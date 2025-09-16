Independiente llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros para que sea el DT

El entrenador viajará este miércoles a Argentina para convertirse en el entrenador de Independiente. Su debut sería ante Racing, el 28 de septiembre.

Independiente llegó a un acuerdo verbal con Gustavo Quinteros para que se convierta en el nuevo entrenador del equipo. El DT iniciaría su ciclo ante Racing en el clásico de Avellaneda del próximo domingo en el estadio Juan Domingo Perón.

Luego de un año y cinco meses, el entrenador Julio Vaccari renunció el sábado a su cargo tras la derrota ante Banfield y la dirigencia del Diablo se movió rápido para cerrar a su reemplazante, que sería Quinteros, de último paso por Gremio de Porto Alegre de Brasil y campeón con Vélez en la Liga Profesional del 2024.

El ex entrenador de la selección de Bolivia viajará desde Miami a Buenos Aires este miércoles y, al llegar, firmará contrato hasta diciembre de 2026 con Independiente. El entrenador de 60 años estará presente en un palco el domingo ante San Lorenzo donde dirigirán los directores técnicos de la Reserva, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

El lunes próximo, 22 de septiembre, iniciará el ciclo del ex jugador de San Lorenzo al mando de Independiente y su debut será, nada más y nada menos, que en el clásico de Avellaneda ante Racing que tendrá lugar el próximo domingo 28 en el estadio Presidente Perón desde las 15.15 horas.

La trayectoria de Gustavo Quinteros

Nacido en la localidad santafesina de Cafferata en 1965, el ex defensor inició su carrera como entrenador en 2005 en el Blooming de Bolivia, país donde se destacó como futbolista siendo integrante de la selección que disputó la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

En su primera experiencia, conquistó el torneo local boliviano y emigró a San Martín de San Juan en 2006 donde dirigió al equipo que terminó ascendiendo a final de temporada a la Primera División.

Tras ese paso en el equipo cuyano, Quinteros retornó a Bolivia e inició un periplo por equipos de Latinoamérica y Medio Oriente. Entre los más destacados, el santafesino dirigió a Bolivar de Bolivia, Emelec de Ecuador, Universidad Católica y Colo Colo de Chile, entre otros.

En 2024, Quinteros volvió al fútbol argentino para dirigir en Vélez, equipo al que llevó a la final de la Copa de la Liga en el primer semestre donde perdió con Estudiantes de La Plata y terminó ganando la Liga Profesional en la segunda parte del año.

Su última experiencia fue a principios de este 2025 al mando de Gremio de Porto Alegre de Brasil donde dirigió tan solo 18 partidos con ocho victorias, cinco empates y cinco derrotas.

En estos 20 años de carrera, Quinteros conquistó 13 títulos y está entre los cinco entrenadores argentinos más ganadores de la historia, a cuatro de Ramón Díaz que lídera la estadística.