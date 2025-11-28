Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija La Policía Federal arrestó en San José a un hombre buscado a nivel nacional por abuso sexual agravado. La víctima tuvo dos hijos con su progenitor 28 de noviembre 2025 · 12:54hs

La Policía Federal Argentina detuvo en Entre Ríos a un hombre que tenía pedido de captura nacional, acusado de cometer abuso sexual durante casi treinta años contra su hija mayor. El procedimiento estuvo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y fue ejecutado por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.

acusado abuso hija Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija durante casi 30 años Los hechos atribuidos al detenido comenzaron cuando la víctima tenía seis años y se extendieron durante décadas. Según la información oficial, los abusos ocurrieron en una vivienda de la localidad bonaerense de Pilar, donde la joven convivía con su padre, su madre y sus hermanos.

acusado abuso hija (1) Como consecuencia de los ataques sufridos, la víctima tuvo dos hijos con su progenitor, situaciones que permanecieron ocultas durante años por el silencio de su entorno familiar.