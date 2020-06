Leo Bartolomé prepara un show que se adapta a estos tiempos

Con la premisa de que el coronavirus no tiene que matar al humor, el artista Leo Bartolomé trae su nueva propuesta hecha especialmente para la ocasión. Yo me río en casa es un espectáculo que se transmitirá en vivo el viernes, a las 21.30, a través de Facebook.

Leo Bartolomé ha cosechado aplausos y seguidores tras un trabajo sostenido de más de 13 años como humorista y actor transformista. Al igual que a la mayoría de los artistas independientes, la pandemia golpeó su actividad y su economía: “Estoy sin trabajo desde marzo, volví de hacer mi quinta temporada consecutiva en San Bernardo, fue divina y con muy buen público. Volví a Paraná y alcancé a hacer tres espectáculos, el último fue para el Día de la Mujer. Desde entonces me quedé sin ingresos, doy algunas clases de gimnasia por Zoom, porque soy instructor de fitness, y estuve fabricando barbijos para vender. Pero me quedé sin mi principal fuente de ingresos, que son mis shows”.

Pero, a mal tiempo buena cara. Si el público no puede ir al teatro, el artista irá a las casas de los espectadores. Por eso preparó Yo me río en casa, un show cómico virtual con una modalidad totalmente distinta a la que está acostumbrado su público. “Es esta modalidad virtual que estamos aprendiendo todos desde las clases que se dictan por Zoom, transmisiones, y demás. Es prueba y error todo el tiempo. Este va a ser un show que se va a transmitir en vivo por Facebook en un grupo cerrado y obviamente va a tener otros condimentos, porque no voy a tener el ida y vuelta que tengo con el público cuando hago café concert o un show en vivo. Me llevó bastante tiempo decidirme a hacerlo, porque estaba esperando a ver qué pasaba con todo esto de la pandemia, si se habilitaban o no los eventos. Pero como todavía no se puede, me decidí a hacer este show virtual”.

Otros condimentos

La dinámica va a ser similar a la de sus shows de siempre, con monólogos y cuadros de humor, pero se incluirán otros recursos. “Algunos cuadros van a estar previamente filmados, con edición, con HD y doble pantalla, si bien el show se transmitirá en vivo. Traté de hacerlo distinto a mis shows en vivo y por ende va a tener similitudes a lo que es un programa de televisión. Los cuadros grabados van a estar para que yo tenga la posibilidad de cambiar de vestuario sin tener ningún compañero para turnarme. De todas maneras, desde Santa Fe nos va a acompañar el saxofonista Mariano Tardibo, que también me va a ayudar y servir de apoyo. Además va a haber un homenaje a Sandro. Estamos ordenando todo para que salga de la mejor manera posible y sea un buen espectáculo”, adelantó Bartolomé.

Sobre el contenido del show y la temática, el actor señaló que la pandemia y sus derivados serán el eje: “Voy a interpretar varios personajes, va a tener algún condimento del stand up pero no tengo el ida y vuelta con el público. Todos los personajes van a girar en torno a la pandemia, la cuarentena, el virus, pero poniéndole todo el humor a todo esto que nos está pasando. Sabemos que hay gente que la está pasando realmente mal, pero es importante ponerle humor a todo esto que surge de la pandemia, las relaciones a la distancia, las conexiones por WhatsApp y Zoom, el que siempre tiene algún problema y no se puede conectar. También está una mirada a toda la desinformación que circuló y aún circula. Hablo de todo un poco, hay un personaje de una empleada doméstica que después de la pandemia vuelve a trabajar y le cuenta cosas a su patrona. Hay muchas situaciones. Y al final hago un monólogo donde sí podré estar leyendo todo lo que la gente me escriba por Facebook para poder saludarlos”.

Para ver el espectáculo, los interesados tienen que ingresar al perfil de facebook Leo Leo Bartolomé (sí, dos veces “Leo”). Se cobrará una entrada virtual súper accesible, de tan sólo 200 pesos. La gente de Paraná puede pagar en efectivo y coordinar el pago comunicándose al 3435050229. Si no, a través de un link de Mercado Pago, que Bartolomé les enviará por WhatsApp.

“Hay mucha gente de Buenos Aires, San Bernardo y Mar del Plata que me ha escrito y está súper contenta de que me va a poder ver. No va a ser un vivo común y corriente, es una nueva modalidad y quiero que sea algo distinto a lo que se ve en las redes sociales, tratando de aggionarnos en esta pandemia sin perder el contacto con la gente y hacerla reír, que es lo que más placer me da”, concluyó.