Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

Durante la madrugada de este viernes, un incendio sorprendió a la comunidad de Alcaraz al desatarse en un depósito de Vialidad Provincial, donde también resultaron afectadas dos camionetas.

Según informó la Jefatura Departamental La Paz, el episodio ocurrió cerca de las 5:15, cuando la Policía de la Comisaría de Alcaraz acudió al lugar tras recibir un llamado que advertía sobre un foco ígneo en el galpón de Vialidad, situado en la esquina de Avenida Santa Fe y calle Federación.

Cómo se inició el fuego

"Al arribar al lugar se constató el foco ígneo, el cual se habría originado —por causas que aún se investigan— en el sector del tendido eléctrico del depósito, lo que provocó la caída de una chispa sobre una camioneta allí estacionada", se indicó desde la policía.

Como consecuencia, "dicho rodado, que contenía dos tachos de 200 litros de gasoil, resultó completamente destruido por las llamas, mientras que otro vehículo similar sufrió daños parciales en su parte trasera", añadieron desde la fuerza.

El incendio fue controlado y extinguido por Bomberos Voluntarios de Alcaraz. No se registraron personas lesionadas, aunque sí los mencionados daños materiales. La Fiscalía de La Paz dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y la intervención de la División Policía Científica, así como del perito de Bomberos, a fin de que se practiquen las inspecciones de rigor.