Los Totora despiden el año en Santa Fe con un show al atardecer

El viernes 26 de diciembre, desde las 19, Los Totora se presentan en Nativo Playa y Música, en Santa Fe, en el marco del ciclo Orilla Sunset

23 de diciembre 2025 · 10:42hs
El viernes 26 de diciembre, desde las 19, Los Totora se presentan en Nativo Playa y Música, en Santa Fe, en el marco del ciclo Orilla Sunset. La propuesta ofrece show en vivo y sets de DJs, con una programación dispuesta a despedir el año al aire libre. La banda encabezará la jornada, que también contará con el Line Up Cachengue y la participación de DJ Kat, Thiago Cupe y Aldo Lito.

La banda será la protagonista de la noche y compartirá escenario con el Line Up Cachengue, integrado por DJ Kat, Thiago Cupe y Aldo Lito, que completarán la jornada con sets orientados al baile y la celebración colectiva. La convocatoria apunta a un público amplio, con una experiencia que une música, paisaje y encuentro.

En paralelo a esta gira de fin de año, Los Totora atraviesan un momento creativo marcado por el lanzamiento de Club Totora, una propuesta audiovisual que abre las puertas de su universo musical en un formato íntimo. El ciclo reúne asado, charlas sin guión y música en vivo junto a invitados, con un tono cercano y bien argentino. El primer episodio contó con la participación de Pollo Álvarez, Yeyito De Gregorio, Cris Vanadia, Chule y Camilú.

El proyecto también incluye estrenos: una reversión de “Marchate Ahora” y dos colaboraciones inéditas, “Me da igual” junto a Camilú y “Te está pasando lo mismo que a mí” con Chule, que amplían el repertorio del grupo y anticipan nuevas búsquedas sonoras.

Las entradas para el show en Santa Fe se encuentran a la venta a través de Ticketway, tanto de manera online como en puntos físicos habilitados.

Puntos de venta

– Tribus | República de Siria 3572 (miércoles a domingos, de 18 a 00)

– NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

– NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

– NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

– NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

– NEXON Paraná | Urquiza 1031

– Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

– Online: www.ticketway.com.ar

