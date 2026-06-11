Efraín Colombo y del Chaqueño Palavecino le cantan Lionel Messi

“Pa’ la Pulga Messi”, estrenada el 29 de mayo, une a dos generaciones del folklore argentino para homenajear al más grande del fútbol, Lionel Messi

“Pa’ la Pulga Messi”, estrenada el 29 de mayo, une a dos generaciones del folklore argentino para homenajear al más grande del fútbol, Lionel Messi

Lionel Messi inspiró libros, murales, documentales y canciones en distintos rincones del planeta. Sin embargo, pocas veces su historia fue contada desde el folklore argentino, el género que mejor sabe hablar de las raíces, de la familia y de los sueños que nacen lejos de los grandes centros urbanos. Con esa premisa nació Pa’ la Pulga Messi, la canción que une las voces de Efraín Colombo y del Chaqueño Palavecino en un homenaje al capitán de la Selección Argentina.

El tema se estrenó el 29 de mayo y rápidamente comenzó a circular entre seguidores del folklore y fanáticos del fútbol. Lejos de enfocarse en los récords, las finales o los títulos obtenidos, la obra propone una mirada más íntima sobre el rosarino: la del niño que comenzó a jugar al fútbol de la mano de su abuela, la del joven que debió atravesar obstáculos y frustraciones y la del hombre que terminó alcanzando el sueño de convertirse en campeón del mundo.

En diálogo con UNO, Colombo explicó que la canción nació a partir de una admiración compartida por millones de argentinos. “Estoy muy contento de poder encontrar en la canción un refugio que me fue sosteniendo a lo largo de la vida y que nos trajo hasta este momento tan especial que estamos viviendo”, expresó.

Para el músico santafesino, Messi representa mucho más que una figura deportiva. En su mirada, se convirtió en un símbolo capaz de generar unidad en un país acostumbrado a las divisiones.

“Yo creo que la Pulga Messi borró cualquier grieta. Hizo que los argentinos podamos vibrar al compás de un celeste y blanco. Desde ese lugar está escrita esta canción, que habla del lugar donde nació, de esa abuela que lo llevó de la mano cuando era niño y de la constancia que tuvo para enfrentar el fracaso y llegar a cumplir el sueño de ser campeón del mundo”, señaló.

La composición busca detenerse justamente en esos aspectos menos visibles de la vida del capitán argentino. No en la estrella global que hoy juega ante miles de espectadores en cada partido, sino en el chico que alguna vez soñó con llegar lejos.

“Yo siento que es una persona que no perdió la sensibilidad. Hoy puede tener una vida completamente distinta, pero su corazón sigue teniendo sentimientos muy profundos. La canción está hecha desde ese lugar”, sostuvo.

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Sueño cumplido

La participación del Chaqueño Palavecino le otorgó al proyecto una dimensión especial. Para Colombo, compartir una grabación con una de las voces más reconocidas del folklore argentino representó un objetivo cumplido después de años de trayectoria.

“Fue maravilloso. Poder cantar con uno de los referentes más importantes que tenemos a nivel nacional es una satisfacción enorme. El Chaqueño fue, es y será una de las voces más importantes del folklore argentino”, afirmó.

La convocatoria también tuvo una carga simbólica. Si la historia de Messi remite inevitablemente a Rosario y a Santa Fe, la presencia del Chaqueño aportó la representación de otra región fundamental de la cultura popular argentina.“Pensé: si Rosario es donde nació la bandera, vamos a buscar al Chaqueño en Salta. Todo parecía encajar. Sentí que era el homenaje del folklore a la Pulga”, recordó.

La elección de la fecha de lanzamiento tampoco fue casual. El estreno se realizó en torno al Día del Folklorista, reforzando la intención de vincular la tradición musical argentina con una figura que trasciende fronteras.

Pequeñas señales

Aunque la repercusión del lanzamiento continúa creciendo, Colombo asegura que los momentos más significativos no necesariamente están relacionados con las cifras o las reproducciones.

“Una mañana me dijo que sus compañeros de la escuela escuchaban la canción y que les gustaba. Cuando me contó eso me puse a saltar arriba de la cama. Para mí ya estaba todo hecho”, relató entre risas. Ese episodio resume una filosofía que atraviesa buena parte de su carrera artística. El músico sostiene que las canciones nacen de una necesidad genuina de expresión y que cualquier reconocimiento posterior representa una consecuencia.

“Uno no hace las cosas para sorprenderse. Yo las hago porque las siento. Después, todo lo que venga es bienvenido”, explicó.

Que llegue a Messi

Entre los deseos que acompañan al lanzamiento aparece uno inevitable: que la canción llegue a los oídos de su protagonista.

Colombo reconoce que imagina ese momento con entusiasmo. Incluso contó que recientemente consiguió contactos cercanos al entorno familiar del futbolista con la intención de acercarle la obra. “Ojalá que le llegue. Yo siento que en algún momento va a escucharla. Que ese video o ese mensaje van a encontrar el camino”, dijo.

Más allá de la expectativa, asegura que lo importante es el mensaje contenido en la canción. Un mensaje que intenta rescatar la humanidad detrás de uno de los personajes más admirados del planeta.

“No sé qué sentiría si la escucha. Me gustaría que le trajera imágenes de su infancia, de su abuela llevándolo a jugar. Hay muchos murales que reflejan esa relación. Creo que seguramente le despertarían recuerdos sensibles”, reflexionó.

Para el músico santafesino, la figura de Messi trasciende el ámbito deportivo y se convierte en una historia con la que pueden identificarse personas de distintas edades y realidades. En la letra aparecen el esfuerzo, la perseverancia y la capacidad de sostener un sueño a pesar de las dificultades, valores que Colombo considera universales. Por eso, la canción no busca detenerse únicamente en el campeón del mundo, sino también en el recorrido que lo llevó hasta ese lugar y en los afectos que acompañaron cada paso de su camino.

Esa mirada también explica la elección del folklore como vehículo para contar la historia. Acostumbrado a narrar vivencias cotidianas, raíces familiares y relatos de superación, el género encuentra en la trayectoria de Messi elementos que dialogan naturalmente con su identidad. Desde la infancia en Rosario hasta la consagración mundial, la canción propone un recorrido que acerca al ídolo a la gente común y pone el foco en los aspectos más humanos de su historia.

Una celebración especial

El lanzamiento coincide además con un momento importante en la vida artística de Colombo. El cantante se encuentra celebrando sus 40 años y prepara un espectáculo especial para compartir ese recorrido con el público.

La cita será este viernes 12 en el Teatro Luz y Fuerza de Santa Fe, donde estará acompañado por invitados como Natalia Pastorutti y Los Musiqueros Entrerrianos.

“De niño soñé con momentos como este. Que se puedan hacer realidad también es un premio a la constancia. Veo la emoción de mis padres, de mis hermanos, y siento que todo esto es un regalo enorme que le debo a la canción”, expresó.

El concierto funcionará además como una síntesis de un camino artístico construido a lo largo de dos décadas.