Sebastián Uranga jugará en Sionista

Sebastián Uranga se sumará al Centro Juventud para disputar la segunda ronda de la fase regular de la Liga Provincial de Básquet.

16 de septiembre 2025 · 12:27hs
Sebastián Uranga jugará en Sionista

Sebastián Uranga se sumará al plantel del Centro Juventud Sionista. El ala pivote nacido en la localidad santafesina de Venado Tuerto se unirá al Centro Juventud para disputar la segunda ronda de la fase regular de la Liga Provincial de Básquet, categoría mayores.

El ala pivote llegará a la entidad de calle Enrique Carbo para suplir la salida de Juan Cruz Scacchi, quien emigró a Deportivo Norte de Armstrong, indica el portal Poste Ato Basket.

Esta será la segunda experiencia de Uranga en Sionista. Formó parte del plantel que compitió en la temporada 2014/15 de la Liga Nacional de Básquet.

La carrera de Sebastián Uranga

La trayectoria de Sebastián Uranga incluye pasos por Unión de Santa Fe, Ben Hur de Rafaela, Unión de Sunchales, San Martín de Marcos Juárez, Ciclista de Junín, Atlético Adelante de Reconquista, Echagüe, Campo Mourao de Brasil, Obras Sanitarias, Sionista, Salta Basket, Estudiantes de Concordia, Platense, Argentino de Junín, Centenario de Venado Tuerto, Basket Giovane Pesaro de Italia ASD Basket Gualdo de Italia y Colón de Santa Fe.

Además, Uranga integró los seleccionados juveniles de baloncesto de Argentina, actuando en el Campeonato Sudamericano de Baloncesto Sub-16 de 2005, el Campeonato FIBA Américas Sub-18 de 2006 y el Campeonato Mundial de Baloncesto Sub-19 de 2007.

Sionista, protagonista en la Liga Provincial

Sionista se ubica en el tercer escalón de las posiciones de la Conferencia 1 de la Liga Provincial de Básquet. El elenco dirigido por Santiago Vesco reúne 12 puntos, registrando un récord de 5 victorias y 2 derrotas.

El Centro Juventud se ubica detrás de Ferro de San Salvador, único líder del sector con puntaje ideal (14 unidades producto de siete triunfos), y de Sportivo San Salvador, quien totaliza 13 puntos.

