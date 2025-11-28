Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

En la 12ª edición de la Noche de las Casas de Provincia en Buenos Aires, Rogelio Frigerio invitó a visitar Entre Ríos y destacó su naturaleza y la seguridad

28 de noviembre 2025 · 09:34hs
El gobernador Rogelio Frigerio destacó que Entre Ríos los espera con naturaleza

El gobernador Rogelio Frigerio destacó que "Entre Ríos los espera con naturaleza, seguridad y la paz que solo los entrerrianos podemos ofrecer".
Entre Ríos mostró su propuesta turística

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva en la 12ª edición de la Noche de las Casas de Provincia en Buenos Aires
El gobernador Rogelio Frigerio destacó que Entre Ríos los espera con naturaleza

El gobernador Rogelio Frigerio destacó que "Entre Ríos los espera con naturaleza, seguridad y la paz que solo los entrerrianos podemos ofrecer".

Este jueves, los sectores público y privado participaron de la 12ª edición de la Noche de las Casas de Provincia en Buenos Aires, con una propuesta integral de turismo, cultura y producción. El gobernador Rogelio Frigerio destacó que "Entre Ríos los espera con naturaleza, seguridad y la paz que solo los entrerrianos podemos ofrecer".

El mandatario, acompañado por los secretarios general de la Gobernación, Mauricio Colello, y de Turismo, Jorge Satto, recorrió la muestra junto al director de la Casa de Entre Ríos, José Mouliá.

entre rios: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

entre rios homenajeara la vida y la obra de jorge mendez

Entre Ríos homenajeará la vida y la obra de Jorge Méndez

La actividad reunió una amplia agenda artística, gastronómica y promocional destinada a visibilizar el potencial de la provincia. Calle Suipacha se cortó para instalar los stands y carpas, y para permitir el recorrido peatonal del público.

Turismo Entre Ríos (2)

Consultado por la prensa, el gobernador celebró el resultado del fin de semana extra largo al afirmar que "fue un espaldarazo muy importante" después de "un año difícil", y destacó que esto genera "un aliciente para el año que viene, para el cual nos hemos preparado y mucho". Resaltó que "Entre Ríos se consolida como un destino turístico de excelencia. Los invitamos a descubrir nuestra naturaleza, ríos, termas y cultura. Entre Ríos los espera con oportunidades, descanso y experiencias únicas".

Subrayó, además, que en la capital del país se expuso "una pequeña muestra de lo que podemos ofrecer los entrerrianos", desde productores y emprendedores, hasta artistas y trabajadores del turismo. Asimismo, remarcó que "todas las nuevas inversiones en turismo no pagan impuestos en la provincia por 15 años", un incentivo clave acompañado por obras y mejoras como "la inversión en infraestructura, las rutas que estaban en un pésimo estado, la conectividad, la seguridad, la paz que podemos ofrecer los entrerrianos", elementos que, según afirmó, fortalecen la radicación de proyectos turísticos en Entre Ríos.

Turismo Entre Ríos (1)

En coincidencia, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, acotó: "Tuvimos un último fin de semana largo con una gran noticia de que más del 95 por ciento de las plazas hoteleras estuvieron ocupadas, lo cual habla de que Entre Ríos tiene con qué y es un destino que los argentinos y los turistas en general eligen. Como dice el gobernador, desde el gobierno de la provincia promovemos al verdadero protagonista de todo esto, que es el sector privado".

A su vez, al opinar sobre la apuesta gubernamental por el sector, el secretario de Turismo, Jorge Satto, destacó: "Trabajamos sin descanso, la parte pública y la privada también, que es la que invierte, la que arriesga". Satto remarcó que la aspiración de Entre Ríos es "ser de las provincias más elegidas como destino turístico y estar en el podio; lo estamos logrando y lo vamos a sostener".

turismo Entre Ríos

En la oportunidad, Entre Ríos puso en valor la identidad provincial y fortaleció la promoción turística y cultural ante público y operadores nacionales. La exposición incluyó la difusión de las 10 microrregiones entrerrianas, la promoción de destinos y fiestas populares, y la presentación de productos típicos de emprendedores locales, con degustaciones de vinos, gin, cervezas artesanales, nuez pecán, lácteos y elaboraciones regionales.

Uno de los momentos centrales fue la presentación del Carnaval de Gualeguaychú, recientemente consagrado Fiesta Nacional del Carnaval del País, que desplegó su color, ritmo y energía frente al público porteño. El segmento cultural ofreció la performance "Papeles Salvajes: Selvas de Villa Elisa", a cargo de Selva Almada, Selva Guiffrey y Rusi Millán Pastori, junto a una programación artística que incluyó música litoraleña, folclore, danza tradicional, el Coro Polifónico de Nogoyá y un anticipo del Carnaval del País.

De la actividad participaron el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; la secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor, Paula Vicari; y el presidente del Ente de Turismo de Ciudad de Buenos Aires y presidente del Consejo Federal de Turismo, Valentín Díaz Gilligan.

Entre Ríos Rogelio Frigerio Turismo
Noticias relacionadas
el ficer continua con proyecciones y actividades especiales en parana

El FICER continúa con proyecciones y actividades especiales en Paraná

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025.

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025

gobernador mansilla anuncio la 12ª fiesta provincial de la torta frita

Gobernador Mansilla anunció la 12ª Fiesta Provincial de la Torta Frita

La presencia de arsénico en aguas subterráneas de Argentina en niveles superiores a los recomendados por la OMS podría afectar a cuatro millones de habitantes

Detectan agua con concentración de arsénico en cuatro ciudades de Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo"

Ultimo Momento
Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo"

INTA: trabajadores denuncian desguace y inminentes despidos

INTA: trabajadores denuncian desguace y inminentes despidos

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

Policiales
Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Ovación
Juan Mesaglio se alista para un cruce cargado de emoción

Juan Mesaglio se alista para un cruce cargado de emoción

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La provincia
Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

El PJ separó de sus cargos a Carolina Gaillard y Carina Domínguez

El PJ separó de sus cargos a Carolina Gaillard y Carina Domínguez

Colón es sede del 1° Encuentro Nacional de Protección para Mujeres en Situación de Violencias

Colón es sede del 1° Encuentro Nacional de Protección para Mujeres en Situación de Violencias

El Centro Comunitario N° 17 lleva más de 20 años promoviendo la inclusión

El Centro Comunitario N° 17 lleva más de 20 años promoviendo la inclusión

Dejanos tu comentario