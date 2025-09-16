Uno Entre Rios | Escenario | ANARAP#3

ANARAP#3 llega con historietas locales inéditas

El viernes 19 de septiembre se realizará la presentación de ANARAP#3 - historietas para darte vuelta, en Parientes del Bar

16 de septiembre 2025 · 10:55hs
{altText(<p>ANARAP#3</p>,ANARAP#3 llega con historietas locales inéditas)}

ANARAP#3

El viernes 19 de septiembre, a las 20, se realizará la presentación de ANARAP#3 - historietas para darte vuelta, en Parientes del Bar (Feria de Salta y Nogoyá, entrada por Salta). La actividad contará con jam de dibujo, la música en vivo de Dos Paranaseros (Mariano Martínez y Juan Permayú), sorteos de originales y propuestas gastronómicas.

ANARAP#3 - historietas para darte vuelta

La tercera edición de la revista reúne 40 páginas de historietas locales inéditas, 100% originales y libres de IA, con la participación de artistas de Paraná como César Bernardi, Migue Vesco, Lisandro Pierotti, Mario Milocco, Javier Méndez, Juliana Faggi, Fran Vasquez, Maxi y Maio Sanguinetti, Javier Solari, Faca Vázquez, Fede Main, Guido Eclecia, Ramiro Muñoz, Jaimo, Tavo Bolzán, Santino Guglieri, Maio y Ana Lucía Vergara. El invitado especial de la presentación será Esteban Podeti.

Virginia Lago presenta Gracias, María Elena

Virginia Lago presenta "Gracias, María Elena" en la XV Fiesta Popular del Teatro Crespo

Aquellas Viejas Cumbias

Fiesta de la Primavera con Aquellas Viejas Cumbias y Tito Furcata en El Birri

La revista es dirigida por Sanguinetti Bros. y editada por Abrazo Ediciones Paraná. Quienes adquieran un ejemplar durante la presentación podrán participar del sorteo de un dibujo original.

Contacto para consultas: 3434 733003.

LEER MÁS: Disertarán sobre inmigración judía y los Manecos en Entre Ríos

ANARAP#3 Parientes del Bar revista
Noticias relacionadas
Beneficio a la conservación del patrimonio edilicio

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Corrientes inmigratorias en Entre Ríos

Disertarán sobre inmigración judía y los Manecos en Entre Ríos

 Javier Tavarozzi (voz y guitarra)

"Crimen" llega a Paraná con un viaje musical por la obra de Gustavo Cerati

Adolescencia arrasó en los Premios Emmy 2025 y Owen Cooper hizo historia.

"Adolescencia" arrasó en los Premios Emmy 2025 y Owen Cooper hizo historia

Ver comentarios

Lo último

Según el Indec, criar a un hijo supera los $540.000 por mes

Según el Indec, criar a un hijo supera los $540.000 por mes

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Ultimo Momento
Según el Indec, criar a un hijo supera los $540.000 por mes

Según el Indec, criar a un hijo supera los $540.000 por mes

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

ANARAP#3 llega con historietas locales inéditas

ANARAP#3 llega con historietas locales inéditas

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Policiales
Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Ovación
Vélez y Racing juegan la ida del duelo de argentinos en la Libertadores

Vélez y Racing juegan la ida del duelo de argentinos en la Libertadores

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

TC: Mariano Werner y Rody Agut en caminos separados

TC: Mariano Werner y Rody Agut en caminos separados

Socios de Colón tomaron la sede: gritos y discusiones con la dirigencia

Socios de Colón tomaron la sede: gritos y discusiones con la dirigencia

La provincia
Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: No hay chances de volver al pasado

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: "No hay chances de volver al pasado"

Se realizó una audiencia por la extracción de arena en Aldea Brasilera

Se realizó una audiencia por la extracción de arena en Aldea Brasilera

Invierten más de $35 millones en obras en escuela rural de Federal

Invierten más de $35 millones en obras en escuela rural de Federal

Martes con temperaturas primaverales: la máxima será de 27 grados

Martes con temperaturas primaverales: la máxima será de 27 grados

Dejanos tu comentario