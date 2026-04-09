Dibu Martínez figura en el triunfo del Aston Villa ante Bologna por la Europa League

Emiliano Dibu Martínez fue la gran figura en la victoria del Aston Villa por 3-1 ante Bologna en Italia por el cruce de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. La revancha se jugará el próximo jueves desde las 16 (hora argentina) en Villa Park y el ganador se cruzará con el vencedor de la llave protagonizada por Nottingham Forest y Porto.

El Dibu sostuvo a los Villanos en medio de un flojo comienzo en su visita al estadio Renato Dall’Ara, porque los conducidos por Unai Emery fueron superados por su rival en gran parte de la primera mitad y necesitaron de la jerarquía del arquero campeón del mundo para conservar el cero en su valla. La calidad de Martínez quedó a las claras a los 20 minutos de partido, con un tremendo manotazo a puro reflejo para despejar una espectacular tijera de Juan Miranda de pique al suelo en el área.

Antes de la media hora de juego, los Rossoblù parecían adelantarse en el resultado con un gol en contra de Ezri Konsa a los 25′, pero la jugada fue invalidada por un milimétrico offside de Santiago Castro, quien fue titular y salió reemplazado en la segunda parte. Y, a los 28′, el travesaño le hizo un guiño al Aston Villa porque el parante superior rechazó un disparo del escocés Lewis Ferguson.

El cuadro de Birmingham inició su mejoría en el cuarto de hora final con un potente tiro de John McGinn que se fue a centímetros del arco italiano, y a los 43 minutos llegó la apertura del marcador. El centro de Youri Tielemans desde el córner izquierdo estuvo seguido de un pésimo cálculo del arquero Federico Ravaglia y Konsa apareció por el segundo palo para empujar de cabeza la pelota a la red.

La tapada de Emiliano Martínez a Juan Miranda aumentó su valor de manera progresiva con el transcurso del encuentro porque el elenco inglés amplió la diferencia a los 5′ de la segunda parte, luego de una mala salida defensiva del Bologna. Un rechazo de Torbjörn Heggem rebotó en Emiliano Buendía (fue reemplazado por Leon Bailey en los segundos finales) y el balón le quedó a Ollie Watkins para sellar el 2-0.

A continuación, todavía quedaba algo en el repertorio del ex hombre del Arsenal. El marplatense se lució a los 80′ con una tremenda estirada para sacar el intento a distancia de Jonathan Rowe con la yema de los dedos. Sobre el cierre, Martínez contuvo sin problemas un remate cruzado en los pies de Miranda, pero ya no pudo hacer nada a los 89 minutos con el derechazo esquinado de Rowe que se metió contra su palo izquierdo. En la última jugada, Watkins aprovechó una grave desatención defensiva para devolver la diferencia de dos goles al trámite (3-1).

El gol de Jonathan Rowe le impidió a Dibu alcanzar su cuarta valla invicta en siete compromisos de la UEFA Europa League. Venía de no recibir goles en la serie de octavos de final ante Lille de Francia (1-0 y 2-0). El partido restante fue el 2-0 de la Fase Liga contra Maccabi Tel Aviv como local. Suma 7 arcos en cero en 27 duelos de la Premier League, que lo sitúan en el Top 10 de los arqueros menos vencidos, según consta en las estadísticas del torneo doméstico.

Lo que sigue para el equipo del Dibu Martínez

Aston Villa volverá a jugar este domingo desde las 10 (hora argentina) contra Nottingham Forest como visitante en el City Ground por la fecha 32 de la Premier League, donde se ubica en la cuarta ubicación con 54 puntos, en zona de clasificación a la Champions League de la próxima temporada.