos de primeras y segundas películas en desarrollo. Las actividades programadas para el viernes

28 de noviembre 2025 · 12:17hs
Se hizo la premiación del Forum

Se hizo la premiación del Forum, espacio dedicado a proyectos de primeras y segundas películas en desarrollo. Las actividades programadas para el viernes 
Se hizo la premiación del Forum

Se hizo la premiación del Forum, espacio dedicado a proyectos de primeras y segundas películas en desarrollo. Las actividades programadas para el viernes 

En el marco del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), se realizó este jueves la premiación del Forum, espacio dedicado a proyectos de primeras y segundas películas en desarrollo. Este viernes siguen las actividades con entrada libre y gratuita. Organiza el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER).

El Forum se desarrolló durante las tres primeras jornadas del Ficer, donde 26 participantes compartieron mesas de conversación, rondas de negocios, conferencias y una sesión de pitching (presentaciones). Todos ellos compitieron por premios monetarios y en servicios profesionales (en el caso de los 12 seleccionados); mientras que los otros 14 proyectos, en carácter de invitados, accedían como premiación a servicios profesionales para sus propuestas.

El FICER reunió a más de 800 espectadores para ver Emboscada

El FICER reunió a más de 800 espectadores para ver "Emboscada"

el ficer continua con proyecciones y actividades especiales en parana

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

La ceremonia se realizó en el predio del Mirador TEC. En la apertura, el director, productor y guionista Nicolás Herzog, expresó: "El Forum nació para construir un lugar donde la industria audiovisual pueda encontrarse, escucharse y proyectarse. Y lo que vivimos estos días confirma que ese camino existe cuando lo hacemos juntos".

El presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), Maximiliano Schonfeld, sostuvo que "pensar qué es lo que necesitamos para hacer nuestras películas en este contexto difícil, es un desafío muy grande. De eso se trata este espacio, entre otras cosas, de escuchar y acompañar proyectos para su concreción".

Ficer Forum 2

Ganadores

FILM COMMISSION DE SANTA FE: Dos pases directos para PULSAR 2026.

  • Mención: Tetas, con dirección de Angélica Germanetti. Productoras: María Antonella Riga y Fernanda Rocca, (Córdoba).
  • Premios: Tornado del 97, un film de Paula Florencia Burna Elstner. Producción de Julieta B. Gómez (Entre Ríos); y Todo bien igual (Largometraje de ficción en desarrollo), con dirección y producción de Victoria De Michele (Entre Ríos).

INSTITUTO AUDIOVISUAL DE MISIONES - IAAVIM

  • Pase directo para el Mercado Entre Fronteras 2026. Premio: Tornado del 97, un film de Paula Florencia Burna Elstner. Producción de Julieta B. Gómez (Entre Ríos).

FESTIVAL AUDIOVISUAL BARILOCHE - FAB

  • Pases directos para el FAB 2026. Mención: Tornado del 97, un film de Paula Florencia Burna Elstner. Producción de Julieta B. Gómez (Entre Ríos).
  • 1º Premio: Todo bien igual, con dirección y producción de Victoria De Michele (Entre Ríos).

PREMIOS DE LA INDUSTRIA

Premio MACHACO FILMS + ARAMOS CINE: Asesoría en coproducción internacional para mejor proyecto de cine de género.

  • 1ra. Mención: Perla Guaraní, de Gabriela Pastor. Producción de Ariana Aisemberg (Oficial NEA).
  • 2da Mención: Flor. Director: Fernando del Castillo. Productora: Pamela Carlino. Pulsar, Santa Fe.
  • 1º Premio: En la piel del familiar. Director: Emilio López. Productora: Bárbara Volpatti. Pulsar, Santa Fe.

Premio ESTUDIO SILVER

  • Traducción al inglés de un proyecto. Invitamos a Ariana Loker.
  • Mención: Camino. Director: Germán Berger. Productor: Nahuel Balcarce. ARAER Entre Ríos.
  • 1º Premio: Tetas, con dirección de Angélica Germanetti. Productoras: María Antonella Riga y Fernanda Rocca, (Córdoba).

