El viernes 19 de septiembre, a las 20, se realizará la presentación de ANARAP#3 - historietas para darte vuelta, en Parientes del Bar (Feria de Salta y Nogoyá, entrada por Salta). La actividad contará con jam de dibujo, la música en vivo de Dos Paranaseros (Mariano Martínez y Juan Permayú), sorteos de originales y propuestas gastronómicas.
ANARAP#3 llega con historietas locales inéditas
El viernes 19 de septiembre se realizará la presentación de ANARAP#3 - historietas para darte vuelta, en Parientes del Bar
ANARAP#3 - historietas para darte vuelta
La tercera edición de la revista reúne 40 páginas de historietas locales inéditas, 100% originales y libres de IA, con la participación de artistas de Paraná como César Bernardi, Migue Vesco, Lisandro Pierotti, Mario Milocco, Javier Méndez, Juliana Faggi, Fran Vasquez, Maxi y Maio Sanguinetti, Javier Solari, Faca Vázquez, Fede Main, Guido Eclecia, Ramiro Muñoz, Jaimo, Tavo Bolzán, Santino Guglieri, Maio y Ana Lucía Vergara. El invitado especial de la presentación será Esteban Podeti.
La revista es dirigida por Sanguinetti Bros. y editada por Abrazo Ediciones Paraná. Quienes adquieran un ejemplar durante la presentación podrán participar del sorteo de un dibujo original.
Contacto para consultas: 3434 733003.