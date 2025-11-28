Uno Entre Rios | Escenario | Damas Gratis

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

A la espera de la confirmación oficial, trascendieron Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas como posibles artistas de la Fiesta de la Playa 2026.

28 de noviembre 2025 · 12:02hs
Damas Gratis

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026.

Aunque aún falta la confirmación oficial de la Comisión Directiva, ya trascendieron varios de los artistas nacionales que estarán presentes en la próxima edición de la Fiesta de la Playa. Según la información que circula, los nombres que se encontrarían confirmados son Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas.

El evento se llevará a cabo del miércoles 14 al domingo 18 de enero en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay. La programación todavía no está cerrada y se espera que se sume un artista de otro género musical, cuya identidad aún no fue revelada.

LEER MÁS: Fiesta Nacional de la Playa: todos los detalles de la última noche

Trascendieron los primeros artistas para la Fiesta de la Playa 2026

La Joaqui y Luck Ra.jpeg

La expectativa crece a medida que se acerca la confirmación oficial, mientras el público aguarda conocer el listado completo de artistas que formarán parte de una nueva edición de esta tradicional fiesta uruguayense.

Damas Gratis Fiesta de la Playa Concepción del Uruguay La Joaqui