Premio CINETREN y MERIDIANO

  • Tutorías en construcción de audiencias para dos proyectos. Invitamos a Manuel García y Manuela Gamboa.
  • Cinetren presenta MERIDIANO, Acompañando proyectos desde las primeras etapas de desarrollo y producción hasta su lanzamiento.
  • Premios: La suspensión del tiempo. Directora y productora: Marina Layana. FAB Río Negro; y Con locura y pasión, con dirección de Matías Gabriel Amuedo. Productora, Camila Belén Vera (película - Córdoba).
Ficer Forum 3

Premio MOSTRA CINE

Asesoría en diseño de coproducción internacional al mejor proyecto con impacto social.

  • Premio: Chalet. Director: Joaquín Gamba y Lucio Gagliardo. Productora: Ana Taleb. Pulsar, Santa Fe.

Mostra Cine otorga además un reconocimiento a dos jóvenes que eligen hablar de la memoria desde la voz de su generación, en un tiempo donde otros buscan reivindicar el silencio y el olvido.

El premio MOSTRA al mejor proyecto con impacto social es para, Chalet. Director: Joaquín Gamba y Lucio Gagliardo. Productora: Ana Taleb. Pulsar, Santa Fe.

Premio AJIMOLIDO FILMS

Asesoría en desarrollo artístico, diseño de financiación y comercialización. Invitamos a Alejandro Israel.

  • Premio: Silvestre, de Elián Guerin. Con producción de Andrés Tes (Oficial NEA).
  • Premio DRAGO & SCHAFF.

Música y posproducción de audio para trailer/teaser de hasta dos minutos. Invitamos a Heber Schaff y Leandro Drago.

  • Premio: Flor. Director: Fernando del Castillo. Productora: Pamela Carlino. Pulsar, Santa Fe.

Premio ZUB SONIDO

  • Mención: armado de banda sonora para teaser Proyecto: -Puente Ojo, dirección de Josefina Lens. Producción de Eduardo Bustamante. (Oficial NEA).
  • Premio: 5 jornadas de mezcla de sonido Proyecto: Tetas, con dirección de Angélica Germanetti. Productoras: María Antonella Riga y Fernanda Rocca, (Córdoba).

Premio ALANORTE

  • Menciones: Tornado del 97, un film de Paula Florencia Burna Elstner. Producción de Julieta B. Gómez (Entre Ríos); y Rumores (Carpeta de Proyecto), con dirección de Thomas Voloder Antenucci. Producción de Mateo Osorio (Entre Ríos).
  • Premio: una semana de equipamiento al mejor proyecto entrerriano Todo bien igual, con dirección y producción de Victoria De Michele (Entre Ríos).

Premio ALTA DEFINICIÓN ARGENTINA

  • Premio: Conforming, corrección de color y armado de DCP al Proyecto: Con locura y pasión, con dirección de Matías Gabriel Amuedo. Productora, Camila Belén Vera (película - Córdoba).

PREMIOS ARAER (Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos)

Se entregaron 2 millones de pesos en premios para proyectos entrerrianos.

Jurado: Santiago Carabante, Juan Manuel Jiménez y Silvina Fontelles. Guillermo Berger, presidente de ARAER.

  • Mención: al proyecto Después de la maldición, los milagros.
  • 3º Premio: (500.000 pesos) al proyecto Todo Bien Igual.
  • 2º Premio: (500.000 pesos) al proyecto Rumores.
  • 1º Premio: (1 millón de pesos) al proyecto Tornado del 97.

PREMIOS OFICIALES

Jurado oficial: Celina Murga, Juan Pablo Miller y Bárbara Francisco.

  • 3º Premio (1 millón de pesos): Puente Ojo, de Josefina Lens.
  • 2º Premio (1 millón de pesos): Agua Colorada, de Agustín de Torres.
  • 1º Premio (2 millones de pesos): Tetas, de Angélica Germanetti.

Programación VIERNES 28/11

  • Cine Infantil, con las Aventuras de Super Hijitus, de Manuel García Ferré, a las 15, en el Primer Piso del Centro Provincial de Convenciones.
  • Cine Entrerriano: El infierno de los vivos, de Alberto Gieco + Cortos Entrerrianos: El reflejo del etnógrafo de S. Morera; a las 19.30 en el Primer Piso - Centro Provincial de Convenciones.
  • Foco Agüero: Cartas a mis padres muertos, de Ignacio Agüero, a las 20 en el Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo).
  • Cinemateca Presenta: Temporada de Rescate, a las 20.30 en la Sala Rubén Noble - IAAER (Gregoria Matorras 861).
  • Correntada Cine Argentino: Belén, de Dolores Fonzi, a las 22 en el Primer Piso del Centro Provincial de Convenciones.
  • Cinemateca Presenta: Señora de nadie, de María Luisa Bemberg, a las 23.59, en la Sala Rubén Noble - IAAER (Gregoria Matorras 861).
FICER Entre Ríos Aporte millones
Noticias relacionadas
Este martes se realizó la gala de apertura del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), evento organizado por el Gobierno de Entre Ríos

FICER: comenzó el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

proyeccion de amor trava en la vieja usina

Proyección de "Amor Trava" en La Vieja Usina

El mensaje, del director entrerriano Iván Fund, será la película inaugural del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer).

FICER: película entrerriana dará inicio a las proyecciones

eduardo crespo: el publico se apropio del ficer y lo defiende cada ano

Eduardo Crespo: "El público se apropió del FICER y lo defiende cada año"

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: el Parque Industrial, bajo reclamo por fuertes emanaciones

Gualeguaychú: el Parque Industrial, bajo reclamo por fuertes emanaciones

Turismo: con Carpi, un personaje en IA, Entre Ríos lanzó la temporada de verano

Turismo: con Carpi, un personaje en IA, Entre Ríos lanzó la temporada de verano

Martín Fierro de Cable: el entrerriano Gustavo Sylvestre se llevó el Oro y recordó sus inicios

Martín Fierro de Cable: el entrerriano Gustavo Sylvestre se llevó el Oro y recordó sus inicios

Ultimo Momento
Gualeguaychú: el Parque Industrial, bajo reclamo por fuertes emanaciones

Gualeguaychú: el Parque Industrial, bajo reclamo por fuertes emanaciones

Turismo: con Carpi, un personaje en IA, Entre Ríos lanzó la temporada de verano

Turismo: con Carpi, un personaje en IA, Entre Ríos lanzó la temporada de verano

Martín Fierro de Cable: el entrerriano Gustavo Sylvestre se llevó el Oro y recordó sus inicios

Martín Fierro de Cable: el entrerriano Gustavo Sylvestre se llevó el Oro y recordó sus inicios

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Entre Ríos otorgó un Aporte No Reintegrable de $90 millones al FICER

Entre Ríos otorgó un Aporte No Reintegrable de $90 millones al FICER

Policiales
Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Ovación
Juan Mesaglio se alista para un cruce cargado de emoción

Juan Mesaglio se alista para un cruce cargado de emoción

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La última velada del año en Paraná tiene su programación

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

Primera Nacional: un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido

Primera Nacional: un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

La provincia
Gualeguaychú: el Parque Industrial, bajo reclamo por fuertes emanaciones

Gualeguaychú: el Parque Industrial, bajo reclamo por fuertes emanaciones

Turismo: con Carpi, un personaje en IA, Entre Ríos lanzó la temporada de verano

Turismo: con Carpi, un personaje en IA, Entre Ríos lanzó la temporada de verano

Entre Ríos otorgó un Aporte No Reintegrable de $90 millones al FICER

Entre Ríos otorgó un Aporte No Reintegrable de $90 millones al FICER

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

Dejanos tu comentario