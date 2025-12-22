Finalizó el Seminario Internacional de Dirección Orquestal y la temporada de la Sinfónica

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) cerró su temporada con un concierto especial que también marcó el final del Seminario Internacional de Dirección Orquestal

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) cerró su temporada con un concierto especial que también marcó el final del Seminario Internacional de Dirección Orquestal, una propuesta formativa que reunió a jóvenes directores de distintos países de Latinoamérica. El concierto se realizó el sábado en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, con acceso libre y gratuito, y fue presenciado por más de 600 personas.

La presentación tuvo una particularidad: la orquesta fue dirigida por los alumnos que participaron del seminario, bajo la coordinación general del maestro Luis Gorelik, director de la OSER. De este modo, el concierto funcionó como instancia artística y, al mismo tiempo, como cierre pedagógico del trayecto formativo.

El programa se inició con fragmentos del ballet Romeo y Julieta de Serguei Prokofiev (1938). Se interpretaron cuatro movimientos, cada uno a cargo de un director distinto: Escena del balcón, dirigida por Keiko Silvero; Montescos y Capuletos, por José Miguel Taveras; Romeo y Julieta antes de la separación, por Micaela Sánchez; y Romeo frente a la tumba de Julieta, bajo la dirección de Jesús Caro.

En la segunda parte del concierto se interpretó la Sinfonía N.º 5, Op. 47, de Dmitri Shostakovich, una obra de gran complejidad técnica y poco frecuente en los programas sinfónicos. Sus cuatro movimientos estuvieron dirigidos por Mateo Ayvazishvili, Eric Dalmau, Nahuel Flores y Gabriel Zepeda, respectivamente. La ejecución demandó cerca de 45 minutos y reunió a 75 músicos en escena.

Antes de comenzar el concierto, Gorelik dio la bienvenida al público y presentó el programa. Entre las autoridades presentes se encontraba el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, Daniel Richar. Tras una hora y veinte minutos de función, el público reconoció el trabajo de la orquesta y de los jóvenes directores con un aplauso sostenido de pie.

Entrega de certificados

Durante la mañana del mismo sábado se realizó la entrega de certificados a quienes participaron del seminario, que se desarrolló entre el 15 y el 20 de diciembre y contó con más de 60 directores y directoras provenientes de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, Cuba, República Dominicana y Venezuela.

A lo largo de la semana se dictaron clases teóricas y prácticas junto a la Sinfónica, trabajando sobre las obras de Prokofiev y Shostakovich. Además del abordaje técnico, el seminario propuso espacios de reflexión sobre la profesión, con una mirada puesta en el rol del director como actor cultural y social.

La capacitación fue dictada por el maestro Luis Gorelik y organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a la UADER, con el auspicio de IAPSER. En ese marco, el decano Daniel Richar destacó la importancia del trabajo conjunto entre ambas instituciones y anticipó la continuidad del proyecto, que incluirá un ciclo de posgrado el próximo año.

Gorelik, por su parte, subrayó el compromiso de la orquesta y el sentido pedagógico de la propuesta, y valoró el intercambio generado entre participantes de distintos contextos culturales. También los alumnos compartieron su balance. Keiko Silvero, licenciada en Dirección Orquestal, resaltó la experiencia sonora y expresiva del trabajo con la OSER, mientras que Micaela Sánchez, estudiante de la UNA, destacó el aprendizaje que implica dirigir una orquesta profesional en un contexto real de concierto.