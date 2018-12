Llegó la hora de los artistas: la Gala del Premio Escenario 2018

Premio Escenario, galardón con el que UNO de Entre Ríos reconoce a quienes trabajan desinteresadamente y por amor al arte a lo largo y ancho de toda la provincia. Arrancó en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná la 14ª ceremonia del, galardón con el quede Entre Ríos reconoce a quienes trabajan desinteresadamente y por amor al arte a lo largo y ancho de toda la provincia.



La previa

Embed



Embed



Así comenzaba la gala

Embed



Detrás de escena con Los Hermanos Garita



Embed



Litoral Stand Up Comedy irrumpieron en la escena local hace apenas unos años, Eva Cabrera parte de la agrupación de "standaperos", estuvo presente.

El show completo:



Embed



El cierre de la Gala y la entrega del Escenario de Oro

Embed







En la ceremonia, que es abierta para el público en general y con acceso gratuito, se otorgan premios y menciones especiales a artistas de todo el territorio entrerriano que participaron en la edición 2018 y fueron seleccionados por el jurado. Además, habrá espectáculos de música y stand up, a cargo de Los Hermanos Garita y su Conjunto, jóvenes chamameceros de Federal; Eva Cabrera, comediante de Litoral Stand Up Comedy; y Jay Scarred junto a Yak the Producer, productores de música urbana. La conducción estará a cargo de Vanesa Erbes y Andrés Martino.

















En esta edición se otorgarán 9 menciones especiales y 23 premios, entre los que se destacan los tres máximos galardones con los que UNO de Entre Ríos distingue a quienes trabajan por amor al arte: el Premio Escenario a la Trayectoria, con el que se distingue el camino recorrido por artistas destacados; el Premio Proscenio, que destaca el quehacer artístico de quienes no necesariamente están en el centro de la escena, pero cuya labor tiene valor artístico y también un importante valor social; y, por supuesto, el Premio Escenario de Oro, que premia la excelencia artística.





Además, la novedad de esta edición es el Premio Escenario al Arte Joven destinado a jóvenes de entre 13 y 25 años que se dediquen al graffiti, el freestyle, beatbox, rap y las diferentes ramas del arte urbano en general.

Embed



El Premio Escenario reconoce las expresiones culturales de la provincia, y premia en esta gala a quienes se desempeñan en diferentes ramas de la música, las letras, las artes plásticas, la danza, el cine, la fotografía y el teatro.





Este año, la modalidad de participación para el Premio Escenario fue la inscripción abierta. Se recibieron casi 60 inscripciones de artistas de diferentes puntos de la provincia, las cuales fueron evaluadas por un jurado integrado por periodistas de UNO y el asesor cultural del Gobierno de Entre Ríos, licenciado Roberto Romani.





escenario.jpg



Un poco de historia

Este galardón que promueve el federalismo vio la luz en diciembre de 2005, cuando el proyecto de UNO de Entre Ríos era joven. En esa primera oportunidad,12 artistas entrerrianos de amplia trayectoria fueron galardonados por su labor. La ceremonia se realizó en el salón de conferencias del Gran Hotel Paraná.





Para el año siguiente, el galardón ya había crecido: luego de un año de maduración, de trabajo junto a un jurado calificado, la gala se llevó a cabo en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Además, la estatuilla que representa el vuelo del cóndor llegó para quedarse como símbolo del Premio Escenario.





Escenario 2005 (2).JPG



El histórico coliseo fue el marco ideal para la entrega de 22 distinciones plateadas, el cóndor dorado para el Escenario de Oro Jorge Enrique Martí, y el Premio Proscenio al guitarrista Luis Chávez Chávez.





Para 2007, el galardón ya estaba consolidado y era un acontecimiento esperado en el ámbito del arte y la cultura vernácula.





En las ediciones siguientes se renovó la convocatoria para premiar a lo más destacado del Teatro, la Música, la Danza, la Plástica, la Literatura, la Artesanía, el Cine, la Fotografía y el Humor.





Llegó la 10ª edición, celebrada en 2014, fue todo un éxito que convocó a más de un centenar de artistas de toda la provincia en el Teatro 3 de Febrero. El padre Esteban Rougier, de Villa Elisa, se alzó con la estatuilla de Oro; mientras ballet Así somos se alzó (Villa del Rosario) con el Proscenio, y el músico victoriense Octavio Osuna recibió el Premio a la Trayectoria.





Escenario 2005 (1).JPG



En 2016 se dio un nuevo cambio dentro del premio, abriendo las puertas a una participación más amplia. Con la instancia de inscripción abierta, los artistas de toda la provincia pudieron nominarse para distintos rubros. Ese año, el ganador del Oro fue el charanguista paranaense Nicolás Faes y el Proscenio fue para la Asociación Civil La Fragua. Este 2017 la experiencia se repitió con éxito, y el Oro fue otorgado por primera vez a una producción teatral, "M'hijo el dotor", dirigida por Mario Martínez. En tanto, el Proscenio fue para la Banda de Manos Amigas, de Santa Elena.





La gala de la edición 2018, ya rumbo a los 15 años del premio, tendrá lugar esta noche. Decenas de artistas de diferentes puntos de la provincia se inscribieron para participar de esta nueva edición y se darán cita en el Teatro 3 de Febrero, para ser partícipes de unos de los acontecimientos culturales más relevantes a nivel provincial