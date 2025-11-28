Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

Hay anuncio de lluvias y tormentas en todo Entre Ríos, pero siete departamentos bajo alerta: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria

28 de noviembre 2025 · 08:53hs
Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Entre Ríos vivirá un fin de semana inestable ya que un sistema frontal provocará un cambio en las condiciones del tiempo. Si bien este viernes podría haber algunas precipitaciones en zonas de la provincia, se esperan lluvias sobre todo para sábado y domingo.

Paraná lluvia humedad (8).jpg
Entre R&iacute;os: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

El alerta por tormentas fue emitido para este sábado a la tarde y para el domingo de madrugada y de mañana. Los departamentos más afectados serán los siguientes: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

Lluvias abundantes

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

El gobernador Rogelio Frigerio destacó que Entre Ríos los espera con naturaleza, seguridad y la paz que solo los entrerrianos podemos ofrecer.

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

entre rios homenajeara la vida y la obra de jorge mendez

Entre Ríos homenajeará la vida y la obra de Jorge Méndez

Continúa el calor

Las temperaturas seguirán elevadas este viernes y sábado, con máximas que podrían trepar hasta los 33 grados. En tanto, se anticipa un descenso de las térmicas para el domingo, con máximas que se ubicarán cerca de los 25 grados.

Entre Ríos alerta lluvias tormentas
Noticias relacionadas
el ficer continua con proyecciones y actividades especiales en parana

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025.

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025

gobernador mansilla anuncio la 12ª fiesta provincial de la torta frita

Gobernador Mansilla anunció la 12ª Fiesta Provincial de la Torta Frita

La presencia de arsénico en aguas subterráneas de Argentina en niveles superiores a los recomendados por la OMS podría afectar a cuatro millones de habitantes

Detectan agua con concentración de arsénico en cuatro ciudades de Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo"

Ultimo Momento
Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo"

INTA: trabajadores denuncian desguace y inminentes despidos

INTA: trabajadores denuncian desguace y inminentes despidos

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

Policiales
Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Ovación
Juan Mesaglio se alista para un cruce cargado de emoción

Juan Mesaglio se alista para un cruce cargado de emoción

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La provincia
Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

El PJ separó de sus cargos a Carolina Gaillard y Carina Domínguez

El PJ separó de sus cargos a Carolina Gaillard y Carina Domínguez

Colón es sede del 1° Encuentro Nacional de Protección para Mujeres en Situación de Violencias

Colón es sede del 1° Encuentro Nacional de Protección para Mujeres en Situación de Violencias

El Centro Comunitario N° 17 lleva más de 20 años promoviendo la inclusión

El Centro Comunitario N° 17 lleva más de 20 años promoviendo la inclusión

Dejanos tu comentario