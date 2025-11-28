Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana Hay anuncio de lluvias y tormentas en todo Entre Ríos, pero siete departamentos bajo alerta: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria 28 de noviembre 2025 · 08:53hs

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Entre Ríos vivirá un fin de semana inestable ya que un sistema frontal provocará un cambio en las condiciones del tiempo. Si bien este viernes podría haber algunas precipitaciones en zonas de la provincia, se esperan lluvias sobre todo para sábado y domingo.

Paraná lluvia humedad (8).jpg Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana Foto UNO/Valeria Girard El alerta por tormentas fue emitido para este sábado a la tarde y para el domingo de madrugada y de mañana. Los departamentos más afectados serán los siguientes: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria. Lluvias abundantes El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva Entre Ríos homenajeará la vida y la obra de Jorge Méndez

Continúa el calor Las temperaturas seguirán elevadas este viernes y sábado, con máximas que podrían trepar hasta los 33 grados. En tanto, se anticipa un descenso de las térmicas para el domingo, con máximas que se ubicarán cerca de los 25 grados.