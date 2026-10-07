Mariana Enríquez y Samanta Schweblin, en el radar del Nobel de Literatura

Mariana Enríquez y Samanta Schweblin aparecen entre los nombres que despiertan expectativas antes del anuncio del Nobel de Literatura

Desde hace años, César Aira aparece entre los nombres que los pronósticos ubican como posibles candidatos al Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, el propio escritor se tomó con humor las especulaciones. Consultado por La Nación, aseguró: “Por suerte este año toca mujer, así que me dejan tranquilo”. Y dejó abierta una posibilidad: ¿y si esta vez el Nobel queda en manos de una escritora argentina?

César Aira, uno de los escritores argentinos contemporáneos más prolíficos y reconocidos internacionalmente, aparece desde hace años entre los nombres que suenan para el Nobel de Literatura. Autor de más de un centenar de novelas y dueño de una obra marcada por la experimentación y el humor, volvió a aparecer en los pronósticos de este año. Sin embargo, el propio escritor se tomó con ironía las especulaciones. “Por suerte este año toca mujer, así que me dejan tranquilo”, dijo a La Nación. Y entonces aparece una pregunta: ¿y si el Nobel es para una escritora argentina?

La cuenta regresiva terminará este jueves 8 de octubre, cuando la Academia Sueca anuncie en Estocolmo al ganador del Nobel de Literatura. Mientras las casas de apuestas vuelven a poner en carrera a los candidatos habituales, dos nombres argentinos aparecen entre las escritoras que despiertan expectativas internacionales: Mariana Enríquez y Samanta Schweblin.

Enríquez, autora de Nuestra parte de noche, figura entre las candidatas con una cuota de 27.00. Su obra, atravesada por el terror, la violencia y las desigualdades sociales, alcanzó una fuerte repercusión internacional y convirtió a la escritora argentina en una de las voces latinoamericanas más reconocidas de la narrativa contemporánea.

Schweblin, por su parte, aparece con una cuota de 32.00. Autora de Distancia de rescate, construyó una trayectoria internacional a partir de relatos y novelas marcados por la tensión psicológica, el extrañamiento y el horror cotidiano. Sus libros fueron traducidos a numerosos idiomas y cosecharon reconocimiento de lectores y críticos en distintos países.

Argentina nunca obtuvo el Nobel de Literatura, pese a contar con figuras fundamentales de la literatura universal como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Silvina Ocampo. América Latina, en tanto, recibió el premio en seis oportunidades, la última de ellas en 2010, cuando fue distinguido el peruano Mario Vargas Llosa.

Las especulaciones terminarán este jueves a las 8 de la mañana, hora argentina. Hasta entonces, el nombre del ganador permanecerá bajo el tradicional secreto de la Academia Sueca. Entre apuestas, candidatos históricos y nuevas voces, la literatura argentina vuelve a permitirse una pregunta que durante décadas quedó pendiente: ¿será finalmente una escritora la que lleve el Nobel a la Argentina?