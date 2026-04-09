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Iktán Tobares: campeón entrerriano sub 8 de ajedrez

Iktán Tobares es un ajedrecista oriundo de Seguí que participó del Campeonato Argentino de Ajedréz y salió campeón con tan solo 8 años.

9 de abril 2026 · 14:51hs
Iktán Tobares: campeón entrerriano sub 8 de ajedrez

Iktán Tobares: campeón entrerriano sub 8 de ajedrez

El ajedrecista de Seguí, Iktán Tobares, actual campeón entrerriano Sub 8, participó del Campeonato Argentino de Ajedrez disputado en Villa Martelli, Buenos Aires, del 2 al 5 de abril, donde tuvo un destacado desempeño frente a los mejores jugadores del país.

Durante el certamen, Iktán disputó ocho partidas intensas, logrando cinco victorias que le permitieron ubicarse en la sexta posición entre 23 competidores, siendo además el entrerriano más cercano al podio en su categoría.

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Detrás de este logro hay un fuerte trabajo diario y un acompañamiento constante. Su mamá contó que el vínculo con el ajedrez comenzó desde muy temprano: “Yo juego al ajedrez desde los 15 años, así que empecé a enseñarle cuando tenía cuatro, con los movimientos iniciales. De a poquito fuimos avanzando”.

El crecimiento de Iktán fue progresivo. Su primer torneo fue en junio de 2024: “Perdió todas las partidas por jugadas ilegales, pero no se desalentó. A partir de ahí lo empecé a llevar a distintos torneos y en cada uno aprende algo nuevo y se va superando”, dijo en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

LEER MÁS: Con solo 6 años, un seguiense se consagró campeón entrerriano de ajedrez

La preparación para el Argentino fue exigente. “Desde diciembre estuvimos entrenando tres horas diarias. Después, antes del torneo, bajamos la carga a una hora u hora y media para que llegue más descansado”, explicó. Gran parte de ese entrenamiento se realizó en la plataforma Lichess, donde practicaba distintos ejercicios tácticos como jaque mate, clavadas y combinaciones.

Niño prodigio

Además del talento natural, destacó la importancia del estudio: “Tiene talento, pero para un Argentino no alcanza solo con eso, también hay que entrenar mucho”. En ese proceso, también fue clave el acompañamiento del profesor Aníbal Toborowski, quien orientó la preparación con material y ejercicios específicos.

La competencia, explicó, implica mucho más que jugar bien: “No es solo el ajedrez. Hay que anotar las jugadas, manejar el reloj, esperar al rival, concentrarse… son partidas que pueden durar hasta dos horas. También hay que manejar las emociones, porque es un deporte individual y la responsabilidad es toda tuya”.

Durante el torneo, incluso contaron con apoyo previo a cada partida: “Tuvimos un profesor que nos ayudaba con un calentamiento y nos daba algunos consejos según el rival, viendo de dónde era y qué estilo podía tener”.

Recorrido

Más allá del resultado, la experiencia también tiene un valor personal para el niño: “Lo que más le gusta de competir es conocer lugares. Le encanta la naturaleza, así que cada vez que viajamos aprovechamos para recorrer”.

Finalmente, la mamá también destacó el esfuerzo de las familias y la comunidad: “La Federación Entrerriana colaboró con la inscripción, pero después hay muchos gastos. Nosotros hicimos una rifa con ayuda de gente de Seguí y de otros lugares para poder viajar”.

Y cerró reconociendo el desempeño de toda la delegación provincial: “Quiero felicitar a todos los chicos que representaron a Entre Ríos. Es un gran esfuerzo de cada familia. Iktán fue el que más se acercó al podio en su categoría, y también hubo muy buenas actuaciones en otras divisiones”.

Ajedrez Seguí Niño
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