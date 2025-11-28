Uno Entre Rios | Policiales | hombre

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

La Policía Federal arrestó en San José a un hombre buscado a nivel nacional por abuso sexual agravado. La víctima tuvo dos hijos con su progenitor

28 de noviembre 2025 · 12:54hs
La Policía Federal Argentina detuvo en Entre Ríos a un hombre que tenía pedido de captura nacional, acusado de cometer abuso sexual durante casi treinta años contra su hija mayor. El procedimiento estuvo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y fue ejecutado por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.

Los hechos atribuidos al detenido comenzaron cuando la víctima tenía seis años y se extendieron durante décadas. Según la información oficial, los abusos ocurrieron en una vivienda de la localidad bonaerense de Pilar, donde la joven convivía con su padre, su madre y sus hermanos.

Como consecuencia de los ataques sufridos, la víctima tuvo dos hijos con su progenitor, situaciones que permanecieron ocultas durante años por el silencio de su entorno familiar.

hombre Abuso sexual San José Policía federal
