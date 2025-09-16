Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Independiente llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para que sea el DT

El entrenador viajará este miércoles a Argentina para convertirse en el entrenador de Independiente. Su debut sería ante Racing, el 28 de septiembre.

16 de septiembre 2025 · 15:43hs
Independiente tiene definido quién será su próximo DT.

Independiente tiene definido quién será su próximo DT.

Independiente llegó a un acuerdo verbal con Gustavo Quinteros para que se convierta en el nuevo entrenador del equipo. El DT iniciaría su ciclo ante Racing en el clásico de Avellaneda del próximo domingo en el estadio Juan Domingo Perón.

Luego de un año y cinco meses, el entrenador Julio Vaccari renunció el sábado a su cargo tras la derrota ante Banfield y la dirigencia del Diablo se movió rápido para cerrar a su reemplazante, que sería Quinteros, de último paso por Gremio de Porto Alegre de Brasil y campeón con Vélez en la Liga Profesional del 2024.

Quinteros, de campeón con Vélez a quedar a un paso de dirigir a Independiente.

Independiente aceleró por Quinteros: reunión positiva con Grindetti

Julio Vaccari deja Independiente.

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

El ex entrenador de la selección de Bolivia viajará desde Miami a Buenos Aires este miércoles y, al llegar, firmará contrato hasta diciembre de 2026 con Independiente. El entrenador de 60 años estará presente en un palco el domingo ante San Lorenzo donde dirigirán los directores técnicos de la Reserva, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

El lunes próximo, 22 de septiembre, iniciará el ciclo del ex jugador de San Lorenzo al mando de Independiente y su debut será, nada más y nada menos, que en el clásico de Avellaneda ante Racing que tendrá lugar el próximo domingo 28 en el estadio Presidente Perón desde las 15.15 horas.

La trayectoria de Gustavo Quinteros

Nacido en la localidad santafesina de Cafferata en 1965, el ex defensor inició su carrera como entrenador en 2005 en el Blooming de Bolivia, país donde se destacó como futbolista siendo integrante de la selección que disputó la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

En su primera experiencia, conquistó el torneo local boliviano y emigró a San Martín de San Juan en 2006 donde dirigió al equipo que terminó ascendiendo a final de temporada a la Primera División.

Tras ese paso en el equipo cuyano, Quinteros retornó a Bolivia e inició un periplo por equipos de Latinoamérica y Medio Oriente. Entre los más destacados, el santafesino dirigió a Bolivar de Bolivia, Emelec de Ecuador, Universidad Católica y Colo Colo de Chile, entre otros.

En 2024, Quinteros volvió al fútbol argentino para dirigir en Vélez, equipo al que llevó a la final de la Copa de la Liga en el primer semestre donde perdió con Estudiantes de La Plata y terminó ganando la Liga Profesional en la segunda parte del año.

Su última experiencia fue a principios de este 2025 al mando de Gremio de Porto Alegre de Brasil donde dirigió tan solo 18 partidos con ocho victorias, cinco empates y cinco derrotas.

En estos 20 años de carrera, Quinteros conquistó 13 títulos y está entre los cinco entrenadores argentinos más ganadores de la historia, a cuatro de Ramón Díaz que lídera la estadística.

Independiente Gustavo Quinteros Clásico Julio Vaccari
Noticias relacionadas
independiente sufrio otro golpe

Independiente sufrió otro golpe

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Con Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello como oradores, los jugadores de Independiente dejaron en claro su postura.

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

Independiente volvería a su estadio el sábado.

Independiente podría levantar la clausura de su estadio para el partido ante Banfield

Ver comentarios

Lo último

El presidente de Chacarita estalló contra sus jugadores

El presidente de Chacarita estalló contra sus jugadores

Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

Independiente llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para que sea el DT

Independiente llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para que sea el DT

Ultimo Momento
El presidente de Chacarita estalló contra sus jugadores

El presidente de Chacarita estalló contra sus jugadores

Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

Independiente llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para que sea el DT

Independiente llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para que sea el DT

Marianela Mirra confirmó que espera un hijo con José Alperovich

Marianela Mirra confirmó que espera un hijo con José Alperovich

Comienza la colecta anual de la Cruz Roja Argentina

Comienza la colecta anual de la Cruz Roja Argentina

Policiales
Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Ovación
Jesús Simón Beber, desde el club Tilcara a la élite de España

Jesús Simón Beber, desde el club Tilcara a la élite de España

Independiente llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para que sea el DT

Independiente llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para que sea el DT

Sebastián Uranga jugará en Sionista

Sebastián Uranga jugará en Sionista

El presidente de Chacarita estalló contra sus jugadores

El presidente de Chacarita estalló contra sus jugadores

Vélez y Racing juegan la ida del duelo de argentinos en la Libertadores

Vélez y Racing juegan la ida del duelo de argentinos en la Libertadores

La provincia
Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

En el Arroyo Antoñico se realizó una nueva jornada de limpieza

En el Arroyo Antoñico se realizó una nueva jornada de limpieza

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: No hay chances de volver al pasado

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: "No hay chances de volver al pasado"

Se realizó una audiencia por la extracción de arena en Aldea Brasilera

Se realizó una audiencia por la extracción de arena en Aldea Brasilera

Dejanos tu comentario