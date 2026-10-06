Robbie Williams regresó al país y conquistó al público argentino

Con el acompañamiento de Terco Tour, UNO estuvo presente en la última noche de Robbie Williams en Buenos Aires

Hay algo que sucede cuando Robbie Williams aparece sobre un escenario: durante un rato parece imposible imaginarlo haciendo otra cosa. No porque sea solamente un cantante extraordinario, sino porque tiene eso que no se aprende. El carisma. La presencia. Una voz reconocible en apenas unos segundos. La capacidad de mirar a una multitud y hacerle sentir que la canción está siendo cantada para cada uno.

Eso ocurrió el domingo en el Movistar Arena de Buenos Aires, durante la última de sus tres presentaciones en Argentina. UNO estuvo allí con cobertura exclusiva, gracias al acompañamiento de Terco Tour , para contar desde adentro el regreso de una de las grandes estrellas de la música mundial. Después de 20 años de ausencia, Robbie volvió y encontró algo que quizás ni él mismo esperaba: un público dispuesto a demostrarle cuánto lo había esperado.

Hasta Buenos Aires llegaron seguidores desde Tucumán, Jujuy, Salta, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén y otras provincias. También hubo quienes cruzaron desde Uruguay. Algunos viajaron durante horas, otros acamparon.

Hubo gritos, abrazos, celulares en alto y una euforia constante. Pero, sobre todo, hubo amor. Muchísimo amor. Ese que se construye durante años alrededor de canciones que acompañaron distintas etapas de una vida y que, de pronto, vuelven a sonar en vivo frente a quien las hizo.

Noche de hits

Abrió con Let Me Entertain You y desde ese primer momento tomó el escenario como si nunca se hubiera ido. Pasaron Rock DJ, Strong, Supreme, Love My Life, Better Man, Something Beautiful, Millennium, No Regrets, Come Undone, Kids y She’s The One, entre muchos de los clásicos de su carrera. También hubo espacio para Wonderwall, de Oasis, y un cierre con Feel y Angels.

Pero el recital no fue solamente una sucesión de hits. Robbie habló mucho. Conversó con el público, contó cosas de su vida, hizo bromas, se mostró vulnerable y habló de su presente. Habló de su esposa, de sus cuatro hijos y de cuánto cambió su vida su familia. También recordó a dos argentinos que admira profundamente: Diego Maradona y Lionel Messi.

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“Los amo con todo mi corazón”, les dijo a los argentinos. Y después dejó una promesa que hizo estallar al estadio: “No puedo creer que pasaron 20 años de la última vez que estuve acá. Les prometo que en un máximo de dos años, volveré”.

También estuvo físicamente cerca. Bajó varias veces del escenario, se acercó a sus seguidores, abrazó fans y buscó ese contacto directo que convirtió al enorme Movistar Arena en algo mucho más íntimo. Robbie no se comportó como una estrella distante. Todo lo contrario: pareció disfrutar de cada segundo de ese encuentro. Robbie se acercó. Miró. Habló. Cantó. Se emocionó. Hizo reír. Y dejó que el público le devolviera, multiplicado, todo el amor que había acumulado durante dos décadas.

Se lo vio pleno, entrenado, consciente del lugar que ocupa y profundamente agradecido. Como si también él supiera que ese regreso no era un recital más.

Así, uno lo mira y entiende que su destino siempre fue este: ser Robbie Williams. Una estrella mundial. De esas que pueden entrar a un escenario y, sin necesidad de explicar demasiado, transformarlo todo.

La última canción fue Angels. Y cuando miles de personas la cantaron junto a él, quedó claro que aquella noche no se trataba solamente del regreso de una estrella británica después de 20 años.

Era el reencuentro entre un artista y un público que nunca había dejado de esperarlo.

Cuando se ama de verdad no hay distancia, no hay obstáculos. Y eso sus seguidoras lo saben. En las filas todas hablaban de lo mismo: el esfuerzo que cada una había hecho para estar ahí. “El esfuerzo lo vale, cada centavo lo vale. Robbie me acompañó toda la vida y no sabemos cuándo volverá, entonces no podía perderme esta oportunidad. Él es único y lo sigo desde hace años, lo amo con todo mi corazón”, cerró Julieta, quien viajó desde Jujuy.