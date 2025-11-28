Uno Entre Rios | Policiales | galpón

Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

Un incendio ocurrido la madrugada de este viernes dañó un depósito de Vialidad Provincial y dos camionetas en Alcaraz.

28 de noviembre 2025 · 09:52hs
Un incendio ocurrido la madrugada de este viernes dañó un depósito de Vialidad Provincial y dos camionetas en Alcaraz. 

Un incendio ocurrido la madrugada de este viernes dañó un depósito de Vialidad Provincial y dos camionetas en Alcaraz.  

Durante la madrugada de este viernes, un incendio sorprendió a la comunidad de Alcaraz al desatarse en un depósito de Vialidad Provincial, donde también resultaron afectadas dos camionetas.

Según informó la Jefatura Departamental La Paz, el episodio ocurrió cerca de las 5:15, cuando la Policía de la Comisaría de Alcaraz acudió al lugar tras recibir un llamado que advertía sobre un foco ígneo en el galpón de Vialidad, situado en la esquina de Avenida Santa Fe y calle Federación.

Un hombre fue detenido en San Benito luego de que una intervención por un presunto caso de violencia de género revelara que llevaba un revólver calibre .32.

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

El Procurador Jorge García pidió rechazar el recurso de Néstor Pavón para evitar otro juicio por el femicido de Micaela García, ocurrido en 2017 en Gualeguay.

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Cómo se inició el fuego

"Al arribar al lugar se constató el foco ígneo, el cual se habría originado —por causas que aún se investigan— en el sector del tendido eléctrico del depósito, lo que provocó la caída de una chispa sobre una camioneta allí estacionada", se indicó desde la policía.

LEER MÁS: Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Como consecuencia, "dicho rodado, que contenía dos tachos de 200 litros de gasoil, resultó completamente destruido por las llamas, mientras que otro vehículo similar sufrió daños parciales en su parte trasera", añadieron desde la fuerza.

El incendio fue controlado y extinguido por Bomberos Voluntarios de Alcaraz. No se registraron personas lesionadas, aunque sí los mencionados daños materiales. La Fiscalía de La Paz dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y la intervención de la División Policía Científica, así como del perito de Bomberos, a fin de que se practiquen las inspecciones de rigor.

galpón Vialidad Alcaraz
Noticias relacionadas
concordia: motociclista murio en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

La camioneta dio de lleno contra un árbol. Sucedió en Villaguay.

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

El incendio en La Paz consumió la casa ante la mirada de los vecinos.

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

La causa iniciada contra seis médicos por mala praxis en la muerte Valentín Godoy se cerró este miércoles.

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Ver comentarios

Lo último

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo"

Ultimo Momento
Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo"

INTA: trabajadores denuncian desguace y inminentes despidos

INTA: trabajadores denuncian desguace y inminentes despidos

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

Policiales
Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Ovación
Juan Mesaglio se alista para un cruce cargado de emoción

Juan Mesaglio se alista para un cruce cargado de emoción

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La provincia
Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

El PJ separó de sus cargos a Carolina Gaillard y Carina Domínguez

El PJ separó de sus cargos a Carolina Gaillard y Carina Domínguez

Colón es sede del 1° Encuentro Nacional de Protección para Mujeres en Situación de Violencias

Colón es sede del 1° Encuentro Nacional de Protección para Mujeres en Situación de Violencias

El Centro Comunitario N° 17 lleva más de 20 años promoviendo la inclusión

El Centro Comunitario N° 17 lleva más de 20 años promoviendo la inclusión

Dejanos tu comentario